হামাস এন্ডগেমে জিহাদের মাধ্যমে ইস্রায়েলকে পরাজিত করা, অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে জড়িত

ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী মার্কিন-মধ্যস্থতা আলোচনার পরে গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ সহ হামাসকে পরাজিত করার প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রস্তাবকে বৃহস্পতিবার ইস্রায়েলের সুরক্ষা মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে।
যাইহোক, সন্ত্রাসবাদী সংস্থার শেষের দিকে কী কী তা নিয়ে প্রশ্নগুলি রয়ে গেছে এবং যদি তারা পুরোপুরি পরাজিত হতে পারে।
“হামাস মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি অফসুট। এটি একটি উগ্র জিহাদি সংগঠন যা ইস্রায়েল রাজ্যকে ধ্বংস করতে এবং এটি একটি শরিয়া ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার সাথে প্রতিস্থাপনের জন্য একটি লিখিত ও কথ্য লক্ষ্য রয়েছে,” জোনাথন কনরিকাস, ইস্রায়েল ডিফেন্স ফোর্সেসের প্রাক্তন মুখপাত্র এবং সিনিয়র ফেলো ডেমোক্র্যাসি ডিজিটালদের ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ফেলো।
“তারা সেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করে। হামাসের October ই অক্টোবর সন্ত্রাস হামলা কীভাবে তারা এই লক্ষ্যটি পূরণ করার পরিকল্পনা করেছিল – ইস্রায়েলকে পরাজিত করা, সমস্ত ইহুদিদের হত্যা করা এবং এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার একটি অংশ।
নেতানিয়াহু নিশ্চিত করেছেন যে ইস্রায়েল গাজার নিয়ন্ত্রণ নেব
“এগুলি কৌশলগত, গণনা করা এবং অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ – তবে অবশ্যই আত্মঘাতী নয়,” তিনি যোগ করেছেন। “তারা আত্মঘাতী কৌশল ব্যবহার করতে পারে তবে তাদের কৌশলগত লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদী এবং ইচ্ছাকৃত।”
উদাহরণস্বরূপ, হামাসের “অনাহার” প্রচার ইস্রায়েলের উপর উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি করেছে, যা আইডিএফের মতো পদক্ষেপের দিকে পরিচালিত করে যেমন আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে সমন্বয় করে গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তা সরবরাহের ক্ষেত্রে লড়াইয়ে কৌশলগত বিরতি ঘোষণা করে।
গত মাসের শেষের দিকে এক সপ্তাহের ব্যবধানে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য এবং কানাডার নেতারা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তাদের অভিপ্রায় ঘোষণা করেছিলেন, যা ইস্রায়েলি সরকার সন্ত্রাসের পুরষ্কার হিসাবে নিন্দা করেছিল।
আল জাজিরার সাথে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারে সিনিয়র হামাসের সন্ত্রাসবাদী নেতা গাজি হামাদ বলেছিলেন, “ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি দেশের উদ্যোগ October অক্টোবরের অন্যতম ফল,”
কনরিকাস বলেছিলেন যে এই জাতীয় স্বীকৃতি তাদের উত্সাহিত করেছে। “তারা তাদের আলোচনার অবস্থানকে কঠোর করে তুলেছে এবং এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে তারা আপস করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না – এটি অবশ্যই ইস্রায়েলি জিম্মিদের জীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে।”
আলোচনার সাথে পরিচিত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হামাস ক্রমবর্ধমান জটিলতা দেখিয়েছেন বলে হামাস ক্রমবর্ধমান জটিলতা দেখায়, মার্কিন-মধ্যস্থতার আলোচনার লক্ষ্যে মার্কিন-মধ্যস্থতা আলোচনার লক্ষ্য।
গত মাসে, মধ্য প্রাচ্যের মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ বলেছিলেন যে ওয়াশিংটন “বিকল্প বিকল্পগুলি” হামাস হিসাবে “সমন্বিত বা সৎ বিশ্বাসে অভিনয় করে বলে মনে হয় না।”
গাজা যুদ্ধের সাথে দেখা করার জন্য নেতানিয়াহুর সুরক্ষা মন্ত্রিসভা, যেমন ইস্রায়েলের কেউ কেউ ছিটমহলকে পুনর্বাসনের আহ্বান জানিয়েছেন
ফিলিস্তিনি বিষয়ক বিশ্লেষক খালেদ আবু তোয়ামেহ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে হামাসের অবস্থান পরিষ্কার ছিল: ইস্রায়েলকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ এবং জোর করে জিম্মিদের উদ্ধার করার লক্ষ্য অর্জন থেকে বিরত রাখতে।
“হামাসের পক্ষে উদীয়মান বিজয়ী হিসাবে দেখা গুরুত্বপূর্ণ। তারা বিশ্বাস করে যে তারা কোনও প্রত্যাবর্তনের পর্যায়ে পৌঁছেছে।
“তারা জানে যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইস্রায়েলের উপর দোষ চাপিয়ে দেবে যেহেতু দুর্ঘটনার পরিমাণ বাড়ছে। হামাসের থামার কোনও চাপ নেই,” তিনি যোগ করেছেন।
দিন শেষে আবু তোয়ামেহ বলেছিলেন, হামাসের দীর্ঘমেয়াদী কৌশলটি তার অবিরত অস্তিত্ব নিশ্চিত করা যাতে এটি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে তার জিহাদকে চালিয়ে যেতে পারে।
“October ই অক্টোবর এই জিহাদে আরও একটি পর্ব ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “এটি একটি জিহাদ যা হামাসের প্রতিষ্ঠার পরপরই শুরু হয়েছিল, যখন তারা 1988 সালে তাদের সনদটি উন্মোচন করেছিল। সনদটি স্পষ্টভাবে বলেছে যে এই জমি-পবিত্র ভূমি, নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত Muslimmish- এর মালিকানাধীন এবং জিহাদের মাধ্যমে মুক্তি পাবে। এটি October ই অক্টোবর দিয়ে শুরু হবে না,” আবু-ওএমইএইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইএইচইউইউইএইচইউইউইউইএইচইউইউইএইচইউইউইউইউইএইচ-এ ওয়ার্নড।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীটি বোঝার জন্য কেবল তার প্রতিষ্ঠাতা সনদটি কেবল নজর দেওয়া, যা “ইহুদিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে” “অত্যন্ত মহান এবং অত্যন্ত গুরুতর” হিসাবে বর্ণনা করে, “সমস্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা” প্রয়োজন। এটি ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে “একটি স্কোয়াড্রন” বলে অভিহিত করে একটি বৃহত্তর আরব এবং ইসলামিক বাহিনীর যা অবশ্যই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না “শত্রু পরাজিত না হওয়া এবং আল্লাহর বিজয় উপলব্ধি করা যায়।”