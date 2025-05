হান্টার: সন্দেহভাজন ইহুদি যাদুঘর কিলার ‘ফ্রি ফিলিস্তিন’ এর সাথে এটি করেছিলেন

নিবন্ধ সামগ্রী

এটাই তার ইন্টারনেট উপস্থিতি দ্বারা বলা গল্প।

পুলিশরা বলছেন, বুধবার রাতে ওয়াশিংটন ডিসির ইহুদি যাদুঘরের বাইরে তাঁর চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছেছেন ৩১ বছর বয়সী শিকাগো গবেষক।

সেখানে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে তিনি নার্ভাস হয়ে 575 তৃতীয় সেন্ট এনডাব্লুতে যাদুঘরের বাইরে সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। He was pacing back and forth with the intensity of a child with a bad report card.