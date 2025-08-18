হারিকেন ইরিন এনসি বাইরের ব্যাংকগুলি বরাবর সরিয়ে নেওয়ার আদেশের অনুরোধ জানায়

হারিকেন এরিনের বাইরের ব্যান্ডগুলি ভারী বৃষ্টিপাতের সাথে পুয়ের্তো রিকোকে আঘাত করছিল, কারণ উত্তর ক্যারোলিনা আউটার ব্যাংকগুলির কর্মকর্তারা রবিবার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন।
বড় ছবি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরাসরি হিট এড়ানোর আশা করা হয়েছিল, তবে ডেয়ার কাউন্টি জরুরি ঘোষণা দিয়েছিল এবং বাধ্যতামূলক সরিয়ে নেওয়া জারি করেছে অর্ডার ঝড়ের প্রত্যাশিত “জীবন-হুমকির প্রভাব” এর কারণে সোমবারের জন্য হ্যাটারাস দ্বীপের জন্য।
শুভ সন্ধ্যা! মেজর হারিকেন ইরিনের জন্য এখানে 5 টা আপডেট। উচ্চ পূর্বাভাসের আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে এরিন …
পোস্ট করেছেন মার্কিন জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা ওয়েকফিল্ড ভিএ চালুরবিবার, আগস্ট 17, 2025
হুমকির স্তর: হারিকেন ইরিন রবিবার একটি বিভাগ 5 থেকে একটি স্থির শক্তিশালী বিভাগ 3 ঝড়ের মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তবে এটি আগামী 48 ঘন্টা ধরে আবার আকার এবং শক্তি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
- “এই সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে একটি বৃহত এবং বিপজ্জনক মেজর হারিকেন থাকার পূর্বাভাস রয়েছে,” জাতীয় হারিকেন সেন্টার ড রবিবার সন্ধ্যায় উপদেষ্টায়, ঝড়টি সান জুয়ান থেকে প্রায় 310 মাইল উত্তর-পশ্চিমে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমে সরে যাওয়ার সাথে সাথে পুয়ের্তো রিকো সর্বোচ্চ 125 মাইল প্রতি ঘণ্টা সহ সর্বাধিক টেকসই বাতাস প্যাকিং করে।
জুম ইন: তুর্কি এবং কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ -পূর্ব বাহামাদের জন্য একটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড়ের সতর্কতা কার্যকর হয়েছিল, যখন ডেয়ার কাউন্টির জন্য উপকূলীয় বন্যার ঘড়ি জারি করা হয়েছিল।
- “উপকূলীয় বন্যা এবং মহাসাগর ওভারওয়াশ মঙ্গলবারের প্রথম দিকে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে … এবং বৃহস্পতিবারের মধ্যে অব্যাহত থাকবে,” ডেয়ার কাউন্টি অনুসারে বিবৃতি। “হ্যাটারাস দ্বীপে এনসি হাইওয়ে 12 এর অংশগুলি সম্ভবত বেশ কয়েক দিন ধরে দুর্গম হবে।”
এদিকে, ইরিন রবিবার পুয়ের্তো রিকো জুড়ে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত রেখেছিল, এর বাইরের পরে ব্যান্ড শুক্রবার রাতে প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঞ্চল এবং মার্কিন ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছেছে।
- এনএইচসি অনুসারে, “সোমবারের মধ্যে পুয়ের্তো রিকো জুড়ে 2 থেকে 4 ইঞ্চি অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত আশা করা যায়।”
- “স্থানীয়ভাবে উচ্চতর পরিমাণ থেকে 6 ইঞ্চি সহ 2 থেকে 4 ইঞ্চি অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত তুর্কি এবং কাইকোস এবং মঙ্গলবার সান সালভাদোর দ্বীপ সহ পূর্ব বাহামাদের উপর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়ভাবে জমিচালক বা কাদামাটি সহ স্থানীয়ভাবে যথেষ্ট ফ্ল্যাশ এবং নগর বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে।”
ফটোগুলিতে: হারিকেন এরিনের বাইরের ব্যান্ডগুলি ল্যাশ পুয়ের্তো রিকো
আরও গভীর যান: ইরিন 2025 এর প্রথম প্রধান হারিকেন হয়ে যায়
সম্পাদকের দ্রষ্টব্য: এটি একটি ব্রেকিং নিউজ স্টোরি। আপডেটের জন্য দয়া করে আবার চেক করুন।