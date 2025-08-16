You are Here
হাত ধরে | দীর্ঘস্থায়ী
আমি চোখ বন্ধ করে ঘুমাতে যাই। আমি এখানে আর নেই এমন লোকদের সাথে হাত মিলছি। স্বপ্নটি মাঝে মাঝে খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি উইন্ডো হয় কে আর পারে না। গত রবিবার, এটি ব্রাজিলে ফাদার্স ডে ছিল এবং যাদের বাবা -মা নেই তাদের জন্য এটি এমন একটি তারিখ যা আপনাকে মিস করতে পারে।

সেদিনের ঠিক আগে, একজন ব্যক্তি তার বন্ধুর সাথে তার বাড়িতে মনোরম গদ্যে রাত কাটিয়েছিলেন। বিষয়গুলির পথে, প্রচুর শব্দ এবং কিছু ওয়াইন পরে, তাঁর প্রয়াত বাবা মনে এসেছিলেন। তিনি মনে রেখেছিলেন যে যখন তাঁর বাবা বেঁচে ছিলেন, তারা তাঁর মায়ের মনোযোগের জন্য প্রতিযোগিতা করেছিলেন। তিনি তার বন্ধুর কাছে লুকিয়ে ছিলেন, “একবার আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, তিনি আপনার মা হওয়ার আগে তিনি আমার স্ত্রী ছিলেন।”

ছেলেটি দু’জনের মধ্যে বিদ্যমান পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বুঝতে পেরেছিল এবং একই সাথে তারা প্রতিষ্ঠিত গতিশীলতায় সুস্থ বলে মনে হয়েছিল। পুষ্টি এবং সম্পর্ক খাওয়ানো। তাঁর নিজের পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া তাকে শত্রু করে তুলেনি, বরং তিনি নিজের সাথে নিজেকে আরও ভাল সংস্করণ হিসাবে প্রতিযোগিতায় ফেলেছিলেন।

আরও ভাল ব্যক্তির শাসকের মায়ের পরিমাপ ছিল, তবে লোকটি কেবল মা নয়, পৃথিবী থেকে এসেছিল। এটি পৃথিবীর কাছেই তিনি, একটি ছেলের কাছ থেকে একরকমভাবে ইতিমধ্যে জানতেন যে তাঁর নিজের সেরা হওয়া দরকার। নিজের জন্য নয়, আশেপাশে।

রাতে, অনেক কথোপকথনের পরে, তিনি ঘুমাতে তার শোবার ঘরে ফিরে যান। অবাক করে দিয়ে, তিনি তার ঘুমের মধ্যে একটি অপ্রত্যাশিত দর্শন পেয়েছিলেন। বাবা তাঁর স্বপ্নে কথা বলতে, বাঁচতে, সহাবস্থান করতে এসেছিলেন। তারা একসাথে ভিজিল থেকে সারা রাত কাটিয়েছিল। লোকটি বুঝতে পেরেছিল যে, এই মৃত পিতার সাথে আজ বহুবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থায়ী হয়, একজন উন্নত ব্যক্তির শাসক এখন এই পিতাকেও খুব গর্বিত করবেন।

হাত ঘটেছে। অবশেষে, দুজনের মধ্যে একটি ট্রুস রাখা হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন সাদা পতাকাটি প্রসারিত করেছে, এবং পিতা এবং পুত্র, দূরত্বে, তাদের মায়ের জন্য, একে অপরের এবং বিশ্বের কাছে যে পুরুষদের হতে পারে তাদের ভালবাসা এবং চিন্তাভাবনা করতে পারে। আপনার উত্তরাধিকার হস্তান্তর করা হয়েছিল। পিতা থেকে পুত্র, এক হাত থেকে অন্য হাতে, এবং সম্ভবত নাতি -নাতনি এবং মহান -গ্র্যান্ডচিল্ডেনের কাছে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য।

