হলিওকস আইকন প্রস্থান করার 17 বছর পরে নতুন শোতে স্ক্রিনে ফিরে আসে সাবান
হলিওকস আইকন প্রস্থান করার 17 বছর পরে নতুন শোতে স্ক্রিনে ফিরে আসে সাবান

ভেনিস, ইতালি - সেপ্টেম্বর 03: গাই বার্নেট আমফার গালা ভেনিজিয়া 2023 এ যোগ দিয়েছেন 03 সেপ্টেম্বর, 2023 -এ ইতালির ভেনিসে রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সব উপস্থাপন করেছেন। (ড্যানিয়েল ভেনচুরেলি/রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সবের জন্য গেটি চিত্রগুলি)
হলিওকস আইকন গাই বার্নেট এই বছর একটি নতুন ভূমিকায় স্ক্রিনে ফিরে আসছেন (চিত্র: গেটি)

ওকের আইকনিক দম্পতি ‘ম্যাকডিন’ (জেমস সুতনের জন পল ম্যাককুইনের সাথে) এর অর্ধেক অর্ধেক ক্রেইগ ডিন হিসাবে হৃদয় জিতেছিলেন হলিওকস কিংবদন্তি গাই বার্নেট একেবারে নতুন ভূমিকা নিয়ে স্ক্রিনে ফিরে আসছেন।

সংবেদনশীল, যৌন-প্রতিবন্ধী ক্রেগের কাছ থেকে অনেক দূরে, গাই প্যারামাউন্ট+ সিরিজ ল্যান্ডম্যানের কাস্টে যোগ দিতে চলেছেন, যা ইয়েলোস্টোনস টেলর শেরিডান তার দ্বিতীয় মৌসুমে চার্লি নিউজোম হিসাবে একটি ‘ক্যারিশম্যাটিক’ তেল ও গ্যাস ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তৈরি করেছিলেন।

ল্যান্ডম্যান গত বছর আত্মপ্রকাশ করেছিল, শোটি টেক্সাস অয়েল রিগসের জগতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এটি গত বছরের নভেম্বরে শুরু হয়েছিল এবং জানুয়ারিতে জড়িয়ে পড়েছিল।

মার্চ মাসে প্যারামাউন্ট+ বস গ্রিনলিটকে মার্চ মাসে দ্বিতীয় মৌসুমে গ্রিনলিট করে এটি একটি চিত্তাকর্ষক 35 মিলিয়ন গ্লোবাল স্ট্রিমিং দর্শকদের অর্জন করার পরে, বিলি বব থর্টন, ডেমি মুর, অ্যান্ডি গার্সিয়া, স্যাম এলিয়ট এবং আলি লার্টারকে সমন্বিত করে একটি অল স্টার কাস্টের সাথে স্ট্রিমিং সার্ভিসেস সর্বাধিক জনপ্রিয় মূল সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

জেমস সুতন এবং গাই বার্নেট হলিওকস (চিত্র: চ্যানেল 4)
জেমস সুতন এবং গাই বার্নেট হলিওকস (চিত্র: চ্যানেল 4)
হলিওকসের অন্যতম স্থল-ব্রেকিং এবং উদযাপিত প্লটগুলিতে, কিশোরী সেরা সঙ্গী ক্রেগ এবং জন পল একটি সম্পর্ক শুরু করেছিলেন।

যদিও জন পলের আর্কটি আরও traditional তিহ্যবাহী ‘আগত’ গল্প ছিল, ক্রেগ তার অনুভূতি এবং তার পরিচয় ঘিরে তাঁর গভীর বিভ্রান্তিতে আরও বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন।

গায়ের চরিত্রটি তার সেরা বন্ধুর প্রেমে পড়ার এক বাধ্যতামূলক যাত্রার মুখোমুখি হয়েছিল, পুরোপুরি তার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ভিন্ন ভিন্ন ভিন্নতার মুখে উড়ে এসেছিল এবং দুজনেই একটি কৌতুকপূর্ণ, কাঁচা এবং আবেগগতভাবে অশান্ত সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

যেহেতু সাবান আইন নির্দেশ করে যে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করে অবশ্যই সর্বাধিক ধ্বংসাত্মকতা এবং হত্যাকাণ্ডের কারণ হতে পারে, তাদের গোপনীয়তা পুরো গ্রামে প্রকাশিত হয়েছিল যখন জন পল এমন একটি পরিস্থিতি ইঞ্জিনিয়ার করেছিলেন যেখানে ক্রেগের বান্ধবী সারা বার্নস (লুই ব্যাটলি) একটি উত্সাহী ক্লিঞ্চে তাদের উপর দিয়ে চলতেন।

ক্রেগ এবং জন পলের বিষয়টি যখন তাদের বান্ধবী, সারা (চিত্র: চ্যানেল 4) ধরা পড়েছিল তখন তাদের বিষয়টি উন্মোচিত হয়েছিল

ক্রেগ অবশেষে জন পলকে সারার উপরে বেছে নিয়েছিলেন, যদিও দু’জনেই গ্রামবাসী এবং তাদের নিজের পরিবারের কাছ থেকে আরও অনেক বেশি রক্ষণশীল 2006 সালে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল।

গাই শোটি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় হৃদয় ভেঙে যায় এবং জেমস সাটনকে রাখার সাথে সাথে ভক্তরা ম্যাকডিয়ানের শেষের দিকে নিজেকে তৈরি করেছিলেন।

এই দুজনে আয়ারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পরিকল্পনা করার সাথে সাথে জন পল বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্রেগ এখনও অন্য একজনের সাথে প্রকাশ্যে থাকার ধারণাটি নিয়ে অস্বস্তি বোধ করছেন এবং দুটি বিভক্ত উপায়।

সেই সময় তার প্রস্থান নিয়ে আলোচনা করে গাই বলেছিলেন: ‘প্রথমদিকে, যে জিনিসটি আমাকে প্রান্তে ফেলে দিয়েছিল’ ঠিক আছে, আমি হলিওকস ছেড়ে চলে যাচ্ছি ‘যখন আমি বাড়িতে বসে ছিলাম,’ আমি টোকিওতে যেতে চাই; আমি মেক্সিকোতে গিয়ে থাকতে চাই; আমি গিয়ে কোস্টা রিকাতে থাকতে চাই; আমি যুবক থাকাকালীন আমি এখনই এই জিনিসগুলি করতে চাই এবং এখনও সেগুলি করতে পারি ”

গাই ২০০৮ সালে ক্রেগ হিসাবে বেরিয়ে এসেছিলেন (ছবি: চ্যানেল 4)

অভিনেতাদের মধ্যে তিনি কীভাবে গভীর সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন সে সম্পর্কে কথা বলার বিষয়ে কথা বলা তার সিদ্ধান্তকে একটি কঠিন করে তুলেছিল: ‘আমি হলিওকসে এত কিছু শিখেছি। আমি জায়গাটি পছন্দ করতাম।

‘সেখানে কাজ করা আপনার সেরা বন্ধুরা – যেমন নিক পিকার্ড (টনি হাচিনসন), জিমি ম্যাককেনা (জ্যাক ওসবার্ন) এবং কার্লি স্টেনসন (স্টেপ ডিন) – তারা আমার পরিবার।

‘তারা এমন লোক যা আমি এমনকি আমার চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, আমি গিয়ে তাদের সাথে এ সম্পর্কে কথা বললাম।

‘আমার মনে আছে নিক পিকার্ডের সাথে কথোপকথন করা এবং বলছিলাম’ আমি এখানে এটি পছন্দ করি, এটি দুর্দান্ত তবে আমি অনুভব করি যে আমি এগিয়ে যেতে চাই তবে যে জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে বেশি থাকতে চায় তা হ’ল আপনি ছেলেরা ‘। তিনি আমাকে বললেন, ‘যাও, তোমাকে ধরে রাখবেন না।’

ফুবার (এল থেকে আর) থিওডোর চিপসের চরিত্রে গাই বার্নেট, রু রাসেল চরিত্রে ফরচুন ফিমস্টার, ফুবারের 208 পর্বে এমা ব্রুনার চরিত্রে মনিকা বার্বারো। সিআর। নেটফ্লিক্সের সৌজন্যে ?? 2025
গাই এর আগে নেটফ্লিক্স হিট ফুবারে অভিনয় করেছিলেন (চিত্র: নেটফ্লিক্স)

গাই জন পলের (অস্থায়ী) প্রস্থানের সাথে তাল মিলিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছিলেন, ভক্তদের নতুন জীবন শুরু করার জন্য দু’জনকে একসাথে রেখে যাওয়ার কারণে তারা যে সুখী সমাপ্তি লাভ করেছিলেন তা দিয়েছেন।

হলিওকস থেকে বিদায় নেওয়ার পর থেকে গাই আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের পাশাপাশি নেটফ্লিক্সের ফুবারে থিওডোর চিপস অভিনয় করেছিলেন এবং গ্লোবাল মেগা-হিট ওপেনহাইমারটিতে ভূমিকা রেখেছিলেন।

তার অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে রয়েছে দ্য বিস্ট ইন দ্য বিস্ট, রেকজাভিক, ডলারের জন্য ডেড, পিচ পারফেক্ট, মর্টডেকাই, দ্য ফিড, বৈদ্যুতিন স্বপ্ন, অংশ এবং দ্য অ্যাফেয়ার।

