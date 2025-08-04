হারবার ব্রিজের প্রতিবাদে মর্মাহত লক্ষণ এবং পতাকাগুলি – সতর্কতার মধ্যে এটি একটি নতুন আইনী নজির স্থাপন করতে পারে

সিডনির হারবার ব্রিজের উপর প্যালেস্টাইনপন্থী প্রতিবাদটি একটি ছোট সংখ্যালঘু দ্বারা বিরোধী স্লোগান জপ করে এবং প্রদাহজনক পোস্টার বহন করে, কারণ 90,000 এরও বেশি লোক অংশ নেওয়ার জন্য বৃষ্টিপাত করেছিল।
এই বিশাল বিক্ষোভের সতর্কতা ছড়িয়ে দিয়েছে যে এটি আইকনিক সেতুতে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য আরও বড় আকারের মার্চগুলির নজির স্থাপন করতে পারে।
গাজায় মানবিক সংকট তুলে ধরার জন্য প্রতিবাদকারীরা হাঁড়ি এবং প্যানগুলি বঞ্চিত করায় বিশালাকার ফিলিস্তিনি পতাকাগুলি শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে চলমান দ্বন্দ্ব এবং অবরোধের ফলে তীব্র খাদ্য ঘাটতি এবং অপুষ্টির খবর পাওয়া গেছে।
ভিড়ের মধ্যে, ইরানের সুপ্রিম লিডার আলী খামেনির একটি বিশাল প্রতিকৃতি, একটি রাইফেল ধারণ করা দেখানো হয়েছে, এটি স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ইরানকে শাসন করা খামেনেই বহুলভাবে একজন স্বৈরশাসক হিসাবে বিবেচিত হন যিনি নারীদের অধিকারকে নির্মমভাবে দমন করেছেন এবং গণতন্ত্রপন্থী কর্মীদের গণহত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।
অন্যান্য বিক্ষোভকারীরা ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে হিটলার-স্টাইলের গোঁফ এবং নীচে ‘সন্ত্রাসী’ শব্দের চিত্রের চিত্র তুলে ধরেছে।
প্যালেস্টাইনের পক্ষে কুইররাও এই প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিলেন, এমন একটি চিহ্ন রেখেছিলেন যাতে লেখা ছিল, ‘পেনি ওয়াং গাজায় লেসবিয়ানদের হত্যা করে’।
অন্যান্য বিক্ষোভকারীরা অস্ট্রেলিয়ায়ও লক্ষ্য নিতে সমাবেশটি ব্যবহার করেছিলেন। একজন একটি চিহ্ন নিয়ে বলেছিলেন, ‘ইস্রায়েলকে বিলুপ্ত করুন, অস্ট্রেলিয়া বাতিল করুন – অবতরণ করুন।’
অন্য একজন প্রতিবাদকারীও এই ইভেন্টটিকে colon পনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন।
একজন প্রতিবাদকারী অস্ট্রেলিয়া ও ইস্রায়েল উভয়ের অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের বিরোধিতা প্রকাশ করেছেন
একজন প্রতিবাদকারী ইরান স্বৈরশাসক আলী খামেনেই একটি পোস্টার ধারণ করেছেন যা মহিলাদের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করার জন্য এবং আচরণ এবং পোশাক নিয়ন্ত্রণ করতে নৈতিকতা পুলিশকে ব্যবহার করার জন্য পরিচিত
নিও-নাজিজমের সাথে জায়নিজমকে সমান করে একটি প্রতিবাদ চিহ্ন হারবার ব্রিজ মার্চ চলাকালীন সমালোচকদের সাথে এই তুলনাটি histor তিহাসিকভাবে আপত্তিকর এবং বিরোধী বলে মনে করে ক্ষোভের জন্ম দেয়
‘অস্ট্রেলিয়ান জাতীয়তাবাদী উত্সাহের সাথে সিডনি হারবারে যাবেন না। জাতীয়তাবাদী গর্ব গণহত্যা। সিডনি হারবারে যান কারণ এটি colon পনিবেশবাদের প্রতীক যা ভেঙে ফেলা দরকার।
তারা বলেছিল, ‘অনেক অনেকে তাদের অস্ট্রেলিনানের প্রেমে পড়েছে, তবে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি চ্যালেঞ্জ করা উচিত, এটি আরও জোরদার করা বা আবেদন করা উচিত নয়,’ তারা বলেছিল।
আরেকজন বিক্ষোভকারীকে ‘আইডিএফ-এর মৃত্যুর’ স্লোগান দিয়ে একটি জাম্পার পরিধান করা দেখা গেছে, সরাসরি ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে লক্ষ্য করে অন্য একজন ‘সায়োনিস্টরা নব্য-নাজি’ ঘোষণার জন্য একটি চিহ্ন বহন করেছিলেন।
আরেকজন বিক্ষোভকারী ইরানি বিজ্ঞানী ডাঃ আব্বাসির পক্ষে তাঁর সমর্থন দেখিয়েছিলেন যিনি প্রকাশ্যে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে সমর্থন করেছিলেন এবং জুনে ইস্রায়েলি ধর্মঘটে নিহত হন।
অনেক কৃষ্ণাঙ্গ ও সাদা ইসলামিক পতাকা – প্রায়শই জিহাদ ও ইসলামিক unity ক্যের প্রতীক হিসাবে ইসলামপন্থী গোষ্ঠী ব্যবহার করে – সেতুতেও দেখা গিয়েছিল।
‘লং লাইভ ইন্টিফাদা’ এর মন্ত্র – ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বিদ্রোহের সাথে সাধারণত জড়িত একটি বাক্য – পাশাপাশি ‘নেতানিয়াহু থেকে মৃত্যু’ও সেতু পেরিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।
একজন সমালোচক বলেছিলেন, ‘তারা তা উপলব্ধি করে বা না করে, তারা একই সন্ত্রাসকে সমর্থন করছে যা ইহুদি, ইস্রায়েল এবং পশ্চিমকে লক্ষ্য করে,’ একজন সমালোচক বলেছিলেন।
এনএসডাব্লু পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সাধারণ আচরণের প্রশংসা করেছে তবে ‘বিপুল সংখ্যক লোক অংশ নেওয়ার কারণে’ আঘাতের ঝুঁকির কারণে ‘জনতার প্রায় এক ঘন্টা ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল।
একজন বিক্ষোভকারী হারবার ব্রিজ মার্চ চলাকালীন একটি ‘গাজার জন্য সমকামী ইহুদিদের জন্য’ সাইন ইন করেছেন, এলজিবিটিকিউ+ গাজায় ফিলিস্তিনিদের সাথে ইহুদি কর্মীদের সংহতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন
রবিবার সিডনির রাস্তায় হিট আনুমানিক 90,000 বিক্ষোভকারী
ভারপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার অ্যাডাম জনসন পরিস্থিতিটিকে ‘বিপদজনক’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছিলেন যে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে কাউকে হত্যা করা যেতে পারে।
‘এটি একটি খুব তীব্র পরিস্থিতি ছিল। তিনি বলেছিলেন যে আমি একটি ছোট সীমাবদ্ধ জায়গায় কখনও দেখেছি তার চেয়ে বেশি লোক ছিল।
বিক্ষোভকারী মাইকেল মরেল, যিনি ‘আর কখনও সত্যিকারের আর কখনও?’ পড়া একটি সাইন পড়েছিলেন, তিনি অস্ট্রেলিয়ানকে বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে গাজার পরিস্থিতি গণহত্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।
তিনি বলেছিলেন, ‘তারা বলেছিল যে এটি আর কখনও ঘটবে না, ভাল অনুমান করুন, জায়নিস্ট রাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইহুদিদের সাথে নাৎসিরা ঠিক একই কাজ করছে,’ তিনি বলেছিলেন।
সপ্তাহের প্রথমদিকে, এনএসডাব্লু পুলিশ স্বীকার করেছে যে তারা সমাবেশের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে না এবং আদালত থেকে নিষেধাজ্ঞার আদেশ চেয়েছিল।
তবে শনিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বেলিন্ডা রিগ এই অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করে রায় দিয়েছিলেন যে বাসিন্দা ও যাত্রীদের অসুবিধাগুলি শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে ছাড়িয়ে যায়নি।
তিনি বলেন, ‘অন্যকে বিঘ্নিত করা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের প্রকৃতিতে।’
আইন বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিক শ্মিড্ট সতর্ক করেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তটি সেতুর উপর আরও প্রতিবাদের পথ সুগম করতে পারে।
সিডনিতে ফিলিস্তিন অ্যাকশন গ্রুপের মার্চ ফর হিউম্যানিটি ফর হিউম্যানিটির সময় সিডনি হারবার ব্রিজ পেরিয়ে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়
ডা
মিঃ শ্মিড্ট ডেইলি টেলিগ্রাফকে বলেছেন, ‘পুলিশ বা সরকার আইনী শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ বন্ধ করতে পারে না, বিষয়টি এর স্কেল।
‘প্রধান বিষয়টি হ’ল বৈধতার বিপরীতে – এর সবার রসদ।
‘এটি একটি জনসাধারণের সুরক্ষার সমস্যা – এটি সুবিধার বিষয়ে এতটা নয় – এটি মাটিতে পর্যাপ্ত বুট পাচ্ছে।
‘হারবার ব্রিজ ব্যবহারের তাত্পর্য হ’ল এটি বিশ্ব মিডিয়া দ্বারা নেওয়া হবে।
‘যদি প্রতি সপ্তাহান্তে এটি ঘটে থাকে তবে আপনি কীভাবে এতে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এটি অনেক শক্তি হারাবে। ‘
হাই-প্রোফাইলের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উইকিলিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ, প্রাক্তন সকারসোর ক্যাপ্টেন ক্রেগ ফস্টার, প্রাক্তন শ্রম বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী বব কার এবং ফেডারেল শ্রম সাংসদ এড হুসিক অন্তর্ভুক্ত ছিল।
সোমবার প্রাক্তন মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী হুসিক সোমবার এবিসি রেডিওকে বলেছেন, ‘ব্রিজের দিকে যে পরিমাণ লোককে যে পরিমাণ পরিমাণ অবমূল্যায়ন করা হবে, ঠিক তেমনই আমি মনে করি অস্ট্রেলিয়ান রাজনীতি অস্ট্রেলিয়ানদের এই বিষয়টি সম্পর্কে কতটা দৃ strongly ়তার সাথে অনুভূত হয়েছে তা অবমূল্যায়ন করেছে।’
‘এটি একটি মুহূর্ত-একটি জাগ্রত কল-অস্ট্রেলিয়ান রাজনীতির জন্য। আমি যখন সেই ভিড়ের দিকে তাকালাম তখন আপনার কাছে এমন লোক ছিল যা আপনি আশা করবেন … প্রতিবাদ করছেন, তবে সেখানে প্রচুর মধ্য অস্ট্রেলিয়া ছিল এবং এটি এমন কিছু যা উপেক্ষা করা যায় না। ‘
ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৈন্যদের মারা যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে একজন মানুষ ব্রিজের ওপারে যাত্রা করার সময় পুলিশ তাকিয়ে আছে
সিডনি হারবার ব্রিজ জুড়ে মানবতার মার্চে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী অংশ নিয়েছেন
ইস্রায়েলের সামরিক অভিযানের পটভূমির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ হয়েছিল, যা জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের পরে শুরু হয়েছিল – অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে বিবেচিত – ইস্রায়েলকে October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে আক্রমণ করে ১,২০০ জন নিহত এবং ২৫১ জনেরও বেশি জিম্মি নিয়েছিল।
গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সূত্রে জানা গেছে, পরবর্তীকালে গাজার বোমা হামলা ও অবরোধ, 000০,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করেছে।
জাতিসংঘের প্রকল্পগুলি যে গাজার জনসংখ্যা ২.১ মিলিয়ন লোকের জনসংখ্যা অত্যন্ত উচ্চ স্তরের তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হবে, ইতিমধ্যে এক মিলিয়ন জরুরি পর্যায়ে রয়েছে।
সোমবার, সিনেটর পেনি ওয়াং ঘোষণা করেছিলেন যে অস্ট্রেলিয়া নতুন মানবিক করিডোর প্রতিষ্ঠার পরে, মাঠের হাসপাতালগুলির জন্য চিকিত্সা সরবরাহ এবং গাজায় নারী ও শিশুদের অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী সহায়তা সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত 20 মিলিয়ন ডলার সহায়তা সরবরাহ করবে।
আলবেনেস সরকার এখন ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজা এবং লেবাননের বেসামরিক নাগরিকদের মানবিক সহায়তায় ১৩০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছে।
ওয়াং বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া ক্রমাগত ইস্রায়েলের জন্য আন্তর্জাতিক আহ্বানে যোগ দিয়েছিল যে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচার আদালতের বাধ্যবাধকতা আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গাজায় সহায়তা সম্পূর্ণ এবং পুনরায় পুনরায় শুরু করার অনুমতি দেওয়ার জন্য।
তিনি বলেন, ‘গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের দুর্ভোগ ও অনাহার শেষ করতে হবে।’
‘অস্ট্রেলিয়া তাত্ক্ষণিক ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, জিম্মিদের মুক্তি এবং দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের আহ্বান জানাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ চালিয়ে যাবে-ইস্রায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের জন্য শান্তি ও সুরক্ষা সহ্য করার একমাত্র পথ।’
বিক্ষোভকারীরা সিডনিতে মার্চ চলাকালীন জপ করে ঘরে তৈরি চিহ্নগুলি ধরেছিলেন