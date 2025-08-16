You are Here
হাজদু বায়ু কানাডার শ্রম বিরোধ সমাধানের জন্য বাধ্যতামূলক সালিশকে আদেশ দেয়

অটোয়া – ফেডারেল সরকার বিমান কানাডা এবং ইউনিয়নের সাথে বিমানের পরিচারকদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নের সাথে শ্রম বিরোধ সমাধানে হস্তক্ষেপ করছে।

চাকরিমন্ত্রী প্যাটি হাজদু বলেছেন যে তিনি বাধ্যতামূলক সালিশি এবং অপারেশন পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এয়ার কানাডার সাথে 10,000 টিরও বেশি ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়ন ঘোষণা করেছে যে এয়ারলাইন্সের সাথে একাদশ ঘন্টার চুক্তিতে পৌঁছাতে না পেরে তার সদস্যরা চাকরি থেকে বেরিয়ে আসার পরে বিশ্বজুড়ে যাত্রীরা প্রভাবগুলি অনুভব করছেন।

শনিবার সকাল 1 টা ইটি এর ঠিক আগে এই ধর্মঘটটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ, এয়ার কানাডা স্ট্রাইক অ্যাকশনের কারণে প্রায় 30 মিনিট পরে তার এজেন্টদের লক করে দেয়।

আরও আসছে।

