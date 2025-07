হান্টার বিডেন দাবি করেছেন যে ট্রাম্পের বিপর্যয়কর বিতর্কের আগে বাবা অ্যাম্বিয়েনকে নিয়েছিলেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের এই অভিযানটি এক বছর আগে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তার বিতর্কের আগে রাষ্ট্রপতি পারফরম্যান্স-বর্ধনকারী ড্রাগগুলি নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা তা উত্তর দিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, পরিবর্তে যুক্তি দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প এবং তার প্রচারটি 46 তম রাষ্ট্রপতি সম্ভাব্যভাবে মাদক গ্রহণের বিষয়ে “মরিয়া, স্পষ্টতই মিথ্যা মিথ্যা” ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

বিডেনের দুর্বৃত্ত বিতর্কের প্রায় এক বছর পরে, প্রাক্তন প্রথম পুত্র হান্টার বিডেন দাবি করেছিলেন যে সোমবার প্রকাশিত একটি বন্য ও বিস্তৃত সাক্ষাত্কারে তার বাবার দুর্বল বিতর্কের পারফরম্যান্সটি অ্যাম্বিয়েনকে নেওয়ার কারণে হয়েছিল, সাধারণত অনিদ্রার চিকিত্সার জন্য ব্যবহৃত একটি শোষণ-সম্মোহনমূলক।

“আমি জানি ঠিক সেই বিতর্কে কী ঘটেছিল,” হান্টার বিডেন সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন। “তিনি বিশ্বজুড়ে উড়ে এসেছিলেন, মূলত, তিনি তিনবার বিশ্বজুড়ে যে মাইলেজটি উড়তে পারতেন। তিনি ৮১ বছর বয়সী। তিনি এস — হিসাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তারা ঘুমাতে সক্ষম হতে তাকে অ্যাম্বিয়েন দেয়।

হান্টার যোগ করেছেন, “তিনি মঞ্চে উঠে পড়েন এবং দেখে মনে হয় তিনি হেডলাইটে হরিণ।” “এবং এটি প্রতিটি এফ — ইন গল্পে ফিড দেয় যা কেউ বলতে চায়” ”

২ June শে জুন, ২০২৪-এ, বিতর্কের আগের দিন, ফক্স নিউজ ডিজিটাল বিডেন প্রচারে পৌঁছেছিল যে বিডেনের বিতর্কের জন্য পারফরম্যান্স-বর্ধনকারী ওষুধ ব্যবহার করার কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা তা জিজ্ঞাসাবাদ করে, তবে কর্মীরা দুবার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গেছেন।

সেই সময়, ট্রাম্প একটি উঠতি কোরাসকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, যার মধ্যে আইন প্রণেতারা অন্তর্ভুক্ত ছিল, শোডাউন করার আগে বিডেনকে ড্রাগ পরীক্ষা দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। স্ক্রিনিংয়ের পক্ষে পরামর্শ দেওয়া বিডেনকে তার মানসিক তাত্পর্য সম্পর্কে উদ্বেগকে বাড়িয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে।

“ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রজনন স্বাধীনতা আক্রমণ করার এবং সামাজিক সুরক্ষা কাটানোর বিষাক্ত এজেন্ডাটির জন্য দায়বদ্ধ হয়ে থাকার কারণে এতটাই ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি এবং তাঁর মিত্ররা মরিয়া, স্পষ্টতই মিথ্যা মিথ্যা কথা বলে অবলম্বন করছেন,” বিডেন অভিযানের একজন মুখপাত্র ফক্স নিউজ ডিজিটালকে ২০২৪ সালের বিতর্কের আগে সন্ধ্যায় বলেছেন।

“হ্যাঁ” বা “না” প্রতিক্রিয়ার জন্য ফলো-আপ ইমেলের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে মুখপাত্র বলেছেন যে মূল বিবৃতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

প্রতিক্রিয়াটিতে বলা হয়েছে, “মাদক সম্পর্কিত ট্রাম্পের কাছ থেকে অভিযোগ একটি মরিয়া, স্পষ্টতই মিথ্যা মিথ্যা,”

অ্যাম্বিয়েন এমন একটি শোষক যা কোনও ব্যক্তিকে ঘুমিয়ে পড়তে সহায়তা করার জন্য মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপকে ধীর করে দেয় এবং জনসাধারণের বিতর্কের জন্য পারফরম্যান্স-বর্ধনকারী পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে না।

জো বিডেন মেরিল্যান্ডের ক্যাম্প ডেভিডের বিতর্কের জন্য প্রস্তুতির জন্য প্রস্তুত করার জন্য তাঁর পাবলিক গ্যাফসের ভিডিও এবং মিসটপসকে বিতর্কের দিকে যাওয়ার দিনগুলিতে প্রচারকে ভুতুড়ে ফেলার জন্য দিন কাটিয়েছিলেন। এদিকে ট্রাম্প বিডেনকে দাবিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে তিনি অত্যন্ত প্রত্যাশিত ঘটনার আগে পারফরম্যান্স-বর্ধনকারী পরিপূরক গ্রহণ করছেন না তা প্রমাণ করার জন্য একটি ড্রাগ পরীক্ষা দাবিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

“আঁকাবাঁকা জো বিডেনের জন্য ড্রাগ পরীক্ষা ??? আমিও তাত্ক্ষণিকভাবে একটিতে সম্মত হব !!!” ট্রাম্প বিতর্কের নেতৃত্বে সত্য সামাজিক পোস্ট করেছেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটালও হোয়াইট হাউস এবং ট্রাম্পের প্রচারে পৌঁছেছিল জিজ্ঞাসা করে যথাক্রমে বিডেন বা ট্রাম্প বিতর্কের আগে পারফরম্যান্স-বর্ধনকারী ওষুধ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা। বিডেন হোয়াইট হাউস সেই সময়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি, যখন ট্রাম্পের প্রচারণা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।

“একেবারে না,” তত্কালীন সময়ে প্রচারের মুখপাত্র কারোলিন লেভিট ফক্স নিউজ ডিজিটালকে সেই সময় বলেছেন।

“রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প স্বাভাবিকভাবেই অভিজাত স্ট্যামিনা রয়েছেন এবং জো বিডেনের বিপরীতে পারফরম্যান্স-বর্ধনকারী ওষুধের প্রয়োজন নেই, যারা অনেকেই বলছেন যে তিনি ইউনিয়নের রাজ্যে যেমন ছিলেন তেমন বিতর্কের জন্য মাদকাসক্ত হবে,” লেভিট এ সময় বলেছিলেন। “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বারবার জো বিডেনকে মাদক পরীক্ষায় অংশ নিতে বলেছেন। টিম বিডেনকে কী লুকিয়ে রাখতে হবে?”

ইউটিউবে প্রকাশিত হান্টার বিডেনের সাম্প্রতিক বিস্ফোরক সাক্ষাত্কারটি “চ্যানেল 5 উইথ অ্যান্ড্রু ক্যালাহান” তে বিডেনের রাষ্ট্রপতি পদ থেকে শিখার শিখা এবং 2024 ফেডারেল নির্বাচন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অভিযোগের মধ্যে যে বিডেনের মানসিক তাত্পর্য তার ডিম্বাশয় অফিসের সময়কালে ক্রেট করা হয়েছিল।

বিডেন ইতিমধ্যে দাবি ও উদ্বেগের দ্বারা পুনর্নির্বাচনের চক্রটিতে প্রবেশ করেছিলেন যে তার মানসিক তাত্পর্য পিছলে গেছে, এবং তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন চালিয়ে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে উপযুক্ত ছিলেন না, যা 2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশেষ পরামর্শদাতা রবার্ট হুরের প্রতিবেদন দ্বারা আন্ডারস্ক্রেড করা হয়েছিল যা বিডেনের বিরুদ্ধে শ্রেণিবদ্ধ উপকরণগুলির বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে, “একজন সহানুভূতিশীল,” একটি সহানুভূতিশীল, “ওয়েল-মেইলিং, ওয়েল-মেইলিং, ওয়েললি, ওয়েললি।

বিডেন যে কোনও পারফরম্যান্স-বর্ধনকারী পরিপূরক ব্যবহার করছিলেন, ট্রাম্পের চ্যালেঞ্জ সহ তিনি যে কোনও এক্স পোস্টে একটি ড্রাগ পরীক্ষা নেন তা বিতর্কের ঠিক আগে তাকে একটি ক্যান জল পান করে দেখানোর ঠিক আগে তিনি একটি এক্স পোস্টে একটি ড্রাগ পরীক্ষা নেন।

“আমি জানি না যে তারা এই পারফরম্যান্স বর্ধনকারীদের মধ্যে কী পেয়েছে, তবে আমি বেশ জ্যাক আপ বোধ করছি Lo

The debate was an abject failure for Biden as he stumbled over his responses and appeared to lose his train of thought and slur words at times, opening the floodgates of criticism from longtime Democratic allies who called on Biden to drop out of the race and pass the torch to a younger generation to take on Trump.

মুষ্টিমেয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার মিত্র এবং প্রাক্তন উপদেষ্টারা প্রকাশ্যে বিডেনকে গ্রীষ্মের শুরুর দিকে ২০২৪ সালের দৌড় থেকে নামার আহ্বান জানিয়ে এই অভিযোগের নেতৃত্ব দিতে সহায়তা করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে ডেভিড অ্যাক্সেলরড যিনি বলেছিলেন যে বিডেন “এই দৌড়ে জিতছেন না;” জর্জ ক্লুনি, যিনি প্রেসিডেন্টকে বোম্বশেল অপ-এডে ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন; এবং জোন ফ্যাভেরিউ, যিনি ওবামার পক্ষে বক্তৃতা লেখার প্রাক্তন পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

সোমবার তার এক্সপ্লিটিভ-রিডযুক্ত সাক্ষাত্কারে বিতর্ক পারফরম্যান্স থেকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করার সময় হান্টার বিডেন ডেমোক্র্যাটদের উপর তাদের বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

হান্টার বিডেন ক্লুনির কথা বলেছেন, “এফ-আপনি। এফ ‑ কিছু নিয়ে আপনার কী করতে হবে? কেন আমাকে আপনার কথা শুনতে হবে? এই দেশের সেবার জন্য তাঁর 52 বছর বয়সী জীবন দেওয়া একজন ব্যক্তির উপর আপনার কী অধিকার রয়েছে?” হান্টার বিডেন বলেছেন।

“তারা সকলেই এমন এক ব্যক্তির উপর তাদের রায় সন্নিবেশ করতে যাচ্ছেন যিনি অন্য কারও বিপরীতে, কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে সাতবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারেন … এবং যে কোনও রাষ্ট্রপতির চেয়ে বেশি ভোট অর্জন করতে পারেন, এবং তারা তার পক্ষে তাদের রায় প্রতিস্থাপন করতে যাচ্ছেন?” তিনি আরও যোগ করেছেন, অন্যান্য বিডেন মিত্রদের আক্রমণ করে যারা জো বিডেনকে এই দৌড় থেকে বাদ দিতে উত্সাহিত করেছিলেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল হান্টার বিডেনের মন্তব্য এবং প্রচারের পূর্ববর্তী বিবৃতি সম্পর্কে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে পৌঁছেছিল যখন বিডেন ২০২৪ সালের বিতর্কের আগে পারফরম্যান্স-বর্ধনকারী ওষুধ ব্যবহার করবেন কিনা তা জানতে চাইলে, তবে তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও উত্তর পাননি।