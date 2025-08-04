হামাস উন্মুক্ত মানবিক করিডোর চায়, জিম্মিদের সহায়তা পাওয়ার জন্য ইস্রায়েলি ধর্মঘট শেষ করে

হামাস রবিবার বলেছিলেন যে ইস্রায়েল যদি কিছু শর্ত পূরণ করে তবে গাজায় জিম্মিদের সহায়তা প্রদানের জন্য রেড ক্রসের সাথে সমন্বয় করার জন্য প্রস্তুত ছিল, একটি ভিডিও প্রকাশিত হওয়ার পরে এটি পশ্চিমা শক্তিগুলির কাছ থেকে একটি ইম্যাকিয়েটেড ক্যাপটিভকে তীব্র সমালোচনা দেখায়।
হামাস বলেছিলেন যে রেড ক্রসের সাথে যে কোনও সমন্বয় ইস্রায়েলের উপর স্থায়ীভাবে মানবিক করিডোর খোলার এবং সহায়তা বিতরণের সময় বিমান হামলা বন্ধ করে দেয়।
ইস্রায়েলি কর্মকর্তাদের মতে, ৫০ জন জিম্মি এখন গাজায় রয়েছেন, যাদের মধ্যে কেবল ২০ জন বেঁচে আছেন বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। হামাস এখনও অবধি মানবিক সংগঠনগুলিকে জিম্মিদের কোনও ধরণের অ্যাক্সেস থাকতে বাধা দিয়েছে এবং পরিবারগুলির তাদের অবস্থার খুব কম বা কোনও বিবরণ নেই।
শনিবার, হামাস ইস্রায়েলি জিম্মি এভায়াতর ডেভিডের দুই দিনের মধ্যে দ্বিতীয় ভিডিও প্রকাশ করেছে। এতে, ডেভিড, কঙ্কালের পাতলা, একটি গর্ত খনন করতে দেখানো হয়েছে যা তিনি ভিডিওতে বলেছেন, এটি তার নিজের কবরের জন্য। ফ্রেমে দেখা যায় ক্যামেরাটি ধারণ করা ব্যক্তির বাহু একটি নিয়মিত প্রস্থ।
ডেভিডের ভিডিওটি পশ্চিমা শক্তিগুলির সমালোচনা করেছে এবং ইস্রায়েলিদের আতঙ্কিত করেছে। ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষোভ প্রকাশের দেশগুলির মধ্যে ছিল এবং ইস্রায়েলের বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রক ঘোষণা করেছে যে গাজায় জিম্মিদের পরিস্থিতি সম্পর্কে মঙ্গলবার সকালে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল একটি বিশেষ অধিবেশন করবে।
রবিবার ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু বলেছেন, তিনি রেড ক্রসের সুইস-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক কমিটির স্থানীয় প্রতিনিধি দলের প্রধানদের সাথে কথোপকথনের সময় জিম্মিদের মানবিক সহায়তা দেওয়ার জন্য রেড ক্রসকে বলেছিলেন।
জিম্মি ফ্যামিলি ফোরামের এক বিবৃতিতে, যা গাজায় অনুষ্ঠিত ব্যক্তিদের আত্মীয়দের প্রতিনিধিত্ব করে, জিম্মিদের সম্পর্কে হামাসের মন্তব্যগুলি লুকিয়ে রাখতে পারে না যে এটি “660 দিনেরও বেশি সময় ধরে নির্দোষ মানুষকে অসম্ভব অবস্থায় ধরে রেখেছে” এবং তাদের তাত্ক্ষণিক মুক্তির দাবি জানিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “তাদের মুক্তি অবধি,” হামাসের তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। হামাস তাদের অপহরণ করেছে এবং তাদের অবশ্যই তাদের যত্ন নেওয়া উচিত। হামাসের হাতে মারা যাওয়া প্রত্যেক জিম্মি। “
ফিলিস্তিনিদের মধ্যে, আরও ছয় জন গত ২৪ ঘন্টা ধরে গাজায় অনাহার বা অপুষ্টির কারণে আরও ছয় জন মারা গিয়েছিল, রবিবার তার স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে, ইস্রায়েল বলেছে যে এটি প্রায় দুই বছর যুদ্ধের পরে মানবিক বিপর্যয়ের গর্তে ছিটমহলে জ্বালানী সরবরাহের অনুমতি দিয়েছে।
এই নতুন মৃত্যুর ফলে আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলি যা বলেছে তা থেকে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছিল, যা ২০২৩ সালের অক্টোবরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৯৩ শিশু সহ ১5৫ জনের মধ্যে একটি দুর্ভিক্ষ হতে পারে, মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
মিশরের রাষ্ট্র-অনুমোদিত আল কাহেরা নিউজ টিভি জানিয়েছে যে ইস্রায়েলের অনাহার ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ইস্রায়েলের কিছুটা কমিয়ে দেওয়ার আগে ইস্রায়েলের মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ সহায়তা অ্যাক্সেসের কয়েক মাস পরে গাজায় ১০7 টন ডিজেল বহনকারী দুটি ট্রাক গাজায় প্রবেশের জন্য প্রস্তুত ছিল।
ইস্রায়েলি সামরিক সংস্থা কোগাত, যা সহায়তা সমন্বয় করে, এইদিনের পরে বলেছিলেন যে জাতিসংঘের জ্বালানির চারটি ট্যাঙ্কার হাসপাতাল, বেকারি, পাবলিক রান্নাঘর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির পরিচালনায় সহায়তা করতে প্রবেশ করেছিল।
দুটি ডিজেল জ্বালানী ট্রাক মিশর থেকে গাজায় প্রবেশ করেছে কিনা তা তাত্ক্ষণিক নিশ্চিতকরণ হয়নি।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে যে জ্বালানী ঘাটতি হাসপাতালের পরিষেবাগুলি মারাত্মকভাবে প্রতিবন্ধী হয়েছে, চিকিত্সকদের কেবল গুরুতর অসুস্থ বা আহত রোগীদের চিকিত্সার দিকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য করেছে।
মার্চ থেকে জ্বালানী চালান বিরল ছিল, যখন ইস্রায়েল হামাস জঙ্গিদের উপর চাপ ছিল যে ইস্রায়েলের উপর তাদের আক্রমণে যে বাকী জিম্মি তারা নিয়েছিল, তাদের মুক্ত করার জন্য চাপ ছিল।
ইস্রায়েল গাজায় দুর্ভোগের জন্য হামাসকে দোষ দিয়েছিল, তবে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক হৈচিকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, এটি গত সপ্তাহে আরও কিছু ক্ষেত্রে দিনের অংশের জন্য লড়াইয়ে বিরতি দেওয়া, এয়ারড্রপগুলি অনুমোদন এবং সহায়তা কনভয়গুলির জন্য সুরক্ষিত রুটের ঘোষণা সহ আরও সহায়তা জনসংখ্যার কাছে পৌঁছানোর জন্য পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছে।
জাতিসংঘের এজেন্সিগুলি বলছে যে এয়ারড্রপগুলি অপর্যাপ্ত এবং ইস্রায়েলকে অবশ্যই জমি দ্বারা আরও অনেক বেশি সহায়তা দিতে হবে এবং তার ২.২ মিলিয়ন লোকের মধ্যে অনাহার রোধ করতে এই অঞ্চলে অ্যাক্সেস উন্মুক্ত করতে হবে, যাদের বেশিরভাগ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
কোগাত বলেছিলেন যে গত সপ্তাহে, ১,২০০ ট্রাকের ২৩,০০০ টনেরও বেশি মানবিক সহায়তা গাজায় প্রবেশ করেছিল তবে শত শত ট্রাক এখনও জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির দ্বারা বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে সহায়তা করতে পরিচালিত হয়নি।
লুটড সহায়তা ট্রাক
এদিকে, বেলজিয়ামের বিমান বাহিনী জর্ডানের সাথে একটি যৌথ অভিযানে রবিবার গাজায় তার এইড প্যাকেজগুলির একটি সিরিজের প্রথমটি বাদ দিয়েছে, বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে। শুক্রবার ফ্রান্স বিমানের মাধ্যমে 40 টন মানবিক সহায়তা বাদ দিতে শুরু করেছে।
হামাস-পরিচালিত গাজা সরকারী মিডিয়া অফিস রবিবার বলেছে যে ইস্রায়েল জুলাইয়ের শেষের দিকে নিষেধাজ্ঞাগুলি সহজ করার পর থেকে প্রায় ১,6০০ সহায়তা ট্রাক এসেছিল। তবে সাক্ষী ও হামাস সূত্র জানিয়েছে যে এই ট্রাকগুলির অনেকগুলি মরিয়া, বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং সশস্ত্র দল দ্বারা লুট করেছে।
ইস্রায়েল মার্চ মাসে এটি প্রসারিত করার শর্তাবলী নিয়ে বিরোধে এবং এর বড় আক্রমণাত্মক পুনরায় শুরু করার আগে ইস্রায়েলকে এটি ভেঙে দেওয়ার আগে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারিতে 700০০ টিরও বেশি ট্রাক গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করেছিল।
ফিলিস্তিনি স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রবিবার উপকূলীয় ছিটমহল জুড়ে কমপক্ষে ৮০ জন ইস্রায়েলি বন্দুকধারী এবং বিমান হামলা দ্বারা নিহত হয়েছেন। ফিলিস্তিনিদের চিকিত্সকরা জানিয়েছেন, গাজার দক্ষিণ ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বিতরণ পয়েন্টগুলিতে সহায়তা করার চেষ্টা করা লোকদের মধ্যে মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে।
নিহতদের মধ্যে ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির একজন কর্মী সদস্য ছিলেন, যা বলেছিল যে দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের সদর দফতরে ইস্রায়েলি ধর্মঘটে ভবনের প্রথম তলায় আগুন জ্বালানো হয়েছিল।
ইস্রায়েলি পরিসংখ্যান অনুসারে, গাজা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল যখন হামাসের নেতৃত্বাধীন একটি হামলা প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং দক্ষিণ ইস্রায়েলের উপর একটি আন্তঃসীমান্ত হামলায় প্রায় ২৫১ জিম্মি নিয়েছিল। গাজা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের মতে ইস্রায়েলের বিমান ও স্থল যুদ্ধের পরে গাজায় গাজায় 60০,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।