You are Here
হাভানা সিনড্রোম | প্রতিদ্বন্দ্বিত ফেডারাল সরকারের সিদ্ধান্ত
News

হাভানা সিনড্রোম | প্রতিদ্বন্দ্বিত ফেডারাল সরকারের সিদ্ধান্ত

(অটোয়া) কানাডিয়ান কূটনীতিকদের প্রতিনিধিত্বকারী একজন আইনজীবী এবং তাদের পরিবার বলেছিলেন যে তারা নিশ্চিত যে তারা কিউবায় যে রহস্যময় রোগটি ধরেছিল তা বিদেশী প্রতিপক্ষের কারণে হয়েছিল, এমনকি ফেডারেল সরকার এই তত্ত্বটিকে প্রত্যাখ্যান করলেও।


আট বছর আগে, কানাডিয়ান কূটনীতিক এবং তাদের নির্ভরশীল লোকেরা লক্ষণগুলি যেমন মাথা ব্যথা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মেজাজের বিভিন্নতা, দৃষ্টি সমস্যা, বমি বমি ভাব এবং নাকের রক্তপাতের প্রতিবেদন করতে শুরু করে।

কূটনীতিকরা 2019 সালে ফেডারেল সরকারের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়েছিল। মামলাটি এখনও ফেডারেল আদালতের সামনে ঝুলছে। 17 জন অভিযোগকারী কয়েক মিলিয়ন ডলার ক্ষতি করতে চান। তারা যুক্তি দেয় যে কানাডিয়ান সরকার তাদের রক্ষা করেনি, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লুকিয়ে রেখেছে এবং তারা যে ঝুঁকিগুলি চালাচ্ছে তা হ্রাস করেছে। অটোয়া অবহেলা বা দুষ্কর্মের কোনও সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করে।

কিউবার আমেরিকান কূটনৈতিক মিশনের বেশ কয়েকটি সদস্য অভিন্ন লক্ষণগুলির কথা জানিয়েছেন। এই রোগটি “হাভানা সিনড্রোম” নামে পরিচিত।

বেশ কয়েকটি হাইপোথিসিস রোগের কারণগুলি সম্পর্কে প্রচারিত হয়: কীটনাশকের ব্যবহার, ক্রিকেটের গান, শ্রবণ ব্যবস্থার খারাপ কাজ এবং এমনকি শত্রু দেশ দ্বারা একটি সোনিক আক্রমণ।

২০২৪ সালে, একটি বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক প্রতিবেদন কানাডা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে এই অব্যক্ত ঘটনাগুলি “এক বা একাধিক বিদেশী অভিনেতাদের দূষিত কাজের ফলাফল ছিল না”।

আন্তঃমিনিস্ট্রিয়াল টিম এবং বাহ্যিক বিশেষজ্ঞদের তদন্তের ভিত্তিতে লেখা এই প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে “প্রাক -অস্তিত্বশীল স্বাস্থ্য সমস্যা, পরিবেশগত কারণ এবং সাধারণ রোগগুলি সম্ভবত অনেকগুলি লক্ষণগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে”।

লেখকরা যোগ করেছেন যে “প্রমাণিত লক্ষণগুলির সত্যতা কখনই প্রশ্নে ডাকা হয়নি”।

অভিযোগকারীর আইনজীবী পল মিলার কানাডিয়ান প্রেসকে “অত্যন্ত নিশ্চিত” হতে বলেছিলেন যে একজন বিদেশী অভিনেতা এই স্বাস্থ্য সমস্যার পিছনে লুকিয়ে আছেন।

তিনি বলেন, “আমি যাদের সাথে আমার দেখা হয়েছিল এবং আমি যাদের সাথে কথা বলেছি তাদের সত্যই আমি বিশ্বাস করি।” ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স কানাডায় আমার কোনও আস্থা নেই কারণ তারা তাদের জন্য কাজ করে এমন একটি গল্প লেখার চেষ্টা করেছে। »»

তিন বছর আগে, দলগুলি জড়িত নয়টি পরিবারের কারণ সালিশ করতে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারক নিয়োগের বিষয়ে একমত হয়েছিল।

মি মিলার দাবি করেছেন যে ২০২৩ সালের শুরুতে “দু’দিনের আলোচনা” কোথাও নেতৃত্ব দেয়নি “।

তিনি বলেছিলেন যে তিনি নতুন তথ্য সন্ধানের জন্য প্রচেষ্টা করেছিলেন, তবে কেসটি সমাধানের অপেক্ষায় অনেকগুলি নথি গোপনীয় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে তারা সংবেদনশীল বা সম্ভাব্য ক্ষতিকারক তথ্য প্রকাশ করতে পারে প্রুফ আইন কানাডায়।

ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স রিপোর্ট কানাডা হস্তক্ষেপের জন্য ফেডারেল এজেন্সিগুলির বিভিন্ন প্রচেষ্টা পিছিয়ে দিয়েছে।

জুন 2017 সালে, জিআরসি জাতীয় সুরক্ষা দল একটি তদন্ত চালু করেছিল।

প্রতিবেদনটি পড়ুন, “সম্ভাব্য দূষিত আক্রমণগুলির সম্ভাবনা সনাক্ত করতে এবং নজরদারি এবং সনাক্তকরণ কৌশলগুলি বাস্তবায়নের জন্য এএমসি এবং আরসিএমপি এজেন্টরা নিয়মিতভাবে কিউবার অংশ হিসাবে যান।” কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিদেশী অংশীদারদের সাথে প্রাপ্ত তথ্য ভাগ করেছে।

2019 সালে, অ্যাকোস্টিক বা বিকিরণ ঘটনাগুলির চিহ্নগুলি সনাক্ত এবং রেকর্ড করার জন্য এবং পরিবেশের উপর তাদের প্রভাবগুলি পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা যন্ত্রগুলি – প্রলোভন, আর্দ্রতা, ব্যারোমেট্রিক চাপ, ওজোন রেট – হাভানায় কানাডিয়ান কূটনীতিক কর্মীদের আবাসনগুলিতে ইনস্টল করা আছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “উপকরণগুলির দ্বারা সংগৃহীত ডেটা লক্ষণগুলির কারণ নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং দৃ inc ়প্রত্যয়ী তথ্য সরবরাহ করে না, যাতে 2022 সালে যন্ত্রগুলি সরানো হয়,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

সংহত জাতীয় সুরক্ষা দল তখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে “কোনও অপরাধমূলক কাজ করা হয়নি এবং কোনও বিদেশী অভিনেতাকে এই লক্ষণগুলি দায়ী করা কিছুই সম্ভব হয়নি”।

“তাদের সিদ্ধান্তে, আরসিএমপি এবং অন্যান্য জাতীয় অংশীদার সংগঠনগুলি মূল্যায়ন করে যে অব্যক্ত স্বাস্থ্য ঘটনার সাথে সম্পর্কিত কোনও ফৌজদারি আইন আবিষ্কার করা হয়নি, যার দায়িত্ব কারও কাছে দায়ী করা যেতে পারে। এছাড়াও, লক্ষণ, বয়স, লিঙ্গ, আবাসনের স্থান বা অন্য কোনও পরিবর্তনশীলের মধ্যে কোনও প্রবণতা নেই,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

আরেক আইনজীবী, মার্ক জায়েদ, যিনি আমেরিকান কর্মীদের সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন যারা একই লক্ষণগুলিতে ভুগছেন, তিনি ২০২৪ সালের মে মাসে কংগ্রেসে বলেছিলেন যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে, চিকিত্সা একজন বিদেশী অভিনেতার দ্বারা সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যার অস্তিত্বকে প্রদর্শন করে।

মি এই গোপন নথিতে অ্যাক্সেস থাকা জায়েদ বলেছিলেন যে এটি নিশ্চিত হয়েছিল যে “এই প্রমাণগুলি (…) আমেরিকান ফেডারেল এজেন্সিগুলির জনসাধারণের অনুসন্ধানের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে”।

গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা বলছে যে তারা ২০২৪ সালের প্রতিবেদনের সিদ্ধান্তে লেগে আছে।

একজন মুখপাত্র জন বাবকক বলেছেন যে বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কানাডিয়ান কূটনীতিক এবং জনগণকে সমর্থন অব্যাহত রেখেছে।

“সুরক্ষা এবং গোপনীয়তার কারণে, ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স কানাডা অগ্রগতির কোনও বিবরণ, পৃথক মামলা বা অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারে না,” তিনি একটি ইমেইলে লিখেছিলেন। যতক্ষণ কারণ আদালতে থাকে ততক্ষণ আমরা আরও মন্তব্য করতে পারি না। »»



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts