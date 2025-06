হাইপারমাসকুলিনিটি আমাদের বৈদেশিক নীতি চালাচ্ছে

ইরানের উপর অবাক করে দেওয়ার আগের দিনগুলিতে, পলিটিকো রিপোর্ট প্রতিরক্ষা বিভাগের এক ব্যক্তি ওয়াশিংটনের ইরান কৌশল সম্পর্কে একটি বহিরাগত বক্তব্য রেখেছিলেন: এরিক কুরিলা, হক্কিশ ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড নেতা “দ্য গরিলা” নামে পরিচিত। “তিনি একজন বড় ছেলে, তিনি জ্যাকড, তিনি হুবহু এই ‘প্রাণঘাতী’ চেহারা তারা যাচ্ছেন,” একজন বেনাম প্রাক্তন কর্মকর্তা বলেছিলেন। এতক্ষণ সামরিক উপদেষ্টারা “কঠোর এবং যুদ্ধযুদ্ধের মতো উপস্থিত হন,” সূত্রটি আরও যোগ করেছে, প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথকে “সহজেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজি করা হয়েছে।”

কুরিলার প্রভাব ওয়াশিংটনের বর্তমান অগ্রাধিকারগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত সত্যের চিত্র তুলে ধরেছে: রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে হাইপারমাসকুলিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির পরিচালনা যুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের মধ্যে পুরুষতন্ত্র—সম্পর্কিত নেতৃত্ব, শক্তি এবং সাহসের মতো বৈশিষ্ট্য সহ – ক্ষতিকারক নয়। তবে traditional তিহ্যবাহী পুরুষতন্ত্রের একটি ব্র্যান্ড দ্বারা সংজ্ঞায়িত আগ্রাসন, সংবেদনশীল নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং দুর্বল প্ররোচনা নিয়ন্ত্রণ এবং এটি একটি প্রশাসনে একটি চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে যা মার্কিন মূল্যবোধের উপর জাতীয় স্বার্থের সন্ধানে প্রাক-আক্রমণাত্মক আক্রমণকে সমর্থন করে।

ইউএস-চীন ট্যারিফ যুদ্ধ-একটি প্রতীকী প্রতিযোগিতা গ্রাউন্ড পিছনে পিছনে প্রত্যাখ্যান করার পুংলিঙ্গ ট্রপস বা বিশ্বাসঘাতকতা দুর্বলতা this এই গতিশীলকে ছাড়িয়ে যায়। তবে এর শীর্ষস্থানটি এখন পর্যন্ত ট্রাম্প প্রশাসনের ইরান সংঘাতের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি। ট্রাম্পের ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে আঘাত করার সিদ্ধান্তটি স্পষ্ট করে দেয়, হাইপারমাসকুলিনিটি এখন সরাসরি আমাদের কৌশলগত পদক্ষেপকে আকার দেয়, কূটনৈতিক ফলআউট বা ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির বিবেচনার বিষয়টি বিবেচনা করে।

বিশ্ব নেতারা জাতীয় স্বার্থের হার্ড-লাইন সুরক্ষক হিসাবে তাদের ভূমিকা কতটা দৃ inc ়তার সাথে তাদের ভূমিকা পালন করে তার ভিত্তিতে একে অপরের বৈধতা পুলিশিং শুরু করেছেন। ট্রাম্পের বিবেচনা করুন বরখাস্ত সোমবার ইরানের “খুব দুর্বল” প্রতিশোধমূলক আক্রমণ, বা ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ-পরিবর্তিত-একাডেমিক ররি স্টুয়ার্ট লক্ষণীয় “ইরানের বৈধতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রতিক্রিয়া চালু করার চেষ্টা উপর নির্ভর করে”

এই যুক্তি নতুন নয়। মার্কিন ইতিহাসে আরও বেশি traditional তিহ্যবাহী আলোচনার কৌশলগুলি পুংলিঙ্গ বক্তৃতা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। (রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি বিখ্যাতভাবে বড়াই করা যে তিনি কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট চলাকালীন “নিকিতা ক্রুশ্চেভের) বলগুলি কেটে ফেলেছেন।) তবে এর সর্বব্যাপী হতে পারে। আজ, বৈদেশিক নীতি ক্রমবর্ধমানভাবে একটি শূন্য-সমষ্টি প্রতিযোগিতায় পরিণত হচ্ছে যেখানে নেতারা পুরুষতন্ত্রের সংকেত সংকেত, নিয়ন্ত্রণ, এবং শক্তি-বা ঝুঁকির ঝুঁকির ঝুঁকির একটি ব্র্যান্ড সম্পাদনের জন্য উত্সাহিত করা হয়।

পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডুইট ডি আইজেনহওয়ার মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির জন্য একটি নৈতিক স্থাপত্য স্থাপন করেছিলেন যা কূটনীতিকে অগ্রাধিকার দেয়। তিনি শান্তির পক্ষে পরামর্শ এবং অপ্রয়োজনীয় জড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করেন বিরোধিতা প্রথমে স্ট্রাইকিং এবং “প্রিমিমেটিভ ওয়ার্স” এর ধারণা। তাঁর ১৯61১ সালের বিদায় ভাষণে, আইজেনহওয়ার সতর্ক “সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্স” এর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিরুদ্ধে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ট্রাম্প প্রশাসনের হাইপারমাস্কুলিটিকে আলিঙ্গনের সাথে মতবিরোধের মধ্যে রয়েছে। একবার সামাজিক অভিজাতদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেলে কূটনীতি কীভাবে আচরণ করতে এবং অভিনয় করতে পারে তার একটি কঠোর স্ক্রিপ্টের উপর নির্ভর করে। প্রারম্ভিক আধুনিক ইংল্যান্ডের একজন পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতসেই কোডটি সহজাতভাবে “শারীরিক দক্ষতা” এর মাধ্যমে পুরুষত্বের traditional তিহ্যবাহী প্রদর্শনগুলি থেকে সরানো হয়েছে। .তিহাসিকভাবে, কূটনীতি ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং সূক্ষ্ম আলোচনার উপর নির্ভর করে এবং যেহেতু পুরুষতন্ত্রের ধারণা সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে পরিবর্তিত হয়েছিল, তাই এটি ছিল কঠিন বৈদেশিক নীতি পরিচালনার সময় পুরুষতন্ত্র সম্পাদন করা।

এখন, কৌশল, সহযোগিতা এবং সংযমের এই পদ্ধতির emasication হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের এক আধিকারিক, বেনামে কথা বলছেন এনবিসি নিউজসম্প্রতি “টেলিফোনের খেলা” হিসাবে traditional তিহ্যবাহী কূটনীতিকে বরখাস্ত করেছেন। কূটনীতিও ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের মুখোমুখি হয়ে উঠেছে। যেমন বৈদেশিক নীতি‘s Ravi Agrawal has written, Trump has ushered in a reality TV presidency, one that upends the idea that diplomacy was never meant for public consumption.

রিয়েলিটি টিভির মতো, নিজের দেশ-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে অত্যন্ত ব্যক্তিগত। স্টুয়ার্ট আছে তর্ক ট্রাম্পের কূটনীতি যা তাকে “শক্ত লোকের মতো দেখায়” দ্বারা চালিত হয়। তাঁর প্রশাসন এমন পুরুষদের দ্বারা পূর্ণ যারা এই নীতিগুলি মূর্ত করে; শুধু হেগসথ বিবেচনা করুন পুশআপের সংখ্যা সম্পর্কে গর্বিত তিনি তার সিনেট নিশ্চিতকরণ শুনানির সকালে করেছিলেন।

এই বিদেশী-নীতিগত মোড়টি আংশিকভাবে রাজনৈতিক পরিচয়ের জন্য পুরুষত্বের বিশ্বব্যাপী প্রবণতা ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অনেক আছে হয়েছে লিখিত সম্পর্কে পুরুষদের বিরক্তি ঘিরে সাংস্কৃতিক গণনা যেমন পুরুষরা শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছে, পরিবর্তিত কর্মীদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে লড়াই করেছে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে। বিশ্বজুড়ে, এই অসন্তুষ্ট যুবকরা হলেন বাঁক ডানদিকে।

অনলাইন বাস্তুতন্ত্র, বা তথাকথিত ম্যানোস্ফিয়ারগুলি লিঙ্গ শ্রেণিবিন্যাসকে স্বাভাবিক করেছে, বর্ণনাকে শক্তিশালী করেছে যে পুরুষরা আধুনিকতা, নারীবাদ এবং কোমলতার শিকার। মিসোগিনিস্টিক বিষয়বস্তু একটি অভূতপূর্ব গতিতে ছেলেদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে to নিউ ইয়র্ক টাইমসটিকটকে নয় মিনিটেরও কম স্ক্রোলিংয়ের পরে। সমাজে পুরুষদের ভূমিকার বিষয়ে গাইডেন্স দিতে ব্যর্থতা সমাজের ব্যর্থতা যুবক পুরুষদের কণ্ঠস্বরকে দুর্বল করে দিয়েছে যা নারীদের প্রতি দোষকে বদলে দেয়, এর সাথে 60 শতাংশ 31 টি দেশ জুড়ে জেনারেল জেড পুরুষদের মধ্যে এখন লিঙ্গ সমতা বিশ্বাস করছে।

এই উত্পাদিত ক্ষোভ পুরুষ নির্যাতনের আশেপাশে – এমন ধরণের যা অনেককেই আন্ডারপিন করেছে গণ শ্যুটিংরাজনীতিতে আদর্শের উপরে আবেগকে উন্নত করে। এবং মার্কিন অধিকারটি এই আবেগগুলির কাছে আবেদন করছে বলে মনে হচ্ছে। রক্ষণশীল পন্ডিত রয়েছে বাজি এই শুল্কগুলি দেশের তথাকথিত পুরুষতন্ত্র সংকটকে ঠিক করবে। এদিকে, ক এখন মুছে ফেলা টুইট এপ্রিল থেকে, মার্কিন শ্রম বিভাগটি কঠোর টুপিগুলিতে উত্পাদন-শিল্পী গোয়েন্দা-উত্পাদিত সাদা পুরুষদের, গ্রিম-আচ্ছাদিত মুখগুলি সহ একটি রোম্যান্টিকাইজড চিত্র ভাগ করে নিয়েছে-এমন একটি ভবিষ্যত যা এমনকি ডানপন্থী ক্যাটো ইনস্টিটিউটের একজন ভাষ্যকারও স্বীকৃত হিসাবে “পছন্দসই বা সম্ভব নয়।”

নীতিনির্ধারণী যখন আলফা পুরুষতন্ত্রের মূলে পরিণত হয়, তখন নেতারা যুদ্ধের যে কোনও জীবিত ভয়াবহতা থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে বোমা ফেলার পরে, ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মার্কিন বিশেষ দূত কিথ কেলোগ, কিথ কেলোগ, এক্স পোস্ট ওয়েস্ট উইংয়ের “বিভিন্ন অনুভূতি” সম্পর্কে, যা তিনি একটি “ক্রীড়া দলের সাথে তুলনা করেছেন যা একটি বড় খেলা জিতেছে বা ব্যবসায়ে একটি বড় প্রতিযোগিতামূলক চুক্তি জিতেছে”-দুটি tradition তিহ্যগতভাবে শূন্য-সম-সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা চালিত পুরুষ-কোডেড স্পেসগুলি। ট্রাম্পকে “খারাপ গাধা” (পুংলিঙ্গ বৈধতা, সামরিকবাদ এবং সাহসীতা এবং সাহসী) বলার আগে তিনি যোগ করেছেন, “আপনি আলাদাভাবে ‘স্ট্রুট’।

এদিকে, এই অভিযানের প্রেক্ষিতে ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিজয়ী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যার “দুর্দান্ত আমেরিকান যোদ্ধা“উইল”কখনও, কখনও ব্যর্থ“সংঘাতের ফলস্বরূপ যে কোনও সম্ভাব্য মানবিক ব্যয়কে উপেক্ষা করার সময়। এই বিভেদটি দীর্ঘদিন ধরে বৈদেশিক নীতিতে বিদ্যমান রয়েছে, যেখানে দুর্ভোগ রাষ্ট্রের নামে প্রতিরক্ষামূলক হয়, তবে ট্রাম্প প্রশাসনের ভঙ্গি মূলত আন্তর্জাতিক সংকটকে একটি লকার-রুমের দর্শনীয়তায় পরিণত করে।

তদ্ব্যতীত, ট্রাম্পের মনোভাব বিদেশী নীতি হ্রাস করে – এবং আরও বিস্তৃতভাবে প্রশাসনকে পরিষ্কার করে দেয় – পরিষ্কার, বিজয়ী ফলাফলগুলি। এটি শান্তি বিল্ডিংয়ের জটিলতার দিক থেকে, 20 শতকের কূটনীতিকে সংজ্ঞায়িত করে এমন হার্ড-বিজয়ী sens কমত্যকে অস্বীকার করে। শান্তি স্থায়ী হওয়ার জন্য, এটি কথোপকথন এবং পারস্পরিক বোঝার জন্য প্রচেষ্টাতে মূল করা দরকার।

পুরুষত্বের এই সংকট কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ট্রাম্প নিছক একটি বিশেষত একটি বিশেষ প্রকাশ বিস্তৃত শিফটবিশ্বজুড়ে যুবকরা যেমন নেতাদের দিকে তাকাচ্ছে যারা তাদের প্রতি তাদের ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টি প্রতিফলিত করবে: আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি জাভিয়ের মাইলি, হাঙ্গেরিয়ান প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান, ব্রাজিলের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসনারো। বিপরীতে, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের মতো একটি চিত্র ট্রাম্পের মধ্যে এই লোকেরা যাকে দেবে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে শব্দ“সমস্ত দিকে হাঁটুন।”

এর মধ্যে প্রতিক্রিয়া গুরুতর পলিসিসিসের মুহূর্ত। জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে এআই পর্যন্ত মাইগ্রেশন পর্যন্ত, সম্মিলিত সমাধানের দাবি করা আন্তঃসীমান্ত চ্যালেঞ্জগুলি পরিবর্তে প্রতিযোগিতা এবং বিচ্ছিন্নতার সাথে পূরণ করা হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে, ভোটাররা ক্রমবর্ধমান মনে করেন যে সামাজিক চুক্তি fraying – যা তাদের ব্যক্তিগত ত্যাগ সত্ত্বেওসোসাইটির কাজ করতে ব্যর্থতা ভবিষ্যতকে নির্লজ্জ দেখায়। পরিবর্তনের ক্ষয় সরবরাহের জন্য সরকারের ক্ষমতার উপর আস্থা হিসাবে, দ্য যুক্তি “পেব্যাক এবং প্রতিশোধের” – আগ্রাস্টিস্ট এলিটস, মহিলা, অভিবাসী এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা – গেইনস গ্রাউন্ড।

এই সমালোচনা এআই নিয়ন্ত্রণের জন্য টিপিং পয়েন্ট এবং জলবায়ু কর্মএই পুংলিঙ্গ যুক্তি নীতি কল্পনা সংকীর্ণ করে, রাজ্যগুলিকে আন্তঃসংযুক্ত ঝুঁকির জন্য আরও সংবেদনশীল করে তোলে। আধিপত্যের মতবাদ হিসাবে, পুরুষতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে কিছু বিজয়ী তৈরি করবে, তবে দীর্ঘমেয়াদী হুমকির জন্য আন্ডার-সজ্জিত প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ে। এর যুক্তিটি লোকেদের বিশ্বাস করতে দেয় যে পৃথক নেতারা বর্তমান সিস্টেমের অধীনে সংকট পরিচালনা করতে পারে – উদাহরণস্বরূপ, এর সাথে সিলভার-বুলেট টেকনো-ফিক্সেস। এটি সিস্টেমগুলি যেগুলি তৈরি করে তা ওভারহুল না করে স্বল্পমেয়াদী সমাধানগুলি থেকে লাভের জন্য কয়েকটি নির্বাচিত সক্ষম করে।

নিজের মধ্যে পুরুষতন্ত্র সমস্যা নয়। যখন সমিতিগুলি পুরুষত্বকে traditional তিহ্যবাহী স্ক্রিপ্ট থেকে বিরতি দেয় এমন বিভিন্ন পরিচয়কে ঘিরে রাখতে দেয়, এটি এমনকি এটিও করতে পারে একটি শক্তি হয়ে। প্রায়শই পুরুষত্বের সাথে সম্পর্কিত ভূমিকা যেমন – যেমন প্রোটেক্টর বা সরবরাহকারী – সমাজের কাছে মূল্যবান। তবে অহংকারের যুদ্ধে চালিত হওয়ার পরিবর্তে পুরুষদের অবশ্যই তাদের নেতৃত্বকে যত্ন এবং সহযোগিতায় মূলকে মূলধন করতে হবে।

গভর্নিং লজিক হিসাবে হাইপারমাসকুলিটিকে নামকরণ করা আজকের বৈদেশিক নীতি কী চালাচ্ছে তা বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় – এবং শেষ পর্যন্ত কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, এটি সমস্ত দেশের নাগরিকদের কী ব্যয় করতে পারে। নীতিনির্ধারকদের একটি পছন্দ রয়েছে: জাতীয়তাবাদ এবং সংবেদনশীল প্রতিশোধের চক্রের মধ্যে থাকুন, বা একসাথে মানবতার ভবিষ্যতের লড়াইয়ে ফিরে আসুন।