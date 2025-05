হাইকোর্ট সমতা হিসাবে দাবি করে – ইস্রায়েলের রাজনীতি হিসাবে মাউন্ট কলকে হারেদি আইডিএফ ছাড়ের অবসান ঘটায়

হামাসের সাথে ইস্রায়েলের যুদ্ধের মধ্যে, একটি পুরানো জাতীয় ক্ষতটি নতুন জরুরিতার সাথে উদ্ভূত হয়েছে: হেরেদী (আল্ট্রা-গোঁড়া) যিশিভা শিক্ষার্থীদের জমা দেওয়া।

হাইকোর্ট অফ জাস্টিস সমস্ত নাগরিক এবং সামরিক বাহিনীর পক্ষে আরও শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনের জন্য সমান সেবা দাবী করে, সরকার একটি নতুন খসড়া আইন প্রণয়ন করতে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। তবে জোটের ভাঙা, বিচারিক সীমাবদ্ধতা এবং গভীর-মূলযুক্ত সাংস্কৃতিক বিভাজন sens ক্যমত্যকে অধরা করে তোলে।

প্রতিষ্ঠানের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন-গুরিয়ন রাজ্যের প্রথম বছরগুলিতে কয়েক শতাধিক হেরেদী পণ্ডিতকে অস্থায়ী খসড়া ছাড়ের মঞ্জুর করার পর থেকে কয়েক দশক ধরে ইস্রায়েলের নিবন্ধন সংকট আরও কয়েক দশক ধরে উত্সাহিত হয়েছে।

এই সংখ্যাটি তখন থেকে কয়েক হাজারকে বেলুন করেছে, পুরো সময়ের তোরাহ অধ্যয়ন প্রায়শই আইডিএফ পরিষেবা থেকে শিল্ড হিসাবে পরিবেশন করে। সামরিক বাধ্যবাধকতার সাথে ধর্মীয় অধ্যয়নের ভারসাম্য বজায় রাখার আইনী প্রচেষ্টা বারবার রাজনৈতিক অচলাবস্থায় ভেঙে পড়েছে বা হাইকোর্টের দ্বারা আঘাত হানে।

২০১২ সালে, আদালত “তাল আইন” অকার্যকর করেছিল যা কম্বল মুলতুবি অনুমতি দেয়। ২০১৪ সালের একটি সংস্কার কোটা আরোপিত কোটা এবং হুমকি দেওয়া নিষেধাজ্ঞাগুলি, কেবল 2015 সালে হ্যারেডি চাপের অধীনে বিপরীত হবে।

আদালত ২০১ 2017 সালে এই রোলব্যাকটি বাতিল করে দিয়েছিল, এক বছর ধরে নেসেটকে অভিনয় করার জন্য – অন্তহীন জোটের ডুবে যাওয়ার মধ্যে একটি সময়সীমা মিস করা হয়েছে। ২০২২ সালে সবচেয়ে সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা, নির্বাচনের আগে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার আগে প্রথম পাঠটি পাস করেছিল, হারেদি দলগুলি সম্পূর্ণ ছাড়ের দাবি করে।

এখন, স্থগিতাদেশের আইনী ভিত্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং আইডিএফটি পাতলা প্রসারিত হয়েছে, রাজনৈতিক স্থাপনা কোণঠাসা। মিডিয়া লাইনের সাথে একাধিক সাক্ষাত্কারে বিরোধী নেতারা এবং একজন বিশিষ্ট হারেদি রাব্বি ইস্রায়েলের কনক্রিপশন ক্রসরোডের উত্তেজনা ও অংশকে বহন করেছিলেন।

ল্যাপিড: ‘তারা একটি লুপে আটকে আছে’

Opposition leader Yair Lapid did not mince words when asked about the government’s current efforts.

“তারা একটি লুপে আটকে আছে,” তিনি বলেছিলেন। “একটি যুদ্ধ আছে। সেনাবাহিনী এই সৈন্যদের দাবি করছে। এবং একই সাথে এই সরকার এমন লোকদের জন্য রিজার্ভ কল-আপগুলি জারি করছে যারা ইতিমধ্যে 200, 250, 300 দিনের সেবা করেছে-তাদের সম্পূর্ণ অসম্ভব উপায়ে পরাজিত করছে-একবার 20,000 স্বাস্থ্যকর যুবকদের পুরোপুরি পরিবেশন করা এড়াতে সহায়তা করার চেষ্টা করছে।”

ল্যাপিড বিশ্বাস করেন যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী শিবিরের কিছু অংশ সহ জনসাধারণের যথেষ্ট ছিল।

“এমনকি তাদের নিজস্ব শিবিরেও লোকেরা বলছে: ‘আমি বন্ধুবান্ধবকে হারিয়েছি। আমি পরিবার হারিয়েছি। আমার বাচ্চারা রিজার্ভে রয়েছে।’ জাতীয়-ধর্মীয় জনসাধারণ এই যুদ্ধে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছে।

আগুনে জ্বালানী যুক্ত করে ল্যাপিড একটি বিস্ময়কর অনুমানের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন: “স্মোট্রিচের অর্থ মন্ত্রকের একজন প্রতিনিধি কমিটিতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল – এমন কোনও হারেদীকে যে সমস্ত সুবিধা দেওয়া হয় তার আজীবন মূল্য কী?

এই চিত্রটিতে ছাড়ের ডে কেয়ার, আবাসন সুবিধা, উপবৃত্তি এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। “লোকেরা এমন কোনও বাস্তবতা গ্রহণ করবে না যেখানে আমরা আমাদের বাচ্চাদের মরতে এবং অন্যকে বাড়িতে থাকার জন্য অর্থ প্রদান করি,” লাপিড ঘোষণা করেছিলেন।

মাতান কাহানা: সেবা না করার জন্য সরকার ‘পুরষ্কার’ হারেডিম

প্রাক্তন যোদ্ধা পাইলট এবং ধর্মীয় জায়নিস্ট, সেন্ট্রিস্ট ন্যাশনাল ইউনিটি পার্টির এমকে মাতান কাহানা লাপিডের হতাশাকে প্রতিধ্বনিত করেছিলেন – তবে নৈতিক প্যারাডক্সের একটি স্তর যুক্ত করেছেন।

তিনি বলেন, “সরকার কয়েক হাজার রিজার্ভিস্টকে ডাকছে – তাদের পঞ্চম, ষষ্ঠ, এমনকি সপ্তম মোতায়েনের জন্য। তাদের পরিবার ভঙ্গ করছে, তাদের ব্যবসা ভেঙে যাচ্ছে, তাদের ডিগ্রি আটকে রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “এবং অন্যদিকে, একই সরকার খসড়া প্রত্যাখ্যানকে উত্সাহিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।”

“তারা যিশিভটকে (ইহুদি শিক্ষাগত সুবিধাগুলি) অর্থায়ন অব্যাহত রাখে, সম্পত্তি কর বিরতি দেয়, ডে কেয়ার ভর্তুকি দেয়। তারা কেবল হ্যারেডিমকে খসড়া করছে না – তারা তাদের সেবা না করার জন্য তাদের পুরস্কৃত করছে না।”

পূর্বের সরকারে ধর্মীয় বিষয় মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী কাহানা জোর দিয়েছিলেন যে সমস্যাটি হেরেদী জনগণকে সম্মিলিত ব্লক হিসাবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে রয়েছে।

“যখন আমি আমার খসড়াটি নোটিশ পেয়েছি, তখন কেউ আমাকে ধর্মীয় জায়নিস্ট বা আন্দোলনের সদস্য হিসাবে দেখেনি। আমি আমার আইডি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পেয়েছি। তবে হ্যারেডিম সম্মিলিতভাবে পরিচালনা করা হয়, স্বতন্ত্রভাবে নয় – এবং যতক্ষণ অব্যাহত থাকে, কিছুই পরিবর্তন হবে না।”

তবুও কাহানা সাংস্কৃতিক ব্যবধানকে স্বীকৃতি দেয়। “তারা আমাদের মতো বড় হয় নি। আমরা পুরিমের সৈন্য হিসাবে পোশাক পরেছিলাম। আমরা আইডিএফ নায়কদের গল্প শুনেছি। আমরা জানতাম যে আমরা একদিন সেবা করব। তাদের শৈশবকালীন নায়করা ছিলেন তোরাহ পণ্ডিত, যোদ্ধা যুদ্ধবিমান নয়। আমাদের ভাষা পরিবর্তন করতে হবে, তাদের জীবনযাত্রার হুমকি দেয় না এমন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হবে এবং সম্ভবত ১০০ টি নিয়োগের সাথে শুরু করা উচিত।”

আদালতের হস্তক্ষেপ ‘ব্লক ডেমোক্র্যাটিক প্রসেস’ – রাব্বি ইহোশুয়া ফেফার

নেটজাচ ইহুদার চেয়ারম্যান রাব্বি ইহোশুয়া ফেফার এবং দায়বদ্ধ সংহতকরণের পক্ষে একটি শীর্ষস্থানীয় হ্যারেদী ভয়েসের জন্য, সমস্যাটি সময়, আস্থা এবং আদালতের মধ্যে রয়েছে।

“আদালতের রায়টি সমস্যাযুক্ত কারণ এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিকে অবরুদ্ধ করে,” ফেফার বলেছিলেন। “October ই অক্টোবর থেকে হেরেদী সমাজের মধ্যে একটি গভীর উপলব্ধি রয়েছে যে কোনও কিছু অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। তবে রাব্বীরা বলছেন, এমনকি আমরা যদি কোনও আপস করতে রাজি হই তবে সুপ্রিম কোর্ট কেবল এটিকে আঘাত করবে। এই হুমকি চুক্তিটি অসম্ভব করে তোলে।”

ফেফার, যিনি হারেদি তালিকাভুক্তি সহজ করার উদ্যোগের নেতৃত্ব দেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে আইডিএফ তার দোষের অংশ বহন করে।

“বছরের পর বছর ধরে সেনাবাহিনী সত্যই হ্যারেডিম চায়নি। এটি একটি মাথা ব্যথা – কোশার খাবার, প্রার্থনার সময়, লিঙ্গ বিচ্ছেদ। এমনকি বিদ্যমান হেরেদী ইউনিটগুলিতেও সেনাবাহিনী তার নিজস্ব নির্দেশিকাগুলি সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই আস্থা নষ্ট করে দিয়েছে।”

তবে এটি বদলে যাচ্ছে, তিনি বলেছেন। “October ই অক্টোবর থেকে, আইডিএফ একটি আসল প্রচেষ্টা করে চলেছে। এখন একটি সম্পূর্ণ হ্যারিডি ব্রিগেড রয়েছে। আমরা সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত সংহতকরণের দিকে অর্থপূর্ণ পদক্ষেপগুলি দেখছি। এবং অনেক হেরেদিম এখন বুঝতে পেরেছেন: এটি কেবল সাম্যতা সম্পর্কে নয় It’s এটি সংহতি সম্পর্কে। আমরা এতে অবদান না করে সুরক্ষার সুবিধা উপভোগ করতে পারি না।”

তবুও, ফেফার এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন-হারেদি দলগুলি দ্বারা ফুলে যাওয়া-যা পুরো সময়ের তোরাহ অধ্যয়নকে আইনীভাবে সামরিক পরিষেবার সমতুল্য হওয়া উচিত।

“এটি তুলনামূলক নয়। কেউ কে মূল্যায়ন করবে যে কেউ সত্যই অধ্যয়ন করে দেশের সেবা করছে?

উত্সাহ: প্রাতিষ্ঠানিক নাকি ব্যক্তিগত?

যিশিভা তহবিল তালিকাভুক্তির সাথে আবদ্ধ করা উচিত কিনা তা নিয়ে একটি ক্রমবর্ধমান বিতর্ক কেন্দ্র। ফেফার একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির পক্ষে।

“প্রাতিষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞাগুলি কার্যকর হবে না। যিশিভট অন্য কোথাও অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

তিনি “কোড-কোড” এর মতো নেটজাচ ইহুদার নতুন প্রোগ্রামগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা হারেদি পুরুষদের অভিজাত আইডিএফ টেক ইউনিটগুলিতে রাখে-কেউ কেউ এমনকি ইউনিফর্ম না পরেও। “এটি কেবল সৈন্যদের সম্পর্কে নয় It’s এটি পরিষেবা স্বাভাবিক করার বিষয়ে। এটি গ্রহণযোগ্য করে তোলে That এটি সংস্কৃতি পরিবর্তন করবে।”

‘তারা তাদের ডজকে অর্থ প্রদান করছে’ – জনসাধারণের ক্রোধের উপর ল্যাপিড

রাজনৈতিক অঙ্গনে ফিরে, ল্যাপিড একটি ব্রেকিং পয়েন্ট সম্পর্কে সতর্ক করে।

“এটি কেবল খসড়া ডজিং নয়,” তিনি বলেছিলেন। “এটি রাষ্ট্রীয় অর্থায়িত খসড়া ডজিং। তারা কেবল ডজিং করছে না, তাদেরও ডজকে দেওয়া হচ্ছে। জনগণের চেতনাটিতে এই উপলব্ধি বিস্ফোরিত হয়েছে।”

কোন ধরণের আইন জাতিকে একত্রিত করতে পারে জানতে চাইলে ল্যাপিড ভোঁতা ছিলেন: “আমি এই পরিস্থিতিকে ন্যায্যতা প্রমাণ করে এমন বিলের পক্ষে ভোট দিতে দেখছি না। এবং এটি প্রয়োজনীয়ও নয়। ইতিমধ্যে একটি আইন আছে – বাধ্যতামূলক প্রতিরক্ষা পরিষেবা আইন।

জোটের চাপে রয়েছে। হারেদি দলগুলি যদি ছাড়ের গ্যারান্টি দিয়ে কোনও আইন পাস না হয় তবে রাজ্য বাজেট অবরুদ্ধ করার হুমকি দিয়েছে। প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন যে সেনাবাহিনীর জরুরিভাবে যুদ্ধের সেনা দরকার। জনসাধারণ, এখনও যুদ্ধের হতাহতের ঘটনা থেকে বিরত থাকা, বৈষম্যকে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণু।

বিশৃঙ্খলার মাঝে, ল্যাপিড সম্ভাবনার একটি নোটকে আঘাত করেছিল।

“কিছু হেরেদিম ইতিমধ্যে গর্বের সাথে সেবা করছে,” তিনি বলেছিলেন। “আমাদের কেবল তাদের প্রথম থ্রেশহোল্ডটি অতিক্রম করতে সহায়তা করতে হবে – এবং অন্যরা অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করতে হবে।”

রাব্বি ফেফার সম্মত হন, তবে জোর দিয়েছিলেন যে কথোপকথনটি অবশ্যই ক্রোধ থেকে অংশীদারিত্বের দিকে চলে যেতে হবে।

“আমাদের অবশ্যই আবার একে অপরের সাথে কথা বলতে শিখতে হবে,” তিনি বলেছিলেন। “হেরেদিম কেবল একটি চ্যালেঞ্জ নয় – তারা October ই অক্টোবরের পরে এই দেশটিকে পুনর্নির্মাণে অংশীদার।