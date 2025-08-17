You are Here
হাফিজাবাদে রক্তাক্ত ঘটনা, অজানা সন্দেহভাজনরা হত্যার পরে তিন জনকে পুড়িয়ে দিয়েছে
News

হাফিজাবাদে রক্তাক্ত ঘটনা, অজানা সন্দেহভাজনরা হত্যার পরে তিন জনকে পুড়িয়ে দিয়েছে

হাফেজ আবাদ:

পাঞ্জাবের হাফিজাবাদ জেলায় একটি ভয়াবহ ও ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল যেখানে অজানা ব্যক্তিরা একটি গাড়িতে গুলি চালিয়ে মৃতদের পুড়িয়ে দেয়।

পুলিশ জানায়, আসাদুল্লাহপুরের কাছে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, যেখানে শত্রুতার ভিত্তিতে গাড়িতে নির্বিচারে গুলি চালানো হয়েছিল।

মৃতদের মধ্যে মোহাম্মদ হুসেন, মোহাম্মদ উসমান এবং রাই শাহজাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার দেহগুলি পুরোপুরি পুড়ে গেছে।

উদ্ধারকারী কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে লাশগুলি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

প্রাথমিক তদন্তে, ঘটনাটিকে একটি পুরানো শত্রুতা হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে, তবে পুলিশ প্রতিটি দিক থেকে তদন্ত করছে।

ঘটনার পরে খুনিরা পালাতে সক্ষম হয়েছিল, থানা একটি মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে, তবে এখনও কোনও গ্রেপ্তার করা হয়নি।



