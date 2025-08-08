হরমোনের ‘স্বৈরশাসক’ ঘুম, বিপাকের উপর বড় প্রভাব ফেলে

চাপ বন্ধ করুন!
কর্টিসল শরীরের প্রাথমিক স্ট্রেস হরমোন হিসাবে পরিচিত, তবে এর অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কার্য রয়েছে। এটি আপনাকে জেগে উঠতে এবং সতর্কতা বোধ করতে সহায়তা করার জন্য সকালে প্রাকৃতিকভাবে শীর্ষে উঠে যায় এবং তারপরে ধীরে ধীরে আপনার শরীরকে ঘুমের জন্য প্রস্তুত করার জন্য ধীরে ধীরে সারা দিন হ্রাস পায়।
দীর্ঘ সময় ধরে এলিভেটেড কর্টিসল ক্ষুধা, ওজন বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ, পেশী দুর্বলতা, মেজাজ দোল, ডায়াবেটিসের উচ্চতর ঝুঁকি, ঘুমের ঝামেলা এবং ত্বকের সমস্যা হতে পারে।
এজন্য আপনার কর্টিসল নিদর্শনগুলি জানা গুরুত্বপূর্ণ। প্রবেশ করুন এলি স্বাস্থ্যএকটি মন্ট্রিল-ভিত্তিক স্বাস্থ্য প্রযুক্তি স্টার্টআপ যা সম্প্রতি একটি ঘরে বসে তাত্ক্ষণিক কর্টিসল পরীক্ষা করেছে।
এলি হেলথের কফাউন্ডার এবং সিইও মেরিনা পাভলভিক রিভাস পোস্টকে বলেছেন, “আমরা ছয় বছর আগে এই সংস্থাটি শুরু করেছিলাম, প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের বাইরে।”
“আমরা এই হরমোন দিয়ে শুরু করেছি, এটি স্বাস্থ্যের উপর বিস্তৃত প্রভাবের প্রভাবের কারণে।”
পরীক্ষাটি কীভাবে কাজ করে – এবং কীভাবে কর্টিসল স্তরের উন্নতি করতে হয় তা এখানে দেখুন।
কর্টিসল কি করে?
কর্টিসল স্ট্রেসের প্রতিক্রিয়া হিসাবে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি দ্বারা তৈরি এবং ছেড়ে দেওয়া হয়।
হালকা এক্সপোজার, ডায়েট এবং ঘুমও কর্টিসল স্তরগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।
রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার মাত্রা পরিচালনা করতে এবং অনাক্রম্য কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করার সময় হরমোন শরীরের লড়াই বা বিমানের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।
“এটি চাপের বাইরে চলে যায় – এটি সমস্ত শারীরিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব ফেলে,” পাভলোভিক রিভাস কর্টিসল সম্পর্কে বলেছিলেন।
“(এটি হয়েছে) বলেছে যে হরমোনগুলি গণতন্ত্র নয়, এবং কর্টিসলই স্বৈরশাসক,” তিনি যোগ করেন। “যখন কর্টিসলকে ডিসাইগ্রুলেটেড করা হয়, তখন এটি অন্যান্য সমস্ত হরমোনগুলিতে একটি ট্রিকল-ডাউন প্রভাব ফেলে যা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে।”
এলি স্বাস্থ্য পরীক্ষা কীভাবে কাজ করে?
এলি স্বাস্থ্য আপনার কর্টিসল বক্ররেখা নিরীক্ষণের জন্য কমপক্ষে প্রতি দুই সপ্তাহে পরীক্ষার পরামর্শ দেয়।
ঘুমানোর 30 মিনিট পরে এবং শোবার আগে সন্ধ্যায় সকালে একটি পরীক্ষা নেওয়া উচিত। একটি মাসিক চার-প্যাক দাম $ 32।
এটি একটি খুব সহজ পরীক্ষা যা একটি কোভিড বা গর্ভাবস্থার পরীক্ষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ – এটি স্পিটের সাথে বাদে, যা দীর্ঘকাল ধরে কর্টিসল স্তরগুলি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।
প্রথমত, আপনি ডাউনলোড এলি স্বাস্থ্য অ্যাপ্লিকেশনযা পরীক্ষার ফলাফল এবং লগ ডেটা পড়ে।
অ্যাপটি প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের পদচারণ করে। লালা সংগ্রহের জন্য এক মিনিটের জন্য জিভের নীচে একটি পরীক্ষা করা হয়।
পাভলভিক রিভাস বলেছিলেন, “আমরা যা বলতে চাই তা হ’ল আপনি একটি টিউব পূরণ করছেন তা কল্পনা করা।
“কেবল আপনার জিহ্বায় প্যাডটি প্যাসিভভাবে রেখে যাওয়ার পরিবর্তে, আপনি যদি কোনও টিউব বা লালা দিয়ে একটি গ্লাস পূরণ করছেন তবে সেই লালা প্যাডের উপরে চাপিয়ে দিয়ে এমনটি করুন,” তিনি আরও বলেছিলেন। “আপনি যখন ভাবেন যে পর্যাপ্ত লালা আছে, তখন দ্বিগুণ করুন” “
তারপরে, আপনি একটি নীল বিন্দু না দেখে আপনি পরীক্ষায় একটি ট্যাব টানুন। এখন, এটি একটি 20 মিনিটের অপেক্ষার খেলা।
সেই সময়ে একটি লাইন উপস্থিত হয়, তবে এটি কোনও কোভিড বা গর্ভাবস্থা পরীক্ষার মতো নয় যেখানে আপনি এখনই ফলাফলটি জানেন।
পড়ার জন্য আপনাকে লাইনের ছবি তুলতে অ্যাপটি ব্যবহার করতে হবে।
অ্যাপ্লিকেশনটি আপনাকে বলে যে আপনার পরিমাপটি সীমার মধ্যে থাকে এবং আপনার স্কোর উত্পন্ন করে।
“আমরা লাইনের রঙের তীব্রতার দিকে নজর দিচ্ছি,” পাভলভিক রিভাস বলেছিলেন। “আমরা কোনও চিত্র এবং সেই চিত্রটিতে উপস্থিত তথ্যকে হরমোন স্তরে অনুবাদ করতে কম্পিউটার ভিশন অ্যালগরিদম ব্যবহার করি” “
আপনি যদি কোনও লাইন না পান কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে লালা বা ট্যাবটি সঠিকভাবে টানা হয়নি তবে পরীক্ষাটি অকেজো।
কীভাবে কর্টিসল স্তর উন্নত করবেন
অ্যাপ্লিকেশনটিতে একটি বৈশিষ্ট্য ব্যবহারকারীদের এমন ক্রিয়াকলাপগুলি ডকুমেন্ট করতে দেয় যা কর্টিসলকে প্রভাবিত করতে পারে। এটি নিদর্শনগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে যাতে সর্বোত্তম স্তরগুলি অর্জনের জন্য সামঞ্জস্য করা যায়।
একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট, মাঝারি-তীব্রতা অনুশীলন, ধারাবাহিকভাবে পর্যাপ্ত ঘুম, মাইন্ডফুলেন্স অনুশীলন, প্রকৃতির সময় এবং সহায়ক সম্পর্কগুলি স্বাস্থ্যকর কর্টিসল স্তরে অবদান রাখতে পারে।
“আমরা এটি বারবার ব্যবহারকারীর বেসে দেখেছি,” পাভলভিক রিভাস বলেছিলেন। “কিছু লোকের জন্য, উদাহরণস্বরূপ, কেবল প্রকৃতির বাইরে থাকা কর্টিসলের উপর খুব উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে যথেষ্ট হবে।”
পাভলভিক রিভাস বলেছিলেন যে ব্যবহারকারীরা আরও উল্লেখ করেছেন যে তাদের গভীর রাতে উচ্চ-তীব্রতা ওয়ার্কআউটগুলি তারা যতটা ভাবেন ততটা সহায়ক নাও হতে পারে।
“রাতে তারা ক্লান্ত কিন্তু তারযুক্ত বোধ করে, ঘুমের একটি দুর্দান্ত রাত নেই,” তিনি বলেছিলেন। “দেখতে সক্ষম হয়ে যে তাদের কর্টিসল বক্ররেখা সন্ধ্যায় উচ্চ স্তরের সাথে ক্রমবর্ধমান হয়, (তারা পারে) সন্ধ্যায় কম তীব্রতা অনুশীলনের অগ্রাধিকার দেয় বা দিনের প্রথম দিকে এটি করে।”
কর্টিসল টেস্টিং সেপ্টেম্বরের শেষে জনসাধারণের কাছে পুরোপুরি উপলব্ধ হতে চলেছে।
এলি হেলথও উর্বরতা হরমোন প্রজেস্টেরনের জন্য তার পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা করেছে – যা মাসিক চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শরত্কালে মেজাজ, ঘুম এবং শক্তি প্রভাবিত করে।