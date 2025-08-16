You are Here
হান্টার: ‘নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক’ হ’ল একটি ছেলে বিপথগামী বুলেট দ্বারা নিহত
News

হান্টার: 'নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক' হ'ল একটি ছেলে বিপথগামী বুলেট দ্বারা নিহত

16 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট 1 ঘন্টা আগে3 মিনিট পড়া

কানাডার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রিচার্ড ওয়াগনার কানাডার সুপ্রিম কোর্টের কোর্টরুমে অটোয়ায় 4 নভেম্বর, 2019 -এ দেখছেন।
মিঃ ক্রুয়েল এবং অস্বাভাবিক: কানাডার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রিচার্ড ওয়াগনার হাহাকার করেছেন যে কানাডিয়ানরা কেবল আদালতের অন্যান্য পার্থিব জ্ঞানকে বোঝে। ছবি ক্রিস হেলগ্রেন /রয়টার্স

কানাডিয়ান বিচারকরা যখন তাদের আদর্শিক কৌতুকের জন্য উপযুক্ত হয় তখন পুরানো “নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক” চেস্টনটটি টস করতে পছন্দ করেন।

হিংসাত্মক অবৈধ অভিবাসী যার নির্বাসন আইসড কারণ এটি “নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক” হতে পারে।

বন্দুক অপরাধের জন্য বাধ্যতামূলক ন্যূনতম বাক্য? “নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক।”

একজন ঘাতক যিনি কেবল একজনকে খুন করেছেন পুরো 25 টি করতে হবে? আবার, নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক। কেবল একজন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে হত্যার জন্য তার ছাড় পাওয়া উচিত।

সহিংস যুবক অপরাধীদের আইনের সম্পূর্ণ ওজন অনুভব করা উচিত নয়; আবার, কারণ এটি “নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক” হবে।

জামিন ও শর্ত পাওয়া শক্ত? “নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক।”

অটোয়ার কানাডার সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার, ২৯ শে মার্চ, ২০২৪ সালে চিত্রিত হয়েছে।
‘এমকে একটি বিরতি দিন: অটোয়ায় কানাডার সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার, ২৯ শে মার্চ, ২০২৪ সালে চিত্রিত হয়েছে। ছবি অ্যাশলে ফ্রেজার /পোস্টমিডিয়া নেটওয়ার্ক

তবে “নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক” শব্দগুচ্ছটি কখনই ব্যবহৃত হয় না, যখন আমরা কোনও স্ট্রাইপের ক্ষতিগ্রস্থ বা অপরাধের শিকারদের নিয়ে আলোচনা করছি তখন কখনও ব্যবহৃত হয় না। শনিবার ভোরে উত্তর ইয়র্কের ভোরে একটি বিপথগামী বুলেট দ্বারা খুন করা আট বছরের ছেলে জাহওয়াই রায়ের মতো ক্ষতিগ্রস্থরা।

এবং আমাদের কাছে কানাডার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, রিচার্ড ওয়াগনার, হাহাকার এবং কাঁদছেন যে তাঁর সহকর্মী কানাডিয়ানরা কেবল বুঝতে পারে না। তারা কতটা বুদ্ধিমান, কতটা ন্যায়সঙ্গত, কতটা সূক্ষ্মভাবে ন্যায্য। আমাদের ছিনতাই দুর্দান্ত এবং ভাল সত্যই কত একেবারে গডম্যাম দুর্দান্ত।

৮ বছর বয়সী জাহওয়াই রায় তার উত্তর ইয়র্কের বাড়িতে ঘুমানোর সময় একটি বিপথগামী বুলেট দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল। হ্যান্ডআউট
৮ বছর বয়সী জাহওয়াই রায় তার উত্তর ইয়র্কের বাড়িতে ঘুমানোর সময় একটি বিপথগামী বুলেট দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল। হ্যান্ডআউট

কেন প্রধান বিচারপতি এতটাই অবজ্ঞাপূর্ণ যে কিছু উদার আত্মা এই god শ্বরের মতো ব্যক্তিত্বের আবক্ষের জন্য ছড়িয়ে পড়ে। এই তথাকথিত আইনটির নির্লজ্জ অহংকারটি শ্বাসরুদ্ধকর।

কিন্তু সেই ছোট্ট ছেলেটি কে তার নবম জন্মদিন দেখতে পাবে না? বেসবল, সকার বা হকি এর আর কোনও খেলা কখনই খেলবে না? কে কখনই বিয়ে করবে না, সন্তান ধারণ করবে বা আজীবন দুর্দান্ত স্মৃতি নিয়ে বৃদ্ধ হবে?

টরন্টোর ১৪ বছর বয়সী আবদুল আজিজ সররকে শনিবার, জুলাই ৫, ২০২৫ সালে সৈকতের একটি ম্যাকডোনাল্ডসে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল।
টরন্টোর ১৪ বছর বয়সী আবদুল আজিজ সররকে শনিবার, জুলাই ৫, ২০২৫ সালে সৈকতের একটি ম্যাকডোনাল্ডসে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল। হ্যান্ডআউট দ্বারা ছবি /টরন্টো পুলিশ

সুপ্রিম কোর্ট আমাদের জানিয়ে দেবে, ওয়োক নির্বানের পিছনে মাঝে মাঝে কয়েকটি ডিম ভেঙে ফেলা দরকার।

মর্গের সেই ছোট্ট ছেলেটি তার বিছানায় ঘুমাচ্ছিল, অভয়ারণ্যের জায়গা, যখন সন্ত্রাস আঘাত হচ্ছিল। একটি বিপথগামী বুলেট মাথায় ছোট্ট লোকটিকে আঘাত করে, তাকে মার্থা ইটন ওয়েতে তার অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে হত্যা করে এবং শহরের উত্তর প্রান্তে ব্ল্যাক ক্রিক ডা।

পুলিশ এবং প্যারামেডিকসের বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ছেলেটিকে পরে হাসপাতালে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।

অফিসাররা মঙ্গলবার, ২৪ শে জুন, ২০২৫-এ হুইটবি বাড়ির অনুসন্ধানের সময় ওভার-টেকসই ম্যাগাজিন, গোলাবারুদ এবং সন্দেহভাজন কোকেন, এমডিএমএ এবং ফেন্টানাইলের ভাণ্ডার সহ দুটি বোঝা হ্যান্ডগান জব্দ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
অফিসাররা মঙ্গলবার, ২৪ শে জুন, ২০২৫-এ হুইটবি বাড়ির অনুসন্ধানের সময় ওভার-টেকসই ম্যাগাজিন, গোলাবারুদ এবং সন্দেহভাজন কোকেন, এমডিএমএ এবং ফেন্টানাইলের ভাণ্ডার সহ দুটি বোঝা হ্যান্ডগান জব্দ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। হ্যান্ডআউট দ্বারা ছবি /অন্টারিও প্রাদেশিক পুলিশ

“এটি এখানে একটি অকল্পনীয় মর্মান্তিক ঘটনা যা এখানে ঘটেছে,” ডিট। সার্জেন্ট জেসন ডেভিস শনিবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে একটি আপডেট দেওয়ার সময় সাংবাদিকদের বলেছিলেন।

“এখানে যা ঘটেছিল তা হ’ল এক কাপুরুষোচিত, জঘন্য সহিংসতার কাজ এবং শহরে উপলব্ধ প্রতিটি সংস্থান এখনই এটিকে বরাদ্দ করা হচ্ছে।”

এখনও অবধি, পুলিশরা খুনিদের কোনও বিবরণ প্রকাশ করেনি। তারা বলেছিল যে ভবনের আরও দুটি ইউনিটও গুলি চালিয়েছিল। ধন্যবাদ, কোনও আঘাত ছিল না।

টরন্টোর পুলিশ প্রধান মাইরন ডেমকিউ বুধবার, ১৮ জুন, ২০২৫ তারিখে একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছেন, প্রকল্প ইয়াঙ্কির বিশদ প্রকাশ করেছেন যা টরন্টোর একটি যৌথ বাহিনীর তদন্তের অংশে ট্যুর ট্রাক টার্ফ যুদ্ধগুলিকে লক্ষ্য করে ২০২৪ সালের অক্টোবরে শুরু হয়েছিল।
টরন্টোর পুলিশ প্রধান মাইরন ডেমকিউ বুধবার, জুন 18, 2025 -এ একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি জ্যাক বোল্যান্ড /টরন্টো সান

আরও পড়ুন

টরন্টোর পুলিশ প্রধান মাইরন ডেমকিউ বলেছিলেন যে তিনি “মর্মান্তিক ক্ষতির দ্বারা হৃদয়গ্রাহী” এবং “কোনও পরিবারকে এটি সহ্য করা উচিত নয়।”

প্রধান জানান, পুলিশদের যে প্রতিটি সংস্থান রয়েছে তা খুনিদের ঠাট্টা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্বাস করুন। হত্যাকাণ্ডের পার্লেন্সে, এটি একটি লাল বল। ঘাতকরা এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে হাতকড়াগুলিতে থাকবে, এমনকি অপরাধী মিলিয়ুতে অন্যদের জন্যও খুব গরম থাকবে।

এবং এই দানবগুলি যখন ফাঁস হয়? আমাদের সন্দেহ যেমন আমরা সম্ভবত উত্তরগুলি খুঁজে পাব। এটি ভয়াবহতার সংমিশ্রণ হবে।

নরম বন্দুক আইন, সহজ জামিন, কিশোর আতঙ্কের জন্য একটি ঠগকে আলিঙ্গন করা, সামাজিক কর্মী এবং বিচারকদের একটি ছোট সেনাবাহিনীর সাথে এটি আরও ভালভাবে চুম্বন করার জন্য সহজ কারাগারের সময়।

এই শহরের আট বছর বয়সী নাগরিক, এত শীতলভাবে খুন করা, তার বিছানায় নিরাপদ বোধ করার এবং একটি সমৃদ্ধ জীবনের প্রতিশ্রুতির প্রত্যাশার প্রতিটি অধিকার ছিল।

যে ঘাতক তার জীবন নিয়েছিল সে হয়তো ট্রিগারটি চেপে ধরেছে, তবে কানাডার ন্যায়বিচার ব্যবস্থা যা হত্যার শিকারদের, যুবক, বৃদ্ধ, ধনী বা দরিদ্রদের জন্য শ্বেত দেয় না?

তারা গুলি সরবরাহ করেছিল।

Bhunter@postmedia.com

এক্স এ: @হুনটারটোসুন

