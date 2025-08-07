You are Here
হাওয়ার্ড স্টারন: দ্য বিদ্রোহী যিনি তাঁর শ্রোতাদের আউট করেছেন

হাওয়ার্ড স্টার্ন চুক্তির আলোচনার একটি ভাঙ্গনের মধ্যে তার রেডিও সাম্রাজ্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। শক জক হাওয়ার্ড স্টার্নের 20 বছরের রানটি এমন অত্যাশ্চর্য পদক্ষেপে শেষ হতে চলেছে যা বাম কর্মীদের অন্ধ হয়ে গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি ডেইলি মেইলের শিরোনামকে ব্লেড করেছে। যদি তিনি সত্যিই এই সময়ে এটি প্যাক করেন তবে তার প্রস্থানটি বহন করবে (…) আরও পড়ুন …

