এখনও কোনও চুক্তি নয়: ট্রাম্প জেলেনস্কিকে রাশিয়ার সাথে চুক্তি করার আহ্বান জানিয়েছেন যেহেতু পুতিন আলাস্কা ছেড়ে চলে যায়
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে ইউক্রেনের শান্তি চুক্তির ভবিষ্যত এখন রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করে ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি। তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন ফক্স নিউজ তার তিন ঘন্টা শীর্ষ সম্মেলনের পরে সাক্ষাত্কার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন অ্যাঙ্করেজে, আলাস্কা।
ছবি: সের্গেই ববলেভ দ্বারা কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ
পুতিন এবং ট্রাম্প আলাস্কা 2025 শীর্ষ সম্মেলনে
ট্রাম্প জেলেনস্কিকে ‘একটি চুক্তি করার’ আহ্বান জানিয়েছেন
ট্রাম্প বলেছেন, “ইউক্রেনের উপর এখন চুক্তিটি জেলেনস্কির উপর নির্ভর করে।” ফক্স নিউজ। তিনি ইউক্রেনীয় নেতাকে “শক্তিশালী শক্তি” বলে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে রাশিয়া অনেক বড় দেশ, যদিও ইউক্রেন “নয়।”
ট্রাম্পের মতে, জেলেনস্কির স্বীকৃতি দেওয়া উচিত যে যুদ্ধটি ধ্বংসাত্মক এবং একটি বন্দোবস্ত নিজেই এবং পুতিন উভয়ের জন্যই একটি বড় অর্জন হবে। “আমার সম্পর্কে ভুলে যাও,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “তাদের জন্য এটি historic তিহাসিক হবে।”
ইউক্রেনের সুরক্ষা গ্যারান্টি সম্পর্কিত চুক্তি
আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ান প্রতিনিধিরা ইউক্রেনের সুরক্ষা গ্যারান্টি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বোঝাপড়ায় পৌঁছেছে বলে জানা গেছে। আলোচনায় কিভের জন্য আঞ্চলিক এক্সচেঞ্জ এবং নন-নাতো সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিনা জানতে চাইলে ট্রাম্প উত্তর দিয়েছিলেন: “আমি মনে করি এগুলি আমাদের আলোচিত পয়েন্ট। এবং বাস্তবে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের সাথে একমত হয়েছি।”
ট্রাম্প সুনির্দিষ্ট প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিলেন, উল্লেখ করে যে বিশদটি পরে প্রকাশ করা হবে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে পুতিনের সাথে তার বৈঠকের পর “তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ের” ইউক্রেনের সংঘাতের সমাধানের সম্ভাবনা বাস্তবসম্মত হয়ে পড়েছিল।
পুতিন দ্রুত বিরোধ শেষ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন
রাষ্ট্রপতি পুতিন আশাবাদও প্রকাশ করেছিলেন এবং উল্লেখ করেছিলেন যে ট্রাম্পের সাথে আলোচনা গঠনমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছিল। পুতিন ঘোষণা করেছিলেন, “আমাদের বিশ্বাস করার প্রতিটি কারণ রয়েছে যে, এই দিকে এগিয়ে যাওয়া, আমরা ইউক্রেনের দ্বন্দ্বের শেষে পৌঁছতে পারি – এবং যত তাড়াতাড়ি আরও উন্নত হতে পারে,” পুতিন ঘোষণা করেছিলেন।
রাশিয়ান নেতা প্রস্তাব করেছিলেন যে ভবিষ্যতের আলোচনায় নিজের, ট্রাম্প এবং জেলেনস্কির সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় বিন্যাসে সরাসরি ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
পরবর্তী পদক্ষেপ: সম্ভাব্য ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন
ট্রাম্প প্রকাশ করেছেন যে তিনটি নেতাকে জড়িত একটি সভার জন্য প্রস্তুতি চলছে। ট্রাম্প বলেছিলেন, “উভয়ই আমি আলোচনায় উপস্থিত থাকব,” ট্রাম্প আরও বলেন, এখন কোনও চুক্তিতে পৌঁছানোর “খুব ভাল সুযোগ” রয়েছে।
তবে কিয়েভে কর্মকর্তারা আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনকে “একটি খুব অদ্ভুত পরিস্থিতি” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, উল্লেখ করে যে ওয়াশিংটন এখনও জেলেনস্কির সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেনি। একটি ইউক্রেনীয় উত্স দ্বারা উদ্ধৃত আর্থিক সময় সত্যিকারের অগ্রগতি সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে বলে “নথিং বার্গার” হিসাবে ফলাফলটিকে বরখাস্ত করেছেন।
সামিটের বিশদ এবং বায়ুমণ্ডল
- সভাটি অ্যাঙ্করেজের এলমেন্ডারফ-রিচার্ডসন সামরিক ঘাঁটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রায় তিন ঘন্টা “3-অন -3” ফর্ম্যাটে স্থায়ী হয়েছিল: পুতিন, ল্যাভরভ, উশাকভ বনাম ট্রাম্প, রুবিও এবং উইটকফ।
- উভয় রাষ্ট্রপতি পরে স্বল্প জনসাধারণের বক্তব্য দিয়েছিলেন তবে প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলেন, ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছিলেন যে তাদের মন্তব্যগুলি “যথেষ্ট বিস্তৃত”।
- ট্রাম্প পরে শীর্ষ সম্মেলনটিকে “10 এর মধ্যে 10” রেট দিয়েছিলেন, উল্লেখ করে যে কোনও চূড়ান্ত চুক্তি না হলেও যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল।
- পুতিন আলোচকদের “দরকারী এবং সংক্ষিপ্ত” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পরবর্তী সভাটি মস্কোতে অনুষ্ঠিত হতে পারে।
বছরগুলিতে প্রথম পুতিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন
এটি ২০১৫ সাল থেকে পুতিনের প্রথম ভ্রমণ এবং ২০১৯ সাল থেকে ট্রাম্পের সাথে তাঁর প্রথম সরাসরি বৈঠক ছিল। মস্কো এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে শীর্ষ স্তরের কথোপকথনের প্রতীকী রিটার্ন চিহ্নিত করে এই সফরটি প্রায় পাঁচ ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল।