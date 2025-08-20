হায়দরাবাদ এবং জামশোরো সহ সিন্ধুর বিভিন্ন শহরে বৃষ্টি

সিন্ধুর বিভিন্ন শহরে হায়দরাবাদ, জামশোরো, দাদু, মিরপুরখাস, থিটা, কোট্রি, পাদিদান এবং ঝাম্পির সহ বৃষ্টিপাত প্রাপ্ত হয়েছিল।
বৃষ্টির কারণে, হায়দরাবাদ সিটি, লতিফাবাদ, কাসিমাবাদ, তন্দোজামের মূল মহাসড়কে জল নিমজ্জিত হয়েছিল।
হেসকো অঞ্চলের 300 টিরও বেশি ফিডার বন্ধ রয়েছে, নিকাশী পাম্পিং স্টেশনগুলিও সংযোগ বিচ্ছিন্ন।
দাদু ও সিহনের পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে, মুষলধারে বৃষ্টিপাতের পরে নদীতে একটি নদী রয়েছে।
অন্যদিকে, থারপারকার তহসিল হাসপাতালের ডিপ্লোর সমস্ত ওয়ার্ডের ছাদগুলি ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা করছে যখন চিকিত্সা সরঞ্জাম এবং ভক্তরা হারিয়ে যায়।