হাউস আইন প্রণেতা ডেমসকে মজা করেন, থেরাপি কুকুরের জন্য জিজ্ঞাসা করেন

একদিন আগে ডেমোক্র্যাটদের “মানসিক স্থিতিশীলতা” সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করার পরে বৃহস্পতিবার একজন হাউস আইনজীবি কৌতুকপূর্ণভাবে থেরাপি কুকুরকে কমিটির শুনানিতে একটি স্থায়ীভাবে স্থির করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বুধবার, তদারকি ও সংস্কার সম্পর্কিত হাউস কমিটির রিপাবলিকানরা যখন অপ্রয়োজনীয় সরকারী ব্যয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, রেপ। এলি ক্রেন, আর-আরিজ।

ক্রেন কমিটির চেয়ারম্যান জেমস কমারকে, আর-কি।, প্রাণী আনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

“আমি তাদের মানসিক স্থিতিশীলতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন,” ক্রেন বলেছিলেন।

বৃহস্পতিবার, কমিটি প্রাণীদের জন্য করদাতাদের অর্থ তহবিল “লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ যত্ন” নিয়ে আলোচনা করার জন্য বৈঠক করেছে। শুনানি, “হিজড়া ল্যাব ইঁদুর এবং বিষাক্ত কুকুরছানা: করদাতার অর্থায়নে আক্রান্ত প্রাণী নিষ্ঠুরতার তদারকি,” হোয়াইট কোট বর্জ্য প্রকল্পের একজন সাক্ষী বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

উপস্থিতিতে তিনটি বিগল ছিল যা ডাঃ অ্যান্টনি ফুসির নজরে পরিচালিত পরীক্ষার অংশ ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, যিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যালার্জি এবং সংক্রামক রোগের (এনআইএআইডি) পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ক্রেন বলেছিলেন, “এটি গতকাল একটি তদারকির শুনানিতে কেবল ছিল যে আমি চেয়ারম্যান কমারকে জিজ্ঞাসা করেছি যে আমরা যে কয়েকটি মেল্টডাউন চলছে তার কারণে আমরা এখানে কিছু থেরাপি কুকুর পেতে পারি কিনা।” “আমার কোনও ধারণা ছিল না যে আমি আজ এই শুনানিতে চলে যাব এবং তিনটি সুন্দর বিগল কুকুরছানা দেখব।

“এবং আমি লক্ষ্য করেছি যে আমার মেজাজ ইতিমধ্যে উন্নত হয়েছে So সুতরাং, তাদের আনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ,” তিনি যোগ করেছেন। “আমি মনে করি আমাদের এটি বাধ্যতামূলক করা উচিত।”

বৃহস্পতিবার শুনানিতে, রেপ। ন্যান্সি ম্যাস আরএসসি, কীভাবে প্রাণী পরীক্ষার জন্য সরকারী তহবিল ব্যবহার করা হচ্ছে তা নির্ধারণ করে।

“গত বছর, হোয়াইট কোট বর্জ্য প্রকল্পটি ট্রান্সজেন্ডার ইঁদুর, ইঁদুর এবং বানর তৈরিতে ব্যয় করা করদাতা তহবিলগুলিতে 10 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি উন্মুক্ত করেছিল,” ম্যাসে বলেছিলেন। “এই ডিইআই মঞ্জুরি দেয় বেদনাদায়ক এবং মারাত্মক হিজড়া পরীক্ষা -নিরীক্ষা যা ল্যাব প্রাণীকে সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আক্রমণাত্মক সার্জারি এবং হরমোন থেরাপির মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।”

র‌্যাঙ্কিংয়ের সদস্য শন্টেল ব্রাউন, ডি-ওহিওকে উপার্জনের আগে ম্যাস বলেছিলেন যে অ্যানিমাল নিষ্ঠুরতার উপর অপচয় করা সরকারী ব্যয় একটি “নিরপেক্ষ সমস্যা”।

“মার্কিন সরকার প্রাণীদের উপর পরীক্ষা -নিরীক্ষা করে বছরে ২০ বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করে,” ম্যাসে বলেছিলেন। “We spent over $1 million to find out if female rats receiving testosterone therapy were more likely to overdose on a date rape drug. That’s what your taxpayer dollars were being spent on.”

ফক্স নিউজ ডিজিটালের ডিয়ারড্রে হেভে এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।