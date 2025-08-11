হলিওকস সিয়েনার ভাগ্যকে নিশ্চিত করেছে কারণ জেজ শোডাউন এর পরে প্রকাশিত হয়েছে | সাবান

হলিওকস নিশ্চিত করেছেন যে সিয়েনা ব্লেক (আন্না প্যাসি) চঞ্চল ঘাতক জেজ (জেরেমি শেফিল্ড) এর সাথে তার শোডাউন অনুসরণ করে বেঁচে থাকবেন – তবে একটি অপ্রত্যাশিত মোড় অনুসরণ করে।
দর্শকরা যেমন জানেন, খুব প্রিয় শো প্রিয়, এই সপ্তাহের শুরুতে রবি রোসকোয়ের (চার্লি ওয়ার্নহাম) বডি বরাদ্দে সন্ধানের পরে এই সপ্তাহের শুরুতে এভিল বাবা জেজ সম্পর্কে সত্যটি আবিষ্কার করেছিলেন।
সিরিয়াল কিলার জেজের দ্বারা নিহত বেশ কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে রবি ছিলেন অন্যতম, যিনি তার বেশিরভাগের জন্য জীবন দাবি করছেন, একটি বিরক্তিকর জার্নালে তার কিলস নথিভুক্ত করেছিলেন যা তিনি ফ্ল্যাটে রাখেন।
সিয়েনার জেজের বর্বরতা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান ছিল যখন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে তিনি এই বছরের শুরুর দিকে ডিলি হারকোর্টকে (এমা জনসি-স্মিথ) হত্যা করবেন এবং উদ্বেগজনক দৃশ্যে তিনি তাকে দেহটি কবর দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিলেন।
জেজ শপথ করেছিলেন যে তিনি একটি নতুন পাতা ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং সিয়েনা আশা করেছিলেন যে তিনি সত্য বলছেন। যাইহোক, গত সপ্তাহে যখন তিনি ডজার সেভেজ (ড্যানি ম্যাক) এর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে ডিলির ডিএনএ ডেনিস এবং আয়ান স্টোন দ্য সোশ্যাল ওয়ার্কারদের সাথে সম্পর্কিত হয়েছিল।
জানুয়ারিতে ডিলি মারা গিয়েছিলেন এবং কয়েক সপ্তাহ আগে আয়ান মারা গিয়েছিলেন, সিয়েনাকে কিছু খারাপ হয়ে গেছে তা নিয়ে কাজ করতে খুব বেশি সময় লাগেনি।
উত্তরের জন্য মরিয়া, প্রাক্তন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বরাদ্দের জন্য একটি বাইনলাইন তৈরি করেছিলেন, যেখানে তিনি জেজের ভয়াবহ অপরাধগুলি আবিষ্কার করেছিলেন, রবি রোসকোয়ের দেহটি আবিষ্কার করেছিলেন, যিনি হত্যাকারীর হাতেও মারা গিয়েছিলেন।
সোমবার (১১ আগস্ট) চ্যানেল 4 সাবান সংস্করণ আবিষ্কারের পরে সিয়েনা জেজ তার কর্মের বিষয়ে পরিষ্কার আসার দাবি করেছিল।
জেজ তার খুনি প্রকৃতির দিকে ঝুঁকছেন, তিনি সিয়েনাকে বলেছিলেন যে তিনি স্বস্তি পেয়েছেন যে তাকে আর তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে হবে না।
তার দুষ্টতার গভীরতায় পুরোপুরি হতবাক হয়ে সিয়েনা তার প্রিয়জনদের জীবন নিয়ে ভয় পেয়েছিল, তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে তিনি ইতিমধ্যে ডিলি এবং ডেনিসে পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছেন।
উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যে, সিয়েনা শহরের দেয়াল জুড়ে ছুটে এসে ডজারের কাছে একটি ফোন কল করেছিল – তবে জেজ হস্তক্ষেপ করেছিল।
সিয়েনা তার খলনায়ক বাবাকে দূরে ঠেলে দিয়ে একটি নাটকীয় মুখের মুখোমুখি হয়েছিল। তিনি যখন ত্রুটিযুক্ত রেলিংয়ের কিনারায় টিভার করলেন, তখন তিনি দু’জনের নীচের মাটিতে ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি সিয়েনাকে টানলেন।
শোডাউনটির তাত্ক্ষণিক পরিণতি এই সপ্তাহে অন-স্ক্রিনে প্রকাশিত হবে তবে আগামী সপ্তাহের জন্য নতুন স্পোলাররা নিশ্চিত করেছেন যে সিয়েনা এবং জেজ উভয়ই তাদের জীবন অক্ষত রেখে পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়েছে।
তাদের স্মৃতি, তবে … ভাল এটি অন্য গল্প।
আগামী সপ্তাহে প্রচারিত আসন্ন দৃশ্যে সিয়েনা জেজ এবং লিবার্টি সেভেজকে (জেরামি স্টোডার্ট) বলেছেন যে এটি হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলি ফিরে পেতে পারে এমন সম্ভাবনা কম দেখাচ্ছে। লিবার্টি উদ্বেগ প্রকাশ করে যে সিয়েনা জেজ থেকে কিছু রাখছে।
দেখে মনে হচ্ছে এটি চোখের সাথে দেখা করার চেয়ে আরও অনেক কিছুই রয়েছে, যেমন সপ্তাহের এক পর্যায়ে সিয়েনা একটি চ্যাটরুমে লগ ইন করে, একজন পিতা হিসাবে সিরিয়াল কিলার থাকার পরামর্শের প্রত্যাশায়। পরে, তিনি স্টল এবং স্টক বিক্রি করার চেষ্টা করেন, যা অনেকটা লিবের ভয়াবহতার জন্য।
এরপরে, সিয়েনা স্টেশনে ডজারকে দেখার জন্য একটি দর্শন প্রদান করে তবে সে তার সাথে কথা বলার আগে জেজ উপস্থিত হয়। প্রশ্নটি হল: সত্য কি সিয়েনায় ফিরে আসছে? এবং যেভাবেই হোক, জেজ কি তার জীবন দাবি করবে?
নাকি অবশেষে ঘড়িটি খলনায়ক উদ্যানের সাথে টিক দিচ্ছে?
সিয়েনা কি তাকে নামাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে? লিবার্টি কি অবশেষে তাকে কে দেখবে?
হলিওকস চ্যানেল 4 এর স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে সকাল 6 টা থেকে বুধবার থেকে সোমবার স্ট্রিম করে, বা ই 4 -তে সন্ধ্যা 7 টায় টিভিতে এপিসোডগুলি ক্যাচ করে।
