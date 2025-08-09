হাউস রেজোলিউশন গুয়াতেমালা আনুগত্য মন্তব্য করার পরে রামিরেজ অপসারণের সন্ধান করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
এক্সক্লুসিভ: যুবক হিসাবে কাস্ত্রোসের কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থায় পালিয়ে যাওয়া আইনজীবি রেপ। কার্লোস গিমেনেজ শুক্রবার “স্কোয়াড” সদস্য রেপ। ডেলিয়া রামিরেজ, ডি-ইল।, তার শপথের লঙ্ঘনের জন্য হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কমিটি থেকে শুক্রবার একটি প্রস্তাব দিয়েছেন।
এই সপ্তাহের শুরুতে মেক্সিকো সিটিতে একটি অনুষ্ঠানের সময় স্প্যানিশ ভাষায় রামিরেজের মন্তব্যে এই রেজুলেশনে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, “আমি আমেরিকান হওয়ার আগে আমি গর্বিত গুয়াতেমালান।”
“আমি কিউবাতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং কমিউনিস্ট টেকওভারের পরপরই আমার জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত হয়েছিলাম,” গিমনেজ, আর-ফ্লা।, শুক্রবার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন, তিনি হাউসের সংক্ষিপ্ত-ফর্মার প্রো অধিবেশন চলাকালীন বিলটি দায়ের করার ঠিক আগে।
“আমি যা কিছু করছি, আমি সীমাহীন সুযোগের এই ব্যতিক্রমী দেশের কাছে .ণী যা আমার মতো কিউবার শরণার্থীকে দমকলকর্মী, ফায়ার চিফ, সিটি ম্যানেজার, কাউন্টি কমিশনার, কাউন্টি মেয়র এবং হ্যাঁ, এমনকি কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার জন্য পথ প্রশস্ত করেছিল।”
একাকী কিউবার বংশোদ্ভূত প্রতিনিধিত্বকারী দেশকে মুক্ত করতে দেখার জন্য ‘এম্পড আপ’, মেকিংয়ে 64 বছর ধরে সংবেদনশীল প্রত্যাবর্তনের পরে
কংগ্রেসের একমাত্র কিউবার বংশোদ্ভূত সদস্য গিমনেজ বলেছেন, “কেবল আমেরিকাতে।”
নিজেই একজন অভিবাসী থাকাকালীন গিমেনেজ বলেছিলেন যে যখন কোনও সহকর্মী আইন প্রণেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “প্রকাশ্যে একটি বিদেশী জাতির প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেন”, তখন তারা ফেডারেল সরকারের নির্দিষ্ট পদে থাকার অধিকার হারাবেন।
“এটি কেবল অগ্রহণযোগ্য নয়, এটি আমাদের স্বদেশকে সুরক্ষিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি কমিটির সেবার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করছে,” তিনি বলেছিলেন।
গিমনেজ হাউস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কমিটিতেও তার সামুদ্রিক ও পরিবহন উপকমিটি সভাপতিত্বে কাজ করে।
এক্সক্লুসিভ: বিডেনের মাদুরো তেল চুক্তি বাতিল করার পরে ভেনিজুয়েলার ওপ্পো লিডার কিউবা-বংশোদ্ভূত ট্রাম্পের কাছে কিউবা-বংশোদ্ভূত প্রতিনিধিতে যোগদান করেছেন
অভিনেতা জেমস উডসকে কুইপ করার সাথে সাথে ব্লকব্যাক অনলাইনে অব্যাহত ছিল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে তবে, হস্তা লা ভিস্তার।”
রক্ষণশীল ভাষ্যকার ম্যাট ওয়ালশ যোগ করেছেন যে রামিরেজকে গ্রেপ্তার করা উচিত।
রামিরেজের অফিস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে শিকাগোয়ান তার সীমান্তের দক্ষিণে মন্তব্য করার পরে যে ব্লোব্যাক পেয়েছিল সে সম্পর্কে একটি বিবৃতিতে পরিচালিত করেছিল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “রিপাবলিকান মন্তব্যকারী” এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতি “তার বহু-সাংস্কৃতিক, বহু-জাতিগত heritage তিহ্যের জন্য গর্ব দেখানোর জন্য” তাকে ভুলভাবে আক্রমণ করেছিল।
রামিরেজ বলেছিলেন যে তিনি জন্মের দ্বারা একজন মার্কিন নাগরিক এবং বিগত দিনগুলিতে আক্রমণগুলি “আমার মতবিরোধকে নিঃশব্দ করার এবং আমার দেশপ্রেমিক সমালোচনাটিকে নাতিবাদী, সাদা আধিপত্যবাদী, সরকারের কর্তৃত্ববাদী সম্পর্কে আমার দেশপ্রেমিক সমালোচনা অকার্যকর করার দুর্বল প্রচেষ্টা ছিল। কংগ্রেসের সদস্যরা, যারা তাদের শপথকে প্রতিহানি করে, তাদের প্রতিহানি করে, তাদের কংগ্রেসের সদস্যদের সংজ্ঞা,” তারা আমার শপথ গ্রহণ করে, “।
রামিরেজ যোগ করেছেন যে “কেউই প্রশ্ন করে না” তার অনেক সহকর্মী যারা তাদের আইরিশ বংশধরদের উদযাপন করেন বা অনুরূপ ককেশীয় বংশোদ্ভূত অন্যদের উদযাপন করেন।
“আমি অভিবাসীদের কন্যা এবং আমেরিকার কন্যা। আমি চ্যাপিনা এবং আমেরিকান উভয়ই। আমি গুয়াতেমালা এবং শিকাগো, ইলিনয় উভয়েরই বাসিন্দা।”
রামিরেজ পরে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি গিমনেজের প্রচেষ্টা আসতে দেখেছেন।
“এটি স্বাভাবিক নয়, তবে এটি অনুমানযোগ্য। আমি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কমিটির কংগ্রেসের সর্বাধিক প্রগতিশীল সদস্য,” রামিরেজ বলেছেন।
“আমি কথা বলি এবং তিনিই আমাদের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করছেন এবং সংবিধানকে ক্ষুন্ন করছেন এমন অনেক উপায়ে নোমের পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছিলাম। কংগ্রেসে ট্রাম্প প্রশাসন এবং রিপাবলিকানরা আমাকে আক্রমণ করছে কারণ তারা আমার পক্ষে দাঁড়ায় বলে ঘৃণা করে: আমি বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব করি, আমি ইক্যুইটির জন্য লড়াই করি, এবং আমি অন্তর্ভুক্তির দাবি করি।”
“তারা আমার আক্রমণ করার জন্য আমি যা বলেছিলাম তা ভুল ধারণা এবং এটি অস্ত্রশস্ত্র করার জন্য যে কোনও সুযোগ ব্যবহার করবে। আমেরিকা, আমাদের সংবিধান এবং আমাদের অধিকারের প্রত্যেককে রক্ষার জন্য আমার ভয়েস, আমার heritage তিহ্য এবং আমার অভিজ্ঞতা ব্যবহার করা চালিয়ে যাব,” শিকাগো কংগ্রেস মহিলা এই সিদ্ধান্তে বলেছিলেন।