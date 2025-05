হাইব্রিড গাড়িতে আগ্রহ বাড়ায় তবে বৈদ্যুতিক জন্য

সংক্ষিপ্তসার

গ্লোবাল – এবং বার্ষিক – ডিলয়েট অধ্যয়নটি দেখায় যে বিদ্যুতায়িত এবং সংযুক্ত গাড়ি সম্পর্কে গ্রহ জুড়ে গ্রাহকদের প্রবণতা কী। এবং গতিশীলতার ভবিষ্যত সম্পর্কে তরুণরা কী ভাবেন তাও প্রকাশ করে

স্বয়ংচালিত বাজার গ্রাহকদের জন্য নতুন মান প্রস্তাবগুলির প্রভাবের অধীনে। হাইব্রিড গাড়িগুলির জনপ্রিয়তা বাড়ছে, যখন অভ্যন্তরীণ জ্বলন ইঞ্জিনযুক্ত মডেলগুলির প্রতি আগ্রহ, যদিও দেশ অনুসারে পরিবর্তিত হয়, কিছু বাজারে স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, উত্তরদাতাদের ভলিউম পরবর্তী ক্রয়ে একটি জ্বলন যানবাহন কেনার ইচ্ছা গত বছরের তুলনায় 5 শতাংশ পয়েন্ট কমেছে, 62%এ দাঁড়িয়েছে, হাইব্রিড যানবাহনে আগ্রহী তাদের মধ্যে 6 পিপি বেড়েছে 26%। তথ্যটি গ্লোবাল অটোমোটিভ কনজিউমার থেকে, ডিলয়েট থেকে।







ছবি: বাজার মনিটর

এই সমীক্ষাটি 15 বছর আগে ডিলয়েট দ্বারা বার্ষিক করা হয়। এই শেষ সংস্করণে, অক্টোবর থেকে 2024 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত 30,000 লোকের উত্তর 30 টি দেশে বিবেচনা করা হয়েছিল (গুরুত্বপূর্ণ: ব্রাজিলকে অন্তর্ভুক্ত না করে)।

তদন্তে গাড়িগুলির বিদ্যুতায়ন, বর্তমান সিদ্ধান্ত এবং ভবিষ্যতের যানবাহন ক্রয়ের উদ্দেশ্য, প্রযুক্তির প্রভাব এবং ভাগ করে নেওয়া গতিশীলতার সমাধান বিবেচনা করে।

The study also found that customers’ arrangement for purchasing electric cars has slowed, despite the need for advanced transportation with zero carbon emission.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এই বিকল্পটির ক্রয়ের উদ্দেশ্যগুলির 5% রয়েছে। অন্যদিকে, হাইব্রিডগুলির জনপ্রিয়তা শ্রোতাদের জ্বালানী খরচ হ্রাস করতে, নীরব গাড়ি চালাতে এবং সাধারণ পরিবেশের উন্নতির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে আরও আগ্রহী – অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে “উভয় বিশ্বের চেয়ে ভাল” হিসাবে দেখা একটি বিকল্প।

“বৈদ্যুতিন গাড়িগুলি, অনেক ক্ষেত্রে, 500 কিলোমিটার অবধি শুটিং ক্ষমতা এবং সামান্য রিচার্জ অবকাঠামো রয়েছে, এখনও সীমিত পয়েন্ট সহ এবং পুরো স্তরে পৌঁছানোর জন্য সাত ঘন্টা অবধি রয়েছে Therefore সুতরাং, মনে হয় এই বিকল্পটি এখনও বোধগম্য হবে Brazil ব্রাজিলের ডিলয়েট গ্রাহক শিল্পের অংশীদার।

জাপান এবং চীনে, পরবর্তী ক্রয়ে কেনার আকাঙ্ক্ষাকে একচেটিয়াভাবে পেট্রোল, ইথানল বা ডিজেল দ্বারা স্থানান্তরিত করা একটি গাড়ি দশজন উত্তরদাতাদের মধ্যে চারটি দ্বারা উদ্ধৃত করা হয়েছিল – যথাক্রমে, 41% এবং 38%।

এটি গবেষণার পূর্ববর্তী সংস্করণের তুলনায় usumation শতাংশ পয়েন্ট এবং চীনে, 5 শতাংশ পয়েন্ট এবং চীনে থাকা দহন যানবাহন ক্রয়ের অভিপ্রায় বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে। তবুও, হাইব্রিডগুলির প্রতি আগ্রহের যোগফল উল্লেখযোগ্য: জাপানে 43% এবং চীনে 33%। “এগুলি স্বয়ংচালিত খাতে উদ্ভাবনের জন্য একটি শক্তিশালী উত্সাহযুক্ত দেশ,” টারসাস সম্পূর্ণ করে।

“হাইব্রিড গাড়ি, এমনকি ভারী, শহরগুলিতে স্বল্প ভ্রমণে কম কার্বন নিঃসরণের সাথে গতিশীলতার বিকল্প দেয় এবং রাস্তাগুলিতে দীর্ঘ দূরত্বের জন্য জ্বলনকে দেয়। এটি সম্ভব যে ‘টু ওয়ার্ল্ডস সেরা’ সন্ধানের আচরণটিও ব্রাজিলের একটি প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্য যে এই গাড়িগুলির মধ্যে স্বার্থও” অন্যান্য প্রবণতাগুলি অনুসরণ করে: “বেনিফিটের বাইরেও রয়েছে।

প্রযুক্তি ফ্যাক্টর

গবেষণায় পরামর্শ করা বেশিরভাগ গ্রাহকরা গাড়িতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত করার পক্ষে অনুকূল। ভারত থেকে তিন চতুর্থাংশেরও বেশি ইন্টারভিউ (%77%) এবং চীন (৮২%) সুবিধা হিসাবে এই অতিরিক্ত আসে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্ধেকেরও কম গ্রাহক দ্বারা ভাগ করা হয়েছে: যথাক্রমে, যথাক্রমে 45% এবং 43%।

ডিলয়েট সমীক্ষায় এমন তথ্যও এনেছে যে ভারত এবং যুক্তরাজ্যের গ্রাহকরা একটি রোবোট্যাক্সিস বহর (যথাক্রমে% ৩% এবং ৫২%) এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক স্ব -নিযুক্ত যানবাহন (যথাক্রমে% ৪% এবং% 67%) নিয়ে একটি হাইওয়েতে গাইড করার ধারণার সাথে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন।

“গবেষণায় আরও প্রকাশিত হয়েছে যে বিশ্বজুড়ে গ্রাহকরা অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত আইটেম সহ যানবাহনের জন্য বেশি অর্থ প্রদান করতে যথেষ্ট আগ্রহী, তবে বিশেষত সুরক্ষা, ডেটা ইন্টিগ্রেশন এবং যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে সম্পর্কিত। এবং এটি প্রকল্প থেকে যানবাহনের ধারণার জন্য অটোমেকার সিদ্ধান্তে সমর্থন একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে,” ডি টারসো বলেছেন।

Traditional তিহ্যবাহী কারণগুলি

যদিও গ্রহের স্থায়িত্বের মানদণ্ড এবং প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি ভোক্তাদের দ্বারা গাড়িগুলির ক্রয়ের সিদ্ধান্তে শক্তি অর্জন করে, অধ্যয়নটি চিহ্নিত করেছে যে কী দাম, পণ্যের গুণমান এবং কার্য সম্পাদন এখনও পছন্দের মূল অনুপ্রেরণামূলক কারণগুলি, বিশ্বব্যাপী যানবাহন ক্রয়ের অর্ধেক জনস্বার্থ দ্বারা সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্র্যান্ডগুলির প্রতি আনুগত্যের দিকগুলি দেশ থেকে দেশেও পৃথক। অধ্যয়নের উত্তরদাতাদের মতে, চীনে পরীক্ষার জন্য আরও বেশি উদ্বোধন রয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণ বিভক্ত এবং জাপানে আরও বেশি বিশ্বস্ততা রয়েছে।

“প্রতিটি দেশে এমন সাংস্কৃতিক কারণ রয়েছে যা ক্রয়ের গতিবিদ্যা বোঝায়। যাইহোক, গাড়ি সম্পর্কে চিন্তা করার সময় কিছু দিক পরিবর্তন হয় বলে মনে হয় না, কারণ পণ্যটির উদ্দেশ্য এবং উপলভ্য মূল সুবিধাগুলি সম্পর্কিত গণ যোগাযোগের কৌশলও,” টারসাসের কাছ থেকে সতর্ক করে দেয়।

প্রজন্মের কারণগুলি

সমীক্ষা অনুসারে, ভারতে সাক্ষাত্কার নেওয়া প্রজন্মের ওয়াই গাড়ি গ্রাহকরা (18 থেকে 34 বছর বয়সী) এর 70% ইন্টিগ্রেটেড গণ গতিশীলতা সমাধানের পক্ষে গাড়িগুলির মালিকানা ছেড়ে দিতে রাজি। অন্যদিকে, জার্মানির তিনটি ছোট গাড়ি গ্রাহকরা এই জাতীয় প্রসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

পাওলো ডি টারসো উপসংহারে বলেছিলেন, “এই গতিশীলটি অ্যাপ্লিকেশন -সমর্থিত গতিশীলতা পরিষেবাগুলির সাথে উচ্চারণ করা হয়েছে।