হারিকেন ইরিন ক্যারিবিয়ান ভাষায় ‘খুব শক্তিশালী’ বিভাগ 5 ঝড়কে শক্তিশালী করে

ইউএস ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার (এনএইচসি) বলেছে
যদিও কমপ্যাক্ট হারিকেনের কেন্দ্রটি জমি হামলা করার আশা করা হচ্ছে না, তবে এটি উত্তর -পূর্ব ক্যারিবিয়ানকে আরও বড় হতে থাকায় বন্যার বৃষ্টিপাতের হুমকি দেয়।
2025 সালের প্রথম আটলান্টিক হারিকেন, এরিন একটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় থেকে মাত্র 24 ঘন্টা মধ্যে 5 হারিকেনে একটি বিভাগে উঠেছিল। শনিবার সকালে, এর সর্বাধিক টেকসই বাতাস দ্বিগুণের চেয়ে 255 কিমি/ঘন্টা পর্যন্ত।
মিয়ামির এনএইচসির পরিচালক মাইক ব্রেনান বলেছেন, ইরিন একটি “খুব শক্তিশালী হারিকেন” হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছিলেন যে শনিবার প্রায় নয় ঘন্টার মধ্যে এর বাতাস তীব্রতায় 96 কিমি/ঘন্টা বেড়েছে।
ব্রেনান একটি অনলাইন ব্রিফিংয়ে বলেছিলেন, “আমরা খুব শীঘ্রই তুলনামূলকভাবে তীব্রতায় এখানে ইরিন পিক দেখার আশা করি।”
এনএইচসি বলেছে যে ঝড়ের মুখোমুখি বাতাসের শিয়ার বৃদ্ধি এবং সম্ভবত আরও শুকনো বাতাসে নেমে যাওয়ার কারণে শনিবার বা রবিবারের প্রথম দিকে ইরিনের কিছুটা দুর্বল হওয়া উচিত। যাইহোক, পূর্বাভাসকারীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে এটি মিডউইক পর্যন্ত এটি একটি বড় হারিকেন থাকবে।
হারিকেনটি শনিবার দুপুর ২ টায় অ্যাঙ্গুইলার থেকে ১৮০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত, ২ km কিলোমিটার/ঘন্টা এ পশ্চিম দিকে চলে গেছে। ইউএস ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস অনুসারে, ঝড়ের কেন্দ্রটি পুয়ের্তো রিকো থেকে ২৩৩ কিলোমিটার উত্তরে সমুদ্রে থাকার পূর্বাভাস ছিল।
এরিন নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জকে প্রভাবিত করার জন্য যথেষ্ট কাছাকাছি ছিল। সেন্ট মার্টিন, সেন্ট বার্টস এবং সেন্ট মার্টেনের জন্য গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় ঘড়ি জারি করা হয়েছিল। এনএইচসি হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে কয়েকটি অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত বন্যার বন্যা, ভূমিধস এবং কাদামাটিকে ট্রিগার করতে পারে।
তুর্কি এবং কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাহামাগুলিতে ক্রান্তীয়-ঝড়ো শক্তি বায়ু গাস্টস সম্ভব।
যদিও আকারে কমপ্যাক্ট, হারিকেন-ফোর্স বাতাসের সাথে তার কেন্দ্র থেকে 45 কিলোমিটার দূরে প্রসারিত, এনএইচসি বলেছে যে আসন্ন দিনগুলিতে ইরিন আকারে দ্বিগুণ বা এমনকি ট্রিপল হবে বলে আশা করা হয়েছিল।
ব্রেনান বলেছিলেন, ইরিন ফ্লোরিডা থেকে পরের সপ্তাহে মধ্য-আটলান্টিক পর্যন্ত মার্কিন পূর্ব উপকূলে শক্তিশালী চাবুক স্রোত তৈরি করতে পারে, এমনকি তার চোখের পূর্বাভাস দেওয়ার পরেও খুব দূরের উপকূলে থাকবে, ব্রেনান বলেছিলেন।
‘বছরের যে কোনও সময়ের জন্য অবিশ্বাস্য’
হারিকেন বিশেষজ্ঞ এবং ঝড়-সার্জ বিশেষজ্ঞ মাইকেল লোরি বলেছেন, ইরিন এমন গতিতে শক্তি অর্জন করেছিলেন যা “বছরের যে কোনও সময়ের জন্য অবিশ্বাস্য, 16 ই আগস্টকে ছেড়ে দিন”।
লোরি জানান, ১ 16 আগস্ট বা তার আগে আটলান্টিকের মধ্যে আরও চারটি বিভাগের 5 টি হারিকেন রেকর্ড করা হয়েছে।
সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়গুলি বছরের পরের দিকে গঠিত হয়, হারিকেন মরসুম সাধারণত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে পিক করে।
২০০৫ সালের অক্টোবরে, হারিকেন উইলমা গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় থেকে ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে একটি বিভাগ 5 ঝড়ের দিকে রকেট করেছিলেন, সেই সময়ের এনএইচসি পরামর্শ অনুসারে। উইলমা ফ্লোরিডাকে আঘাত করার আগে 3 হারিকেনে একটি বিভাগে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।
ইরিন সহ, আটলান্টিকের রেকর্ডে বিভাগ 5 স্ট্যাটাসে পৌঁছেছে এমন 43 টি হারিকেন রয়েছে, একটি বেসরকারী পূর্বাভাসকারী সংস্থা অ্যাকুওয়েদারের সিনিয়র আবহাওয়াবিদ ড্যান পাইডেনোভস্কি বলেছেন।
“এগুলি অবশ্যই বিরল, যদিও এটি আটলান্টিক অববাহিকায় আমাদের একটানা চতুর্থ বছর চিহ্নিত করবে,” পাইডেনোভস্কি 5 বিভাগের হারিকেন সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি বলেন, হারিকেনের এই শক্তিতে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে খুব উষ্ণ সমুদ্রের জল, কোনও বাতাসের শিয়ার সামান্য এবং জমি থেকে দূরে থাকা, তিনি বলেছিলেন।
বিজ্ঞানীরা আটলান্টিক মহাসাগরে হারিকেনের দ্রুত তীব্রতার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যুক্ত করেছেন। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বায়ুমণ্ডলকে আরও বেশি জলীয় বাষ্প ধরে রাখে এবং সমুদ্রের তাপমাত্রা স্পাইক করছে। উষ্ণ জলের হারিকেনকে আরও বেশি বৃষ্টিপাত এবং আরও দ্রুত শক্তিশালী করার জ্বালানী দেয়।
ঝড়গুলি যেগুলি খুব দ্রুত র্যাম্প আপটি আবহাওয়াবিদদের জন্য পূর্বাভাসকে জটিল করে তোলে এবং সরকারী এজেন্সিগুলির পক্ষে জরুরী পরিস্থিতিতে পরিকল্পনা করা আরও শক্ত করে তোলে। মেক্সিকোয়ের ওক্সাকায় ১৯ জুনে স্থলভাগে একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঝড় হারিকেন এরিকও দ্রুত শক্তিশালী হয়েছিল, এক দিনেরও কম সময়ে তীব্রতার দ্বিগুণ হয়ে গেছে।
ইরিন আটলান্টিক হারিকেন মরসুমের পঞ্চম নামযুক্ত ঝড়, যা 1 জুন থেকে 30 নভেম্বর পর্যন্ত চলে। এটি প্রথম হারিকেন হয়ে উঠেছে।
2025 হারিকেন মরসুমটি অস্বাভাবিকভাবে ব্যস্ত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। পূর্বাভাসটি ছয় থেকে 10 টি হারিকেনের জন্য কল করেছে, তিন থেকে পাঁচটি 177 কিমি/ঘন্টােরও বেশি বাতাসের সাথে প্রধান মর্যাদায় পৌঁছেছে।
লোকেরা ঝড় ট্র্যাক করার আহ্বান জানিয়েছিল
সান জুয়ান, পুয়ের্তো রিকোর রাজধানী, স্থানীয় এবং পর্যটকরা শনিবার যথারীতি হাঁটেন, অনুশীলন করেছিলেন এবং কেনাকাটা করেছিলেন। রেস্তোঁরাগুলি ব্যস্ত ছিল, এবং সৈকতগুলি এড়ানোর জন্য সতর্কতা সত্ত্বেও, আলটিমো ট্রলি এবং ওশান পার্ক সৈকতে লোকেরা জলে দেখা যেতে পারে। বাবা -মা অবশ্য তাদের সন্তানদের সাঁতার থেকে বিরত রেখেছিলেন।
খারাপ বানি কনসার্টের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সান জুয়ান সফরকারী সারাহি টরেস এবং জোয়ানা কর্নেজো বলেছিলেন যে তারা সৈকতে গিয়ে জলে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ আকাশ শান্ত উপস্থিত হয়েছিল।
“আবহাওয়া ভাল লাগছিল, তাই আমরা বেরিয়ে এসেছি,” টরেস বলেছিলেন।
মার্কিন সরকার সতর্কতা হিসাবে ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি থেকে পুয়ের্তো রিকোতে 200 টিরও বেশি কর্মচারী মোতায়েন করেছে। পুয়ের্তো রিকো হাউজিং সেক্রেটারি কিয়ারি পেরেজ পেনা বলেছেন, 367 টি আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছিল এবং প্রয়োজনে খোলার জন্য প্রস্তুত ছিল।
এদিকে, বাহামাসের কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে তারা জনগণকে হারিকেন ট্র্যাক করার আহ্বান জানিয়ে তারা কিছু জনসাধারণের আশ্রয়কেন্দ্রকে সতর্কতা হিসাবে প্রস্তুত করেছিল।
বাহামাস দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যারোন সারজেন্ট বলেছেন, “এই ঝড়গুলি খুব অস্থির এবং চলাচলে হঠাৎ পরিবর্তন করতে পারে।”