হলিওকস ধ্বংসাত্মক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দৃশ্যের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কারণ প্রধান চরিত্রটি বিশ্রামে রয়েছে | সাবান

মার্সিডিজ ম্যাককুইন (জেনিফার মেটকাল্ফ) পরের সপ্তাহে সংবেদনশীল হলিওকস দৃশ্যে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য পুত্র ববি কস্টেলো (জাক সুতক্লিফ) রাখবেন তবে উত্তেজনা উচ্চতর শেষের দিকে শেষকৃত্য সেবা ঘটনাক্রমে প্রমাণিত হয়েছে।
ববি, যেমন দর্শকরা জানেন যে তিনি বেশ কয়েক বছর আগে সিলাস ব্লিসেট (জেফ রাওল) এবং ভেরিটি হাচিনসন (ইভা ও’হার) হত্যা করার পরে কারাগারে সময় কাটছিলেন।
তিনি ফেলিক্স ওয়েস্টউডকে (রিচার্ড ব্ল্যাকউড) হত্যার চেষ্টা করেছিলেন – যিনি সেই সময় তার মমকে দেখছিলেন – যখন তিনি দামের টুকরোতে আগুন জ্বালিয়েছিলেন, যার ফলে ডিমার্কাস (টমি এডি) জীবনকে বিপদে ফেলেছিল।
ববি এই বছরের শুরুর দিকে বন্দিদশাকে পালিয়ে গিয়ে মম মার্সিডিজের সাথে পুনরায় মিলিত হয়েছিলেন, যিনি তাকে নিজেকে পুলিশে পরিণত করার এবং এই বাক্যটি শেষ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন যাতে তিনি তার এবং তার বোনদের সাথে থাকতে পারেন।
এই কিশোরটি ঠিক তা করার সংকল্প করেছিল কিন্তু পরবর্তীকালে জেজ ব্লেক (জেরেমি শেফিল্ড) দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল তার সমাজকর্মী ইয়ান স্টোনকে হত্যার অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
ববি পরে আবিষ্কার করেছিলেন যে মার্থা (শেরি হিউসন) অজান্তেই তার হত্যাকারী ছেলের সম্পর্কে মটরশুটি ছড়িয়ে দেওয়ার পরে জেজকে দোষারোপ করা হয়েছিল, যা ববি এবং জেজের মধ্যে শোডাউনকে উত্সাহিত করেছিল।
একটি জিনিস অন্যটির দিকে পরিচালিত করেছিল, ববি নিজেকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার দৃ determined ় সংকল্পবদ্ধ কিন্তু জেজ যখন তার পরিকল্পনার বাতাস পেল, তখন তিনি কিশোরটিকে নীচে নামিয়ে দিয়েছিলেন এবং ভয়াবহ দৃশ্যে তাকে হত্যা করেছিলেন।
টনি হাচিনসন (নিক পিকার্ড) অবশ্য বিশ্বাস করেন যে ববির মৃত্যুর জন্য তিনি দোষী ছিলেন যে তিনি ছেলের দেহটি পাওয়া গিয়েছিল এমন রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন।
ইতিমধ্যে মার্সিডিজ তার ছেলের মৃত্যুতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল, টনির স্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছিলেন, যিনি ডায়ানকে (অ্যালেক্স ফ্লেচার) এ বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি ববির প্রতি কী করেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি কী বলেছিলেন।
ডায়ান তাকে অপরাধটি covering াকতে, গাড়ি চালাচ্ছিল গাড়িটি ক্র্যাশ করে এবং গ্যারেজে লুকিয়ে রাখার জন্য তাকে সহায়তা করেছিল, যা বর্তমানে খালি রয়েছে।
মর্মান্তিক ইভেন্টের কয়েক সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পরে, পরের সপ্তাহে মার্সিডিজ এবং বাকি ম্যাককুইনদের ববির শেষকৃত্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। পরিষেবাটি দেখার জন্য অংশ নিতে সক্ষম না হওয়া অন্যদের অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি বিডে, সিদ্ধান্তটি শেষকৃত্যকে লাইভস্ট্রিম করার জন্য করা হয়।
জন পল (জেমস সুতন), ইতিমধ্যে, এখনও তার অ্যালকোহলের আসক্তির সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন এবং কুকুরটিতে পরিবেশন করার চেষ্টা করছেন। টনি এবং ডায়ান প্রত্যাখ্যান এবং মার্সিডিজ পরবর্তীকালে পাবটিতে প্রবেশ করে, তিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি জানেন যে ববিকে কে হত্যা করেছে সে জানে।
টনির গোপনীয়তা কি বাইরে চলে গেছে? মার্সিডিজ কি বিশ্বাস করে যে তাকে দোষ দেওয়া হয়েছিল? এটি মার্সিডিজ পরিবর্তে টনিকে নৈতিক সহায়তার জন্য তার সাথে জানাজায় অংশ নিতে বলেছে বলে মনে হয় না। দ্বন্দ্বপূর্ণ, টনি সম্মত।
জন পল, ইতিমধ্যে, একটি ফ্ল্যাশব্যাক স্মরণ করে।
জানাজার দিন, মার্সিডিজ কয়েক মুঠো বন্ধু এবং পরিবারের সামনে দাঁড়িয়ে এবং তার প্রিয় ববিতে কিছু আন্তরিক শব্দ ভাগ করে নেয়।
তবে একটি সংঘাত, তবে শীঘ্রই, শেষকৃত্যে এসেছে, যা গ্রামে সরাসরি প্রবাহিত হচ্ছে এবং এটি একজন বাসিন্দাকে খুব স্মাগ বোধ করে ফেলেছে।
প্রশ্নটি হ’ল: ঠিক কী উদ্ঘাটিত হয়েছে? এবং কেন এটি ঠিক এই এক রহস্যময় বাসিন্দাকে খুশি করে?
হলিওকস চ্যানেল 4 এর স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে সকাল 6 টা থেকে বুধবার থেকে সোমবার স্ট্রিম করে, বা ই 4 -তে সন্ধ্যা 7 টায় টিভিতে এপিসোডগুলি ক্যাচ করে।
