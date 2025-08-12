হল এবং ওটসের মধ্যে বিজনেস স্প্যাট সালিশে সমাধান করা হয়েছে

নিবন্ধ সামগ্রী
ন্যাশভিল, টেন। – ড্যারিল হল এবং জন ওটস সালিশের মাধ্যমে একটি হল অ্যান্ড ওটস ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের বিষয়ে তাদের বিরোধের সমাধান করেছেন, তাদের রিফ্টের বিবরণ ওটসের বিরুদ্ধে হলের দ্বারা একটি মামলা দায়ের করা আদালতের নথিগুলিতে জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার পরে একটি ব্যক্তিগত সমাপ্তিতে পৌঁছেছে, সোমবার একটি আদালত দায়ের করা।
সোমবারের স্ট্যাটাস রিপোর্টে, হলের পক্ষে অ্যাটর্নিরা মামলাটি সালিশে একটি চূড়ান্ত রায় পেয়েছিলেন এবং তারা মামলাটি খারিজ করার জন্য বিচারক ন্যাশভিল চ্যান্সেলর রাসেল পার্কিন্সের জন্য প্রস্তাবিত আদেশ দায়ের করেছিলেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে, পার্কিনস হলের অ্যাটর্নিদের এই মামলায় একটি আপডেট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল, যা সর্বশেষে 2023 সালের ডিসেম্বরে একটি জনসাধারণের ফাইলিং দেখেছিল।
সালিশ প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত করা কখন এটি অস্পষ্ট। এবং এই দুজনের মধ্যে সালিশের ফলাফল সম্পর্কে বিশদ প্রকাশ করা হয়নি যারা অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সংগীত তৈরি করেছিলেন, ১৯ 1970০ এর দশকে হিট এবং ‘৮০ এর দশকে যেমন “ম্যানিয়েটার,” “রিচ গার্ল” “আমার তালিকায় চুম্বন” এবং “আমি এর জন্য যেতে পারি না (কোনও করতে পারি না)।”
হলের অ্যাটর্নি রব হার্ভে মন্তব্য করতে রাজি হননি। ওটসের প্রতিনিধিরা তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করার জন্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
এই মামলায় ২০২৩ সালে ফাইলিংয়ে হল ওটসকে অন্ধ করে দেওয়ার এবং বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ এনেছিল এবং বলেছিল যে তাদের সম্পর্ক এবং ওটসের প্রতি তাঁর আস্থা অবনতি হয়েছে। ওটস জবাব দিয়েছিল যে তিনি “গভীরভাবে আহত” হয়েছিলেন যে হল তাঁর সম্পর্কে “প্রদাহজনক, বিদেশী এবং ভুল বক্তব্য” তৈরি করছে।
বিচারক পুরো ওট এন্টারপ্রাইজস এলএলপিতে প্রাথমিক তরঙ্গ আইপি ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এলএলসিতে ওটসের অংশীদার বিক্রয়কে বিরতি দিয়েছিলেন। আদালতের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে পুরো ওটগুলির মধ্যে ট্রেডমার্ক, ব্যক্তিগত নাম এবং সদৃশ অধিকার, রেকর্ড রয়্যালটি আয় এবং ওয়েবসাইট এবং সামাজিক মিডিয়া সম্পদগুলির মতো মূল্যবান হল এবং ওটস উপকরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
২০২৩ সালের নভেম্বরে এই বিরোধটি প্রকাশ্যে আসে, যখন হল বিচারককে ওটস দ্বারা বিক্রয় বন্ধ করতে বলে মামলা দায়ের করেছিলেন যাতে বেসরকারী সালিশ শুরু হতে পারে।
হল সালিশের সময় নভেম্বরের গোড়ার দিকে তাদের সম্পর্কের একটি ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছিল এবং এটি মাসের পরে মামলা মোকদ্দমাতে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছিল। এতে অভিযোগ করা হয়েছে যে ওটস এবং তার দল হলের সহযোগীদের বলার সময় তার মালিকানা বজায় রাখতে চেয়েছিল বলে তার অংশ বিক্রি করার চাপ দিয়ে “চূড়ান্ত অংশীদারিত্বের বিশ্বাসঘাতকতা” এ জড়িত।
তার নিজের ঘোষণাপত্রে ওটস তার দীর্ঘকালীন অংশীদারদের কথায় হতাশা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে হলের অভিযোগ ওটস তার পিছনে গিয়ে তাদের চুক্তিটি লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ সত্য নয়। ওটস সুনির্দিষ্টভাবে যেতে অস্বীকার করে বলেছিল যে হল না থাকলেও তিনি বিশদটি ব্যক্তিগত রাখতে বাধ্য।
গত বছর ওটস অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছিলেন যে হলের সাথে তাঁর “কোনও যোগাযোগ নেই” এবং আইনী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতে অস্বীকার করেছেন। তিনি তার ভবিষ্যতে কোনও হল ও ওটস পুনর্মিলন দেখেন নি।
“আমি ব্যক্তিগতভাবে এটি ঘটতে দেখছি না It’s এটি আমার পরিকল্পনাগুলিতে মোটেও নয় You আপনি ড্যারিল হলকে তিনি কী ভাবেন তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন But তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য, না,”
দ্য সময় ফেব্রুয়ারিতে হলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে জাহাজটি এই জুটির সম্পর্ক সংশোধন করার জন্য যাত্রা করেছিল কিনা।
“সেই জাহাজটি সমুদ্রের নীচে চলে গেছে,” হল নিউজ আউটলেটকে জানিয়েছে। “আমার জীবনে আমার অনেক চমক ছিল, হতাশাগুলি, বিশ্বাসঘাতকতা, তাই আমি এটির অভ্যস্ত” “
– নিউইয়র্কের মারিয়া শেরম্যান এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।
নিবন্ধ সামগ্রী