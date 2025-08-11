You are Here
হান্টার: কিশোর কিলারের মন্ত্র ‘হত্যাকাণ্ড করা একজন হওয়া ভাল’
News

হান্টার: কিশোর কিলারের মন্ত্র ‘হত্যাকাণ্ড করা একজন হওয়া ভাল’

ব্র্যাড হান্টার থেকে সরাসরি আপনার ইনবক্সে সর্বশেষতম পান

11 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ 3 মিনিট আগে আপডেট হয়েছে2 মিনিট পড়া

জর্ডান্না কুচারের কন্যার বয়স এখন প্রায় 18 মাস।
জর্ডান্না কুচার: 20 বছর বয়সে খুন এবং একটি বাচ্চা মেয়েকে পিছনে ফেলে।

জর্ডান্না কুচারের কন্যার বয়স এখন প্রায় 18 মাস।

বিজ্ঞাপন 2

নিবন্ধ সামগ্রী

সেই শিশুটি কখনই তার মাকে চেনে না। সম্ভাবনাগুলি আরও ভাল যে তিনি তার মায়ের ঘাতককে জানবেন যখন তিনি একটি ঝাপটায় এবং আপনি-মিস-মিস-ইট জোল্ট কারাগারে জোল্টের পরে বিজয়ী হয়ে উঠেন।

নিবন্ধ সামগ্রী

নিবন্ধ সামগ্রী

এবং কোনও ভুল করবেন না, এটি স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে এই হিংস্র ছোট্ট দৈত্য ফিরে আসবে। মর্গে আরও রক্তাক্ত ব্যবসা হবে, আরও অশ্রু এবং আরও ক্রোধ হবে।

আমরা অসম্পূর্ণ দাঁড়াব।

আমরা তার নাম জানি না, অবশ্যই তিনি যুব অপরাধী বিচার আইনের অধীনে সুরক্ষিত। আমরা যা জানি তা এখানে।

14 নভেম্বর, 2024 -এ, নামবিহীন কিশোর, তারপরে 16 এবং ক্রাচগুলিতে (তাকে এক মাস আগে গুলি করা হয়েছিল), সাসকাটুনের কপার মগ পাবের বাইরে পিছনে জর্ডান্না কুচার (20) গুলি করেছিলেন। পুলিশরা বলছে এটি একটি বোকড ডাকাতি ছিল।

হত্যাকাণ্ডের শিকার: জর্ডান্না কুচার একজন প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী ছিলেন। ফেসবুক
হত্যাকাণ্ডের শিকার: জর্ডান্না কুচার একজন প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী ছিলেন। ফেসবুক

পুলিশ এসে পৌঁছে, কুচার তার পিঠে একটি বুলেট নিয়ে ঠান্ডা ফুটপাতে মুখোমুখি হয়েছিল। জুনিয়র গ্যাংব্যাঞ্জারের এমনকি ট্রিগারটি চেপে ধরার সাথে সাথে তাকে চোখে দেখার সাহসও ছিল না। তিনি 30 মিনিট পরে হাসপাতালে মারা যান।

নিবন্ধ সামগ্রী

বিজ্ঞাপন 3

নিবন্ধ সামগ্রী

সেপ্টেম্বরে প্রথম-ডিগ্রি হত্যার জন্য বিচারের মুখোমুখি কিলার এবং তার কথিত সহিংস, ৩ 36 বছর বয়সী বান্ধবী ক্যাটলিন ম্যাকগিলিভারি ধরতে প্রায় আট মিনিট সময় লেগেছিল।

প্রস্তাবিত ভিডিও

লোড হচ্ছে ...

আমরা ক্ষমা চাইছি, তবে এই ভিডিওটি লোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।

হত্যার পরে একটি ট্যাক্সিতে, কিলার এবং সহ-অভিযুক্তরা “হত্যা,” এবং “ব্যবসায়ের যত্ন নেওয়া” নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তার কোমরবন্ধে একটি বন্দুক ছিল।

এখন 17, ছাগলটি গত বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়-ডিগ্রি হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে। প্রসিকিউশন, বাচ্চা আইনজীবী এবং বিচারক কিলার ছেলের ভাগ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং কমিয়ে দিয়েছিলেন।

ক্যাটলিন ম্যাকগিলিভারি। সহ-অভিযুক্ত সেপ্টেম্বরে প্রথম-ডিগ্রি হত্যার জন্য বিচারের মুখোমুখি হয়। এসপিএস
ক্যাটলিন ম্যাকগিলিভারি। সহ-অভিযুক্ত সেপ্টেম্বরে প্রথম-ডিগ্রি হত্যার জন্য বিচারের মুখোমুখি হয়। এসপিএস

মঞ্চ স্থাপন করা ছিল কোর্টরুমে ভারী সুরক্ষা। বন্দীর বাক্সের চারপাশে বেশ কয়েকটি প্রহরী রাখা হয়েছিল।

এবং তারপর সাজা এসেছিল।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞের মূল্যায়ন চলাকালীন কিশোর সন্ত্রাস বলেছিল, “আমি মুখে একজন বিচারককে ঘুষি মারতে প্রথম বাচ্চা হতে চাই।” শৈশবকাল থেকেই একজন বুজার এবং একটি গ্যাংব্যাঞ্জার, তিনি বলেছিলেন যে তিনি এই গ্যাংটি বেছে নিয়েছেন কারণ “এটি হত্যা বা সেখানে মারা যায়।” তিনি দার্শনিকভাবে যোগ করেছেন, “হত্যাকাণ্ড করা একজন হওয়া ভাল।”

বিজ্ঞাপন 4

নিবন্ধ সামগ্রী

সুতরাং এটি সম্মত হয়েছিল যে তার সাত বছরের সর্বোচ্চ যুবসমাজের সাজা পাওয়া উচিত। তাকে কি তীব্র পুনর্বাসন প্রোগ্রামে ভর্তি করা উচিত? সর্বোপরি, তার আইনজীবী বলেছিলেন যে ছেলেটি “গ্যাং লাইফ ছেড়ে যাওয়ার বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।”

হোয়ের স্বাভাবিক জটলা কাহিনীও রয়েছে: জাঙ্কি মা, যিনি একটি গ্যাং, বড় ভাই একজন ঘাতক এবং ২০২২ সালে, একজন হত্যার শিকার। বাবা নেই। আর কখন সে সংগীতের মুখোমুখি হয়েছিল? জিরো পারিবারিক সমর্থন ছিল।

যখন যুবককে পুনর্বাসনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল, তখন কিশোরটি একটি পাস নিয়েছিল, তার আইনজীবী জানিয়েছেন। তিনি অর্ডার দেওয়া হলেও তিনি প্রোগ্রামিংয়ে অংশ নেবেন না।

এক ঘন্টার মূল্যমানের প্রভাবের বিবৃতি বাস্তব ন্যায়বিচারের জন্য সূঁচটি সরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল। কুচার ছিলেন প্রিয়, একজন প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী এবং একজন “ফায়ার ক্র্যাকার”।

শ্যুটারকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তবে বিচারক তাকে পুনর্বাসন প্রোগ্রামিং নিতে বাধ্য করেননি। চার বছর হেফাজতে, তিন বছর সম্প্রদায়ের তদারকি। আজীবন আগ্নেয়াস্ত্র নিষেধাজ্ঞা। (হার! হার!)

যখন কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়, তখন বাচ্চাটি মা রইল।

সুতরাং, তিনি তার কিশোরী সামান্য সময়টি করবেন, জুভির ক্যাম্পাসের অন্যতম বড় পুরুষ হয়ে উঠবেন এবং তারপরে গেটসকে মার্চ করুন, একজন সত্যিকারের অপরাধী রক স্টার।

প্লাডিট সংগ্রহ করতে বাড়িতে ফিরে।

এবং তারপরে, প্রতিকূলতাগুলি হ’ল, তিনি একটি বন্দুক তুলবেন এবং এটি আবারও করবেন।

Bhunter@postmedia.com

@হুনটারটোসুন

নিবন্ধ সামগ্রী

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts