হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের অপকাসি এবং দ্বিতীয় কমিশন রিজেন্সি সরকারে আর্থিক চ্যাম্পিয়নশিপকে উত্সাহিত করে
হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের অপকাসি এবং দ্বিতীয় কমিশন রিজেন্সি সরকারে আর্থিক চ্যাম্পিয়নশিপকে উত্সাহিত করে

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, জাকার্তা – ইন্দোনেশিয়ান রিজেন্সি গভর্নমেন্ট (এপকাসি) এবং হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভ কমিশন দ্বিতীয় এপিবিডি পরিচালনায় আর্থিক স্বাধীনতাকে উত্সাহিত করে যাতে এপকাসি রিজেন্সি সরকারের (পেমক্যাব) মধ্যে আর্থিক স্বাধীনতা উপলব্ধি করতে উত্সাহিত করে।

বুধবার (৮/২০/২০২৫) জাকার্তায় হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ কমিশন দ্বিতীয় সহ অপকাসি ম্যানেজমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সংকর আলোচনার ফলাফল থেকে এই দৃ determination ় সংকল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এই বৈঠকে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ কমিশনের চেয়ারম্যান দ্বিতীয় রিফকিনিজামি কর্সায়ুদা সংবিধানিক আদালতের (এমকে) বিতর্কিত সিদ্ধান্তের পরে আঞ্চলিক আর্থিক স্বাধীনতা এবং নির্বাচনী গণতন্ত্রের নকশা সম্পর্কিত জাতির দুটি প্রধান এজেন্ডাকে তুলে ধরেছিলেন।

সেক্রেটারি জেনারেল এপকাসি জৌন গান্ডা (উত্তর মিনাহাসা রিজেন্ট) এর মধ্যপন্থী নিয়ে আলোচনা এবং অপকাসি আঞ্চলিক অফিসের পরিচালনা পর্ষদের এবং চেয়ারপারসন দ্বারা উপস্থিত ছিলেন।

রিফকিনিজামি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং একযোগে নির্বাচনের ভবিষ্যত 2029 এর ভবিষ্যতকেও বিচ্ছিন্ন করেছিলেন।

https://www.youtube.com/watch?v=jpxirczy7em

ইন্দোনেশিয়া জুড়ে জেলা সরকারগুলির মধ্যে সহযোগিতার জন্য বিশেষত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার পরে এপকাসি 2000 সালে গঠিত হয়েছিল।

এই সংস্থাটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জেলার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

এর সদস্যরা ইন্দোনেশিয়ার 416 জেলা নিয়ে গঠিত, এই সংস্থাটি মূলত 30 মে, 2000 এ 26 টি প্রদেশ থেকে 26 রেজেন্ট দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছিল।

অঞ্চলগুলিতে তহবিল স্থানান্তর করুন

রিফকিনিজামি বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ার প্রায় 90.3 শতাংশ বা 546 টি অঞ্চলের মধ্যে 493 টি অঞ্চল এখনও দুর্বল আর্থিক ক্ষমতা বিভাগের সাথে কেন্দ্রীয় স্থানান্তরের উপর নির্ভর করে।

কেবলমাত্র 26 টি অঞ্চল (৪.7676 শতাংশ) তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম, যথা আঞ্চলিক মূল উপার্জন (পিএডি) স্থানান্তর তহবিলের চেয়ে বেশি।

“এই অবস্থাটি বিএমডি, ব্লুড এবং আঞ্চলিক সম্পদ পরিচালনার অনুকূলকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনের জন্য আর্থিক স্থান খুব সীমাবদ্ধ,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি বহন করছেন যে আর্থিক ম্যারদেকা রিজেন্সির ধারণার অর্থ এই কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক ভাঙতে হবে না, তবে একটি শক্ত আয়ের ভিত্তি তৈরি করে যাতে কেন্দ্রীয় স্থানান্তর একটি উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে, মূল শ্বাস নয়।

কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে প্যাড বৈচিত্র্যকরণ, মোট বিএমডি সংস্কার, আঞ্চলিক সম্পদ অনুকূলকরণ এবং স্থানান্তরের আরও কার্যকর ব্যবহার।



