হলিওকস তারকা এভ অ্যাবে ফিল্ডিংয়ের জন্য ‘খুব বড় সমাপ্তি’ নিশ্চিত করেছেন সাবান

আবে ফিল্ডিং তার শেষের কাছাকাছি – এবং জোয়েল ডেক্সটার এতে একটি ভারী ভূমিকা পালন করে (ছবি: চুনের ছবি)

এই নিবন্ধটিতে মঙ্গলবার 4 ফেব্রুয়ারির হলিওকসের পর্বের জন্য স্পোলার রয়েছে, যা এখন অল 4 এ দেখার জন্য উপলব্ধ।

এভিল হলিওকস ভিলেন আবে ফিল্ডিং (টাইলার কন্টি) এর শেষটি শেষ – এবং জনপ্রিয় সাবানের এই সপ্তাহের এপিসোডগুলি তাঁর জন্য খুব নাটকীয় চূড়ান্ত রোলারকোস্টার হিসাবে প্রমাণ করছে।

এখন, টাইলারের সহকর্মী ররি ডগলাস-স্পিড, যিনি ভাই এবং নেমেসিস জোয়েল ডেক্সটার চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তিনি নিশ্চিত করেছেন যে প্রস্থানটি দর্শনীয়।

তিনি আমাদের বলেছিলেন: ‘এটি একটি খুব বড় সমাপ্তি হতে চলেছে, আমি দীর্ঘদিন ধরে ভিলেন হিসাবে শোতে আমরা যে সেরা অভিনেতা এবং চরিত্রগুলি প্রবর্তন করেছি তাদের মধ্যে আমি বলব।

‘আমি মনে করি না যে এটি কার্যকর করার মাধ্যমে শ্রোতাদের নামিয়ে দেওয়া হবে এবং এটি একটি অংশ হওয়া একটি আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল।’

এখনও কিছু মেগা-টুইস্ট খেলতে প্রস্তুত রয়েছে, তবে শোতে সর্বশেষ সফরে আমরা আবেকে গাড়ি দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে থাকতে দেখেছি যে তিনি এবং মম মেরি (রিতা সাইমনস) এতে জড়িত ছিলেন।

জোয়েল দ্বারা ধ্বংসস্তূপ থেকে আক্রমণাত্মকভাবে টানা, তিনি তাঁর ভাইবোনের প্রথম অংশগুলি দ্বারা ধাক্কা খেয়েছিলেন, যিনি কেবল তখনই থামলেন যখন মেরি তাকে আর না যাওয়ার জন্য চিৎকার করেছিল।

জোয়েল আবেকে আক্রমণ করার সাথে সাথে গোলযোগ করছে না (ছবি: চুনের ছবি)

এটি জোয়েলের একটি দিক যে ররি আরও অন্বেষণ করতে আগ্রহী কারণ দর্শকদের তিনি কতটা হিংস্র হয়ে উঠেন তা হতাশ করে ফেলবেন।

তিনি হাসলেন, ‘আমরা জোয়েল সেই ওয়ারেন ফক্সের উপস্থিতিতে কিছুক্ষণের জন্য ট্যাপ দেখতে চাইছি,’ তিনি হাসলেন।

‘আমি মনে করি আপনি এই সপ্তাহে সত্যিই এটি দেখতে পাচ্ছেন কারণ এটি তার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি কিছু।

‘তাকে নিজের সেই পুরানো সংস্করণে ডুব দিতে হয়েছিল, যা আমি বেশ উপভোগ করেছি। There’s obviously a big sequence after the crash where you really think what’s Joel going to do here is he going to end things for Abe or not.

এটা স্পষ্ট যে জোয়েল যতদূর খুনের দিকে যেতে পারত (ছবি: চুনের ছবি)

মারি মরিয়া হয়ে জোয়েলে চিৎকার করে থামার জন্য (ছবি: চুনের ছবি)

‘এটি ফিল্ম করার ক্লাস ছিল, তবে আমি মনে করি না যে আমি রাগ করে খেলতে পছন্দ করি। আমি এই অস্তিত্বহীন ব্যক্তিকে ঘুষি মারতে পেরেছি এটি একটি পাঞ্চ ব্যাগ বা কোনও কিছুর মতো ছিল। আমি এটি দেখিনি তবে আমি টিউন করতে আগ্রহী! ‘

যদিও জোয়েল খুনের মতো যতদূর যায় না, আবে বনের বাইরে থেকে অনেক দূরে। Having bundled the rapist and abuser into the boot of his car, Joel has his keys swiped by Cleo McQueen (Nadine Mulkerrin).

তারপরে আমরা তাকে দেখতে পাই, সিয়েনা ব্লেক (আন্না প্যাসি) সহায়তায়, তিনি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তাকে যে ঘরে রেখেছিলেন, তার ঘরে তার অত্যাচারীর কাছে এসেছিলেন।

তিনি কি জোয়েল যে কাজটি শুরু করেছিলেন তা শেষ করবেন?

