হান্না মিলার, অবশেষে, পিডাব্লুএইচএল ভ্যানকুভারের সাথে তার বাড়ির পথ খুঁজে পান

লক্ষ্য? হান্না মিলার পেয়েছে ‘এম।
ছোট মুহুর্তগুলি হান্না মিলার এটি করার একমাত্র কারণ নয়, তবে তারা একটি বড়।
উদ্বোধনী ভ্যানকুভার হকি স্কুল উইমেনস প্রো ক্যাম্পের চার দিনে হার্ড স্কেটের পরে বৃহস্পতিবার রিচমন্ডের মিনোরু আখড়াতে বরফটি সরিয়ে নেওয়ার সময় অল্প বয়স্ক ভক্তদের সাথে দেখা করার মতো ছোট্ট মুহুর্তগুলি।
“আমরা সকলেই একবার তরুণ ছিলাম, সমস্ত বাচ্চা একবার এবং এমনকি আমি এখন, আপনি এখনও কিছু এনএইচএল খেলোয়াড়ের দিকে তাকান,” 29 বছর বয়সী উত্তর ভ্যাঙ্কুভার নেটিভ মন্তব্য করেছিলেন। “আমি মনে করি এখন অল্প বয়সী মেয়েদের পক্ষে আমাদের পেশাগতভাবে দেখতে এবং জীবিকা নির্বাহ করা সত্যিই দুর্দান্ত এবং বিশেষ।”
পিডাব্লুএইচএল এখানে আছে। প্রশিক্ষণ এখনও কয়েক মাস দূরে রয়েছে, তবে ইতিমধ্যে শহরের চারপাশে স্কেটিং খেলোয়াড় রয়েছে, পতাকাটি তরঙ্গ করতে সক্ষম যে পেশাদার মহিলাদের হকি দৃ ly ়ভাবে ভ্যানকুভারে রয়েছে।
মিলার হকি তার ভালবাসার তাড়া করতে বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন। ওকানাগান হকি একাডেমির হয়ে প্রিপ খেলার পরে, তিনি নিউইয়র্কের উপস্টেট নিউইয়র্কের সেন্ট লরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন, তারপরে চীন ও রাশিয়ায় চারটি মরসুম খেলেন, এবং সুইডেনে একটি মরসুমে, দু’বছর আগে পিডাব্লুএইচএল -এর উদ্বোধনী মৌসুমে টরন্টোর পক্ষে উপযুক্ততার জন্য কানাডায় ফিরে আসার আগে।
তিনি যখন ছোট ছিলেন, কলেজ হকি ছিল স্বপ্ন। While she was at St. Lawrence, a pro era, of a sort, emerged. তবে পিডব্লুএইচএল হ’ল পূর্ণ-আসল চুক্তি।
তিনি পিডাব্লুএইচএল -এর পূর্বসূরি, কানাডিয়ান উইমেন হকি লীগ, জাতীয় মহিলা হকি লীগ, প্রিমিয়ার হকি ফেডারেশন, বা পেশাদার মহিলা হকি প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, বা পেশাদার মহিলা হকি প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন -এ খেলেছেন এমন তার সতীর্থ এবং বিরোধীদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, “এই মেয়েদের (পিডাব্লুএইচএল -এ) অনেক দিন ধরে একটি বাস্তব কাজ করতে হয়েছিল।”
তিনি এড়াতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি সত্যিই একটি ভ্যানগার্ড।
“শেষ পর্যন্ত, আমি খেলাটি পছন্দ করেছি এবং আমি যতটা সম্ভব এটি খেলতে সক্ষম হতে চাই,” তিনি বলেছিলেন। তিনি অর্থের কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তবে এটি চিরকালের জন্য যেতে পারে না।
“আমি জানতাম যে আমি যদি যতক্ষণ সম্ভব খেলতে চাই তবে আমার জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজন। আমার জীবনের জন্য অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হওয়া দরকার। আমি কলেজের বাইরে ঠিক একজন প্রো খেলোয়াড় হতে পেরেছিলাম এবং অন্য কোনও কাজ করতে হবে না। আমি কেবল আমার নৈপুণ্যকে নিখুঁত করার বিষয়ে চিন্তা করতে পারি।”
এমনকি এই অর্থ প্রদানের বিশ্ব সফরের মাধ্যমেও, পিডাব্লুএইচএল যা তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। টরন্টোতে দুটি মরসুম খেলে মজাদার ছিল, তবে এখন তিনি সত্যই বাড়িতে আসছেন। এবং সে একটি শস্যাগায় খেলছে যা তিনি সবসময় স্বপ্ন দেখেছিলেন।
দ্য প্যাসিফিক কলিজিয়ামযেখানে স্থির ভ্যানকুভার দলটি খেলবে, সেখানে তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন ভ্যানকুভার জায়ান্টস খেলতে দেখতেন। এখানেই তিনি পিএনই -র সময় সুপার কুকুর দেখতে পেতেন। এখানেই তিনি দানব ট্রাক দেখতে যাবেন।
“এটি একটি পূর্ণ বৃত্তের মুহূর্ত,” তিনি স্বীকার করেছেন। “সুপার স্পেশাল। আমি মনে করি না যে আমরা প্রথম খেলাটি খেলি যতক্ষণ না এটি সত্যিই সেট করা হবে প্যাসিফিক কলিজিয়াম এবং আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখি, আশা করি, একটি প্যাকড হাউস। আমি মনে করি এটি অনেক আবেগ হবে, তবে এই যাত্রায় থাকতে পেরে কেবল অত্যন্ত নম্র এবং কৃতজ্ঞ। “
তার সামনে আরও একটি স্বপ্নও রয়েছে, তিনি আশা করেন যে খুব শীঘ্রই উপলব্ধি হবে। হকি কানাডা যখন এই সপ্তাহে অলিম্পিক মহিলা দলের জন্য 30 খেলোয়াড়ের দীর্ঘ-তালিকার স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল, তখন মিলারের নাম এটি ছিল না।
প্রাক্তন কানাডার ইউ 18 অধিনায়ক এবং গত মৌসুমে পিডাব্লুএইচএল-তে ষষ্ঠ শীর্ষস্থানীয় স্কোরার, সাধারণত আপনি তাকে এই জাতীয় তালিকায় আশা করবেন।
তবে চীনে কেআরএস ভানকে রশ্মির হয়ে খেলার অংশ হিসাবে, তাকে ২০২২ বেইজিং অলিম্পিকে চীনা জাতীয় দলের হয়ে খেলতে বেছে নেওয়া হয়েছিল। হকি কানাডা তাকে গত বসন্তের মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বাছাই করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আইআইএইচএফ পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং বলেছিল যে জাতীয় দলগুলি স্থানান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় দুই বছরের আবাসিক প্রয়োজনীয়তা তিনি সন্তুষ্ট করেননি।
হকি কানাডা আবার তাকে ২০২৫-২6 দীর্ঘ তালিকার জন্য বেছে নিতে প্রস্তুত হয়েছিল, তবে আইআইএইচএফ আবার হস্তক্ষেপ করেছিল, মূলত মিলার এবং জাতীয় দলকে বলেছিল যে খেলোয়াড়দের দু’বার দেশ স্যুইচ করার অনুমতি নেই।
তবে মিলার এবং কানাডা আইআইএইচএফের কাছে যে কেস উপস্থাপন করেছে তা দ্বিগুণ। প্রথমত, তিনি কোনও তৃতীয় দেশে স্যুইচ করছেন না, তিনি কেবল তার জন্মের দেশে ফিরে আসার আবেদন করছেন। এবং দ্বিতীয়ত, চীন যেভাবেই তাদের জন্য তার খেলতে দিচ্ছে না, যেহেতু চীনা ফেডারেশন ২০২৪ সালে একটি নতুন নীতিমালা স্থাপন করেছিল, মিলারের মতো ডুয়াল-পাসপোর্টের খেলোয়াড়রা আর চীনা দলের পক্ষে যোগ্য নন।
মিলার বলেছিলেন, “এখনই, আমার প্রতিনিধিত্ব করার মতো কোনও জাতীয় দল নেই।” “আমরা এখানে কী ঘটবে তা দেখতে পাব It’s এটি আমার হাতের বাইরে। যাই ঘটুক না কেন, আমি সত্যিই আশা করি যে আমি টিম কানাডা করার চেষ্টা করার এবং আগস্টের শেষের দিকে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণ ব্লকগুলিতে যাওয়ার চেষ্টা করার সুযোগ পেয়েছি। আমি এর চেয়ে বেশি কিছু পছন্দ করব না।”
