ওয়াশিংটন, ডিসির রাস্তায় অপরাধ কার্যত অ্যাপোক্যালিপটিক হয়ে উঠেছে, এই বিষয়টি পর্যন্ত যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নগরীর আইন প্রয়োগকারী কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ নিতে এবং ন্যাশনাল গার্ড সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মোতায়েন করতে বাধ্য করা হয়েছে।
ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, “এটি ডিসি -তে মুক্তির দিন, এবং আমরা আমাদের মূলধনটি ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি।”
এবং অবশ্যই, বামপন্থী প্রতিক্রিয়াটি হয় তা অস্বীকার করা ছিল যে আমাদের দেশের রাজধানীতে অপরাধ এমনকি বিদ্যমান-যা তারা যে ধনী অভিজাত বুদবুদগুলিতে বাস করে তাদের ক্ষেত্রেই সত্য-বা ট্রাম্পকে বর্ণবাদ বলে অভিযুক্ত করে।
“ডিসি যেমন ন্যাশনাল গার্ড তাদের সদর দফতরে মঙ্গলবার এসেছিল, অনেক বাসিন্দার জন্য, ফেডারেল সেনাদের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়া সম্ভাবনা স্থানীয় সংস্থার উদ্বেগজনক লঙ্ঘনের প্রতিনিধিত্ব করে। কারও কারও কাছে এটি অস্বস্তিকর historical তিহাসিক অধ্যায়গুলির প্রতিধ্বনি দেয় যখন রাজনীতিবিদরা histor তিহাসিকভাবে কালো শহরগুলি এবং জাস্ট ট্রাম্পের সাথে আধ্যাত্মিক আচরণ ব্যবহার করেছিলেন” অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের জন্য ডিসি নগর অপরাধ সম্পর্কে বর্ণবাদী বর্ণনার ইতিহাস প্রতিধ্বনিত করে।
কেবল একটি সমস্যা আছে: কেন কেউ কালো সম্পর্কে কোনও অভিশাপ দেয় না ক্ষতিগ্রস্থ অপরাধের?
থিয়েটারের সাথে বিতরণ করা যাক। হ্যাঁ, ডিসিতে বেশিরভাগ সহিংস অপরাধের অপরাধীরা কালো: একটি পরিসংখ্যানগত বাস্তবতা যা অনেকে তার মুখের বর্ণবাদী হিসাবে প্রত্যাখ্যান করে। ব্যতীত, একই সত্য ক্ষতিগ্রস্থ এই সহিংস অপরাধ! সমালোচকরা চিৎকার করে বলতে পারেন যে এই ভাষাটি-একাকী পদক্ষেপ-কেবল পুরানো ফ্যাশন কোডেড বর্ণবাদ, তবে তারা কেন একই সাথে এড়িয়ে যায় যে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা অপরাধের তথ্যগুলিতে উপস্থাপিত হওয়ার পাশাপাশি অসতর্কিতভাবে শিকার হয়? তাহলে কেন ট্রাম্পের ডিসি আইন প্রয়োগকারীকে সত্যিকারের “জননিরাপত্তা জরুরি অবস্থা” এর অধীনে ফেডারেল গ্রহণের ফলে এই অপরাধের জাতিগত মেকআপ নির্বিশেষে এই অপরাধের সংখ্যাগরিষ্ঠ-কালো ক্ষতিগ্রস্থদের একটি বর্ণবাদী মুক্তি হিসাবে সঠিকভাবে দেখা হচ্ছে না?
ঠিক আছে, এটা সহজ। তারা কৃষ্ণাঙ্গদের সম্পর্কে কোনও অভিশাপ দেয় না এবং তারা অবশ্যই বর্ণবাদ সম্পর্কে কোনও অভিশাপ দেয় না। সর্বোপরি, আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জাতি-আবদ্ধ হলেন পেশাদার বর্ণবাদীরা যারা আমেরিকান বামদের তৈরি করে, যার জন্য মানুষ হিসাবে আমাদের মূল্য কেবল আমাদের ত্বকের রঙ, যৌনতা, ধর্ম, জাতীয়তা বা আমাদের লিঙ্গ (বাস্তব বা কল্পিত) দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে।
জো বিডেনের মন্তব্য যে আফ্রিকান আমেরিকান ভোটাররা যারা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে “কালো নয়” এর পক্ষে ভোট দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন তারা কোনও গ্যাফ ছিলেন না। এটি ছিল সরকারী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নীতি!
এগুলি যখন তারা জাতি-আবদ্ধ থাকে কারণ এই জাতীয় উপজাতিবাদ ক্ষমতার একটি নির্ভরযোগ্য ঝর্ণা সরবরাহ করে। ২০২০ সালে সারা দেশে বিস্ফোরিত হওয়া ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার দাঙ্গাগুলি অনুমিত পদ্ধতিগত বর্ণবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছিল না, বরং আমেরিকান বামদের ক্ষমতার অভাব ছিল। ট্রাম্পের আইন প্রয়োগের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা। কে যত্ন করে যে ওয়াশিংটন, ডিসির কম নিরীহ কৃষ্ণাঙ্গ বাসিন্দারা অপরাধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তারা বলেছে, যখন দামটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ক্ষমতার হ্রাস।
নৃশংস বাস্তবতা সুস্পষ্ট: ডেমোক্র্যাটরা কেবল তাদের প্রিয় তথাকথিত “বর্ণের মানুষ” সম্পর্কে যত্নশীল কারণ তারা মনে করেন যে তারা নিশ্চিতভাবে থাকা ভোটারদের একটি বোকামি সংগ্রহ যারা নির্যাতনের চিরস্থায়ী অবস্থার মাধ্যমে হেরফের করা যেতে পারে। তারা কতটা ভুল।
– আয়ান হাওরথ একজন রাজনৈতিক ভাষ্যকার
