হান্টার বিডেন জ্যাক ট্যাপারকে সিএনএন হোস্টকে অত্যাশ্চর্য প্রকাশে ভাইয়ের শেষ দিনগুলিতে তাকে প্রবাহিত করার পরে ‘নিজেকে গো এফ – কে’ করতে বলেছিলেন

হান্টার বিডেন প্রকাশ করেছেন যে তিনি একবার ক্রুদ্ধভাবে সিএনএন -এর জ্যাক ট্যাপারের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তাকে তার ভাই বিউ বিডেনের মৃত্যুর জন্য তাকে “এফ -কে” করতে গিয়ে নিজেকে “যেতে হবে”।

লেফটি অ্যাঙ্কর তাকে আঘাত করার বিষয়টি অস্বীকার করার পরে টেপারের সাথে তার দীর্ঘকালীন বিরোধের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অসম্মানিত প্রাক্তন প্রথম পুত্র একটি বিরল সাক্ষাত্কার দিয়েছেন।

জো বিডেন তার পুত্র হান্টারের সাথে 4 ফেব্রুয়ারি, 2023 এ। এপি

“আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহুর্তগুলির মধ্যে একটিতে বিরক্তিকর এবং লাইনের বাইরে থাকা এমন কিছু ভুলে যাওয়া বা ভুল মনে করা অসম্ভব হবে,” হান্টার, 55, ব্রেকারকে বলেছে বুধবার।

“এটা ঘটেছে। আমি রেগে গিয়েছিলাম।”

কথিত আছে যে, যখন ট্যাপার বারবার হান্টারকে তার ভাই হিসাবে ডেকে আনে বলে জানানো হয়েছিল যে ২০১৫ সালে ওয়াল্টার রিড আর্মি মেডিকেল সেন্টারে মস্তিষ্কের ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছিল, একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে আউটলেট জানিয়েছে।

জ্যাক টেপার তার নতুন বই “অরিজিনাল সিন” ধরে রেখেছেন। সিএনএন

বিউ বিডেন ২০১৫ সালের মে মাসে মস্তিষ্কের ক্যান্সার থেকে মারা যান। রয়টার্স

When Tapper subsequently followed up on a blocked number, which Hunter answered, the sources claimed Biden’s son allegedly bluntly said: “Go f–k yourself, Jake.”

বছর কয়েক পরে, এই জুটি মিনিয়াপলিসের 2018 সুপার বাউলে মুখোমুখি হয়েছিল, যেখানে সূত্রগুলি এই জুটির মধ্যে একটি উত্তেজনাপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছে – তাদের বিরোধের গুজব ছুঁড়ে মারছে।

এর আগে বেশ কয়েকটি সাক্ষী পাককে বলেছি তারা হান্টারকে দেখেছিল যে তারা যদি কোনও পাবলিক সেটিংয়ে না থাকে তবে “আমি আপনাকে ছুঁড়ে ফেলব” বলে বলার আগে ট্যাপারের কাঁধের চারপাশে হাত রেখেছিলেন।

আপাত হুমকিটি ট্যাপারকে কয়েক বছর আগে যে কলগুলির ব্যারেজ করেছিল তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে অভিযোগ করা হয়েছিল – সিএনএন হোস্টকে কঠোরভাবে অস্বীকার করে।

“এটি একটি স্পষ্টভাবে মিথ্যা মিথ্যা,” টেপার এক বিবৃতিতে বলেছিলেন। “আমার জীবনের কোনও মুহুর্তে আমি কখনও হান্টার বিডেনকে ফোন করি নি – আমার কাছে তার ফোন নম্বরও কখনও ছিল না – এবং আমি এইরকম চ্যালেঞ্জিং এবং ব্যক্তিগত সময়ে কোনও ব্যক্তির আশেপাশের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারতাম না।”

তবে তিনি সুপার বাউল কাহিনীটি নিশ্চিত করেছিলেন-তবে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে হান্টার প্রাক্তন সেকেন্ডের ছেলের ড্রাগ ব্যবহার এবং বিবাহবিচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত নেতিবাচক শিরোনামের জন্য তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলেন।

“অরিজিনাল সিন” লিখেছেন জ্যাক ট্যাপার এবং সিএনএন অবদানকারী অ্যালেক্স থম্পসন। পেঙ্গুইন প্রেস

টেপার ব্রেকারকে বলেন, “হান্টার একবার সুপার বাউল পার্টিতে আমার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তবে এটি একটি সম্পর্কহীন ইস্যু ছিল – কভারেজটি তিনি ভুলভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে আমি ড্রাগ ব্যবহারের এবং পতিতা ব্যবহার করার অভিযোগের বিষয়ে আমি করেছি, যা আমি আসলে কখনও করেনি,” টেপার ব্রেকারকে বলেছেন।

টেপারের মুখপাত্র আরও যোগ করেছেন: “জ্যাক এত হৃদয়হীন কিছু করতে পারে এই ধারণাটি পরবর্তীকালে তাকে একাধিক সিট-ডাউন সাক্ষাত্কার দেওয়ার পাশাপাশি বিতর্ককে সংযত করার জন্য সম্মত হন, এখন পর্যন্ত কেউ না শুনে-পুরোপুরি যুক্তি অস্বীকার করে।”

টাইট-ফর টাট ট্যাপারের একদিন পরে এসেছে-যিনি সবেমাত্র অ্যাক্সিয়োসের অ্যালেক্স থম্পসনের একটি বই সহ-রচনা করেছেন যা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের মানসিক অবক্ষয়ের বিবরণ দেয়-হান্টারকে “স্লেজি” এবং “প্রদর্শনযোগ্যভাবে অনৈতিক” হিসাবে ছিঁড়ে ফেলেছে।

বইটির প্রচারের জন্য কেটি কোরিকের “নেক্সট প্রশ্ন” পডকাস্টের একটি সাক্ষাত্কারে, বিডেন পরিবারে হান্টারের ভূমিকা সম্পর্কে ট্যাপারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

জ্যাক টেপার 2018 সালে সুপার বাউলে একটি সেলফি স্ন্যাপ করে। @জাকেটাপার/এক্স

সিএনএন হোস্ট বলেছেন, “আমি মনে করি হান্টার এমনভাবে পরিবারের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি চালাচ্ছিলেন যে লোকেরা-তিনি প্রায় পরিবারের একজন চিফ অফ স্টাফের মতো ছিলেন,” সিএনএন হোস্ট বলেছেন।

ট্যাপার আরও বলেছিলেন, “এটি উদ্ভট কারণ আমি মনে করি তিনি সম্ভবত অনৈতিক, হতাশাজনক এবং ভয়াবহ সিদ্ধান্তের ঝুঁকিতে রয়েছেন,” ট্যাপার আরও বলেছিলেন।

“ঠিক আছে, আমি বলতে চাইছি, আমি কেবল রেকর্ডটি দেখছি I আমি বলতে চাইছি, তার ভাই মারা যাওয়ার পরে, তিনি তার ভাইয়ের বিধবার সাথে তার স্ত্রীর সাথে প্রতারণা করেছিলেন এবং তার ক্র্যাকের জন্য আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এটি কেবল একটি জিনিস যা আমি বলতে পারি। আমি বলতে চাইছি, তার প্রতি আমার খুব বেশি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা নেই, এবং কেবল তার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই তার ভিত্তিতে – আমি সবে একবার বা দু’বারের সাথে দেখা করেছি।”