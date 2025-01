লোকেরা অভিযোগ করে আসছে যে ChatGPT প্রতিটি নতুন সংস্করণের সাথে মানহানিকর হচ্ছে। এটা জ্ঞানীয় পতনের মত শোনাচ্ছে! আসুন কিছু পরীক্ষা পরিচালনা করি যা ইনসিপেন্ট ডিমেনশিয়া সনাক্ত করতে পারে।

ঘড়ি অঙ্কন পরীক্ষা (CDT) সহজ: একটি ঘড়ির মুখ আঁকুন, সংখ্যা যোগ করুন এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে হাত সেট করুন, সাধারণত “10 গত 11” এর মতো কিছু।

এটি একটি মাস্টারপিস তৈরি করার বিষয়ে নয় বরং একটি বিমূর্ত ধারণা-সময়-কে চাক্ষুষ কিছুতে অনুবাদ করতে বলা হলে আপনার মস্তিষ্ক কী করে তা ক্যাপচার করা।

হেমিস্ফেরিক অবহেলা (হেমিনেলেক্ট) রোগীদের ডানদিকে বারোটি সংখ্যা থাকবে। (অথবা সমস্ত বাম দিকে।) ভিজ্যুয়াল/স্থানিক সমস্যাগুলি ঘড়ির মুখের ভিতরে এবং বাইরের সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ হতে পারে। সংখ্যার পরিবর্তে শুধুমাত্র চেনাশোনা করা একটি মৌখিক সমস্যা নির্দেশ করতে পারে। পুল-টু-উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া, বা অধ্যবসায় প্রতিক্রিয়াগুলি আলঝাইমারের দিকে নির্দেশ করতে পারে।

তাহলে ChatGPT এর কি কি সমস্যা আছে?

Prompt: Draw a clockface with the time being 10 after 11.

যখন আমি এটিকে প্রথম চিত্রে দেখার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তখন এটি 10:10 উত্তর দেয়। এজেন্টিক AI সম্পর্কে চিন্তা করে, কিছু ধরণের AI সুপারভাইজরি প্রক্রিয়া সনাক্ত করতে পারে যে এটি একটি ভুল করেছে এবং এটিকে আবার চেষ্টা করার জন্য ফেরত পাঠিয়েছে।

হুমম…

সুন্দর ফটোরিয়ালিস্টিক, এবং মৌলিক স্তরে সম্পূর্ণ ভুল।

gpt-4o-mini gpt-4o-এর মতো সক্ষম নয় — এতে অনেক কম পরামিতি রয়েছে এবং সম্ভবত এটি gpt-4o থেকে জ্ঞান-পাসিত ছিল। এখানে এটি উত্পন্ন কি.

আমি Anthropic Claude (OpenAI-এর ChatGPT-এর সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী) জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এই সমস্যাগুলির জন্য মস্তিষ্কের কোন অংশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এটা বলেছে:

এখানে দেখানো প্যাটার্ন, সংরক্ষিত সংখ্যা বসানো কিন্তু প্রতিবন্ধী সময়-সেটিং সহ, প্রায়শই একটি একক অঞ্চলে ফোকাল ক্ষতির চেয়ে ফ্রন্টাল-সাবকর্টিক্যাল পাথওয়ে জড়িত থাকার পরামর্শ দেয়। এটি সাধারণত প্রারম্ভিক নিউরোডিজেনারেটিভ অবস্থায় বা ভাস্কুলার জ্ঞানীয় দুর্বলতায় দেখা যায়।

gpt-4o কে অনেক প্রোগ্রাম কোডের উপর প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল, তাই এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে এটা জানে যে কিভাবে প্রোগ্রাম লিখতে হয় এমন কিছু করার জন্য যা এটি নিজে করতে পারে না।

Prompt: Write a program that outputs an image of a clockface with the time being 10 after 11.

নিশ্ছিদ্র ! আমি এটিকে ডায়ালে নম্বর রাখতে বলতে পারি, কিন্তু আমি মনে করি না এতে কোনো সমস্যা হবে। সেখানে জ্ঞানীয় সমস্যা বা মস্তিষ্কের ক্ষতির কোনো চিহ্ন নেই।

একটি SVG ইমেজের পাঠ্যটি হল একটি খুব কাছাকাছি মডেল যা আপনি বলতে পারেন যদি আপনি কাউকে কি আঁকতে বলছিলেন, তাই এটি মনে হচ্ছে আমি ভাষার অনুরূপ কিছুতে ভাষা মডেলটি পরীক্ষা করছি।

Prompt: Create an SVG of a clockface with the time being 10 after 11.

আমি এটিকে জিজ্ঞাসা করেছি যে চিত্রটি কী দেখাচ্ছে – একই তত্ত্বাবধায়ক প্রক্রিয়া বিবেচনা করে – এবং এটি 2:10 বলেছে (যা এটি ছিল না: এটি সম্ভবত 1:15 এর মতো ছিল)। তারপরে এটি এমন কিছুতে সংশোধন করেছে যা হাতের অবস্থানের জন্য কিছুটা সঠিক দেখাচ্ছে:

আমি এটিকে জিজ্ঞাসা করলাম “ঘড়ির বাইরের দিকে কয়টি নচ আছে এবং কতগুলি হওয়া উচিত?”

তারপরে এটি সংশোধন করার চেষ্টা করেছে এবং এটি তৈরি করেছে:

ক্লডকে আবার মনোবিজ্ঞানী হিসাবে ব্যবহার করে, এটি বলেছিল:

বেশ কিছু স্নায়বিক অবস্থা ঘড়ি-আঁকানোর অসুবিধার এই প্যাটার্ন তৈরি করতে পারে, প্রাথমিক প্রার্থীদের সাথে: প্রারম্ভিক থেকে মাঝারি আল্জ্হেইমের রোগ (AD) ঘড়ির মুখের সরলীকরণ (শুধুমাত্র কোয়ার্টার-আওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করে)

মৌলিক ঘড়ির কাঠামো বজায় রাখার সময় সঠিক সময় নির্ধারণে অসুবিধা

অনুশীলনের সাথে উন্নত করার সংরক্ষিত ক্ষমতা (যেমন প্রচেষ্টা জুড়ে দেখা যায়) কিন্তু মূল ঘাটতি ধরে রাখা ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া (এফটিডি) পরিকল্পনা এবং সংগঠনের সাথে সমস্যা

নম্বর বসানো নিয়ে অসুবিধা

সংরক্ষিত মৌলিক জ্যামিতিক ক্ষমতা (বৃত্ত অঙ্কন) ভাস্কুলার জ্ঞানীয় প্রতিবন্ধকতা বিশেষ করে যদি ছোট জাহাজের রোগ বা কৌশলগত ইনফার্কট থাকে

মূল ঘাটতি বজায় রেখে অনুশীলনের সাথে উন্নতি দেখাতে পারে

জ্ঞানীয় ডোমেন জুড়ে পরিবর্তনশীল কর্মক্ষমতা নির্দিষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ত্রুটি বজায় রাখার সময় প্রচেষ্টা জুড়ে উন্নতি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়, কারণ এটি পরামর্শ দেয়: সংরক্ষিত পদ্ধতিগত শিক্ষা

চলমান নির্বাহী ফাংশন অসুবিধা

অক্ষত মৌলিক মোটর দক্ষতা

বিশ্বব্যাপী জ্ঞানীয় বৈকল্যের পরিবর্তে নির্দিষ্ট

আমরা যদি কিছু হাতে আঁকতে বলি? শেষ পর্যন্ত, এটি এখনও একটি চিত্র, কিন্তু এটি একটি ভিন্ন উত্তর দেয়?

Prompt: Handdraw a picture of a clockface with the time being 10 after 11.

যখন আমি জিজ্ঞাসা করি এটি কোন সময় বলে, এটি 2:10 উত্তর দেয়, যা আবার ভুল। তাই দেখে মনে হচ্ছে ChatGPT এখনও অ্যানালগ ঘড়ি পড়তে পারে না। এটা শুধু অনুমান বলে মনে হয়, এবং সাধারণত একই সংখ্যা অনুমান করে।

Prompt: Create an ascii art of a clockface with the time being 10 after 11.

12 . . 11 1 . . 10 2 . . 9 3 . . 6 | | o - | |

আমি এটা থেকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টাও করিনি!

o1 মডেল বলেছেন:

12 / \ 11 / \ 1 / \ 10 --+ +-- 2 | \ (M) 9 | * (centre) | (H)\ 8 --+ +-- 4 \ / 7 \ / 5 \ / \ / 6

আমি নৃতাত্ত্বিক ক্লডকে প্রথম চিত্রটি বিশ্লেষণ করতে বলেছিলাম এবং এটি বলেছিল:

চিত্র 1 উল্লেখযোগ্য স্থানিক বিশৃঙ্খলা দেখায়: সংখ্যাগুলি ঘেরের চারপাশে অনিয়মিতভাবে স্থাপন করা হয়

কোন ঘড়ির মুখ আঁকা নেই, শুধু ভাসমান সংখ্যা

নীচের উল্লম্ব লাইনগুলি টাস্ক সম্পর্কে বিভ্রান্তির পরামর্শ দেয়

সংখ্যাগুলি ক্রমানুসারে ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে কিন্তু ব্যবধান কম

এই রোগীর সাথে কি হতে পারে?

রোগীর অঙ্কন (চিত্র 1) বিভিন্ন সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখায় যা জ্ঞানীয় দুর্বলতা নির্দেশ করতে পারে: দুর্বল পরিকল্পনা এবং স্থানিক সংস্থা

ঘড়ির মুখটি সঠিকভাবে ধারণা করতে অক্ষমতা

চাক্ষুষ-স্থানিক উপস্থাপনা সঙ্গে অসুবিধা

পরিকল্পনা এবং সংগঠনের ক্ষেত্রে নির্বাহী কার্যকারিতা নিয়ে সমস্যা এই ফলাফলগুলি সহ বিভিন্ন শর্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে: প্রাথমিক পর্যায়ে ডিমেনশিয়া

হালকা জ্ঞানীয় প্রতিবন্ধকতা

স্নায়বিক অবস্থার ভিসুস্পেশিয়াল প্রক্রিয়াকরণ প্রভাবিত

এক্সিকিউটিভ ফাংশন ঘাটতি

একটি ক্ষতিগ্রস্ত প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স সহ একজন রোগীর কাছ থেকে আপনি কি ইমেজ 1 দেখতে চান?

চিত্র 1 এ দেখানো প্যাটার্নটি প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স (পিএফসি) কর্মহীনতার সাথে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে কেন: প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ: এই ঘড়ির অঙ্কনে, আমরা PFC ক্ষতির সাথে সারিবদ্ধ নির্দিষ্ট ঘাটতি দেখতে পারি: পরিকল্পনার ঘাটতি: সংখ্যাগুলো সঠিক ক্রমানুসারে থাকা অবস্থায় (সংরক্ষিত সাংখ্যিক জ্ঞান দেখানো হচ্ছে)

রোগী সব সংখ্যা সমানভাবে মিটমাট করার জন্য স্থানিক বিন্যাস পরিকল্পনা করতে পারেনি

নীচের উল্লম্ব লাইনগুলি কীভাবে কাজটি সম্পূর্ণ করতে হবে তা পরিকল্পনা করতে অক্ষমতার পরামর্শ দেয় প্রতিষ্ঠানের সমস্যা: সংখ্যা একটি ধারণ বৃত্ত ছাড়া ভাসমান

সংখ্যার মধ্যে স্থানিক সম্পর্ক অনিয়মিত

নম্বর বসানোর জন্য কোন স্পষ্ট কৌশল নেই বিমূর্ত চিন্তার অসুবিধা: রোগী সংখ্যা বুঝতে পারে বলে মনে হয় কিন্তু সময়ের প্রতিনিধিত্ব করার বিমূর্ত ধারণার সাথে লড়াই করে

একটি ঘড়ির মানসিক চিত্রকে একটি অঙ্কনে অনুবাদ করতে অক্ষম৷

উল্লম্ব রেখাগুলি ঘড়ির হাতগুলিকে কীভাবে উপস্থাপন করতে হয় সে সম্পর্কে বিভ্রান্তি নির্দেশ করতে পারে সংরক্ষিত উপাদান: এই প্যাটার্নটি আমরা সাধারণত অন্যান্য পরিস্থিতিতে যা দেখি তার থেকে আলাদা: পোস্টেরিয়র প্যারিটাল ক্ষতি (যা আরও স্থানিক বিকৃতি দেখাবে)

টেম্পোরাল লোব সমস্যা (যা সংখ্যা বিভ্রান্তি দেখাতে পারে)

গ্লোবাল ডিমেনশিয়া (যা প্রায়শই আরও ব্যাপক ঘাটতি দেখায়) স্থানিক সংগঠন এবং পরিকল্পনায় ব্যর্থ হওয়ার সময় সংখ্যাসূচক ক্রম সংরক্ষণ বিশেষ করে প্রিফ্রন্টাল কর্মহীনতার বৈশিষ্ট্য। আপনি কি চান যে আমি কীভাবে নির্দিষ্ট পিএফসি অঞ্চলগুলি ঘড়ি আঁকার এই বিভিন্ন দিকগুলিতে অবদান রাখে সে সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা করি?

আমি একটি সহজ এবং পরিষ্কার উপসংহার নেই. আমার কিছু চিন্তা আছে যা আমি এই পরীক্ষা থেকে আঁকতে পারি।