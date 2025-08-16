হান্টার: ‘নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক’ হ’ল একটি ছেলে বিপথগামী বুলেট দ্বারা নিহত

নিবন্ধ সামগ্রী
কানাডিয়ান বিচারকরা যখন তাদের আদর্শিক কৌতুকের জন্য উপযুক্ত হয় তখন পুরানো “নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক” চেস্টনটটি টস করতে পছন্দ করেন।
হিংসাত্মক অবৈধ অভিবাসী যার নির্বাসন আইসড কারণ এটি “নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক” হতে পারে।
বন্দুক অপরাধের জন্য বাধ্যতামূলক ন্যূনতম বাক্য? “নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক।”
একজন ঘাতক যিনি কেবল একজনকে খুন করেছেন পুরো 25 টি করতে হবে? আবার, নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক। কেবল একজন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে হত্যার জন্য তার ছাড় পাওয়া উচিত।
সহিংস যুবক অপরাধীদের আইনের সম্পূর্ণ ওজন অনুভব করা উচিত নয়; আবার, কারণ এটি “নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক” হবে।
জামিন ও শর্ত পাওয়া শক্ত? “নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক।”
তবে “নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক” শব্দগুচ্ছটি কখনই ব্যবহৃত হয় না, যখন আমরা কোনও স্ট্রাইপের ক্ষতিগ্রস্থ বা অপরাধের শিকারদের নিয়ে আলোচনা করছি তখন কখনও ব্যবহৃত হয় না। শনিবার ভোরে উত্তর ইয়র্কের ভোরে একটি বিপথগামী বুলেট দ্বারা খুন করা আট বছরের ছেলে জাহওয়াই রায়ের মতো ক্ষতিগ্রস্থরা।
এবং আমাদের কাছে কানাডার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, রিচার্ড ওয়াগনার, হাহাকার এবং কাঁদছেন যে তাঁর সহকর্মী কানাডিয়ানরা কেবল বুঝতে পারে না। তারা কতটা বুদ্ধিমান, কতটা ন্যায়সঙ্গত, কতটা সূক্ষ্মভাবে ন্যায্য। আমাদের ছিনতাই দুর্দান্ত এবং ভাল সত্যই কত একেবারে গডম্যাম দুর্দান্ত।
কেন প্রধান বিচারপতি এতটাই অবজ্ঞাপূর্ণ যে কিছু উদার আত্মা এই god শ্বরের মতো ব্যক্তিত্বের আবক্ষের জন্য ছড়িয়ে পড়ে। এই তথাকথিত আইনটির নির্লজ্জ অহংকারটি শ্বাসরুদ্ধকর।
কিন্তু সেই ছোট্ট ছেলেটি কে তার নবম জন্মদিন দেখতে পাবে না? বেসবল, সকার বা হকি এর আর কোনও খেলা কখনই খেলবে না? কে কখনই বিয়ে করবে না, সন্তান ধারণ করবে বা আজীবন দুর্দান্ত স্মৃতি নিয়ে বৃদ্ধ হবে?
সুপ্রিম কোর্ট আমাদের জানিয়ে দেবে, ওয়োক নির্বানের পিছনে মাঝে মাঝে কয়েকটি ডিম ভেঙে ফেলা দরকার।
মর্গের সেই ছোট্ট ছেলেটি তার বিছানায় ঘুমাচ্ছিল, অভয়ারণ্যের জায়গা, যখন সন্ত্রাস আঘাত হচ্ছিল। একটি বিপথগামী বুলেট মাথায় ছোট্ট লোকটিকে আঘাত করে, তাকে মার্থা ইটন ওয়েতে তার অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে হত্যা করে এবং শহরের উত্তর প্রান্তে ব্ল্যাক ক্রিক ডা।
পুলিশ এবং প্যারামেডিকসের বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ছেলেটিকে পরে হাসপাতালে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।
“এটি এখানে একটি অকল্পনীয় মর্মান্তিক ঘটনা যা এখানে ঘটেছে,” ডিট। সার্জেন্ট জেসন ডেভিস শনিবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে একটি আপডেট দেওয়ার সময় সাংবাদিকদের বলেছিলেন।
“এখানে যা ঘটেছিল তা হ’ল এক কাপুরুষোচিত, জঘন্য সহিংসতার কাজ এবং শহরে উপলব্ধ প্রতিটি সংস্থান এখনই এটিকে বরাদ্দ করা হচ্ছে।”
এখনও অবধি, পুলিশরা খুনিদের কোনও বিবরণ প্রকাশ করেনি। তারা বলেছিল যে ভবনের আরও দুটি ইউনিটও গুলি চালিয়েছিল। ধন্যবাদ, কোনও আঘাত ছিল না।
টরন্টোর পুলিশ প্রধান মাইরন ডেমকিউ বলেছিলেন যে তিনি “মর্মান্তিক ক্ষতির দ্বারা হৃদয়গ্রাহী” এবং “কোনও পরিবারকে এটি সহ্য করা উচিত নয়।”
প্রধান জানান, পুলিশদের যে প্রতিটি সংস্থান রয়েছে তা খুনিদের ঠাট্টা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্বাস করুন। হত্যাকাণ্ডের পার্লেন্সে, এটি একটি লাল বল। ঘাতকরা এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে হাতকড়াগুলিতে থাকবে, এমনকি অপরাধী মিলিয়ুতে অন্যদের জন্যও খুব গরম থাকবে।
এবং এই দানবগুলি যখন ফাঁস হয়? আমাদের সন্দেহ যেমন আমরা সম্ভবত উত্তরগুলি খুঁজে পাব। এটি ভয়াবহতার সংমিশ্রণ হবে।
নরম বন্দুক আইন, সহজ জামিন, কিশোর আতঙ্কের জন্য একটি ঠগকে আলিঙ্গন করা, সামাজিক কর্মী এবং বিচারকদের একটি ছোট সেনাবাহিনীর সাথে এটি আরও ভালভাবে চুম্বন করার জন্য সহজ কারাগারের সময়।
এই শহরের আট বছর বয়সী নাগরিক, এত শীতলভাবে খুন করা, তার বিছানায় নিরাপদ বোধ করার এবং একটি সমৃদ্ধ জীবনের প্রতিশ্রুতির প্রত্যাশার প্রতিটি অধিকার ছিল।
যে ঘাতক তার জীবন নিয়েছিল সে হয়তো ট্রিগারটি চেপে ধরেছে, তবে কানাডার ন্যায়বিচার ব্যবস্থা যা হত্যার শিকারদের, যুবক, বৃদ্ধ, ধনী বা দরিদ্রদের জন্য শ্বেত দেয় না?
তারা গুলি সরবরাহ করেছিল।
এক্স এ: @হুনটারটোসুন
