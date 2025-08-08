হার্ভে উইলগুজ হত্যা: মধ্যাহ্নভোজন বিরতিতে কিশোর সহকর্মী ছাত্রকে হত্যা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে

দুপুরের খাবারের বিরতিতে একজন স্কুলছাত্রী যিনি অন্য ছাত্রকে ছুরিকাঘাত করেছিলেন তাকে হত্যা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।
হার্ভে উইলগুজ (১৫) হৃৎপিণ্ডে হৃৎপিণ্ডে ছুরিকাঘাত করেছিলেন এমন আরও একটি 15 বছর বয়সী ছেলে যিনি 3 ফেব্রুয়ারি শেফিল্ডের সমস্ত সাধু ক্যাথলিক উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি শিকার ছুরি নিয়ে এসেছিলেন
শেফিল্ড ক্রাউন কোর্ট শুনেছিল যে কীভাবে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা “ভয় ও আতঙ্কে” পালিয়ে গিয়েছিল, কেউ কেউ মারাত্মক আক্রমণের পরে স্কুলের আলমারিতে নিজেকে তালাবদ্ধ করে নিয়ে এসেছিল।
আসামী, যাকে তার বয়সের কারণে নাম দেওয়া যায় না, তিনি হত্যাযজ্ঞকে স্বীকার করেছিলেন তবে হত্যা অস্বীকার করে বলেছিলেন যে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে বুলিংয়ের পরে “ছিটকে” “এবং কী ঘটেছিল তা মনে নেই।
তবে প্রসিকিউটররা বলেছিলেন যে তিনি “তিনি কঠোর ছিলেন” দেখাতে চেয়েছিলেন “এবং” তিনি ঠিক কী করছেন তা জানতেন “।
শুক্রবার, একজন জুরি তাকে ১৪ ঘন্টা ধরে আলোচনা করার পরে ১১ থেকে একের মধ্যে হত্যার জন্য দোষী বলে মনে করেছিলেন।
শেফিল্ড ক্রাউন কোর্ট শুনেছিল যে ছুরিকাঘাত সম্ভবত “প্রতিশোধের কাজ,” কোনও কিছুর জন্য হার্ভে ফিরে আসতে “।
এই বিচার শুনেছে যে দুটি ছেলে অন্য দুটি ছেলের মধ্যে বিরোধে বিপরীত পক্ষ নেওয়ার পরে হার্ভির মৃত্যুর বেশ কয়েকদিন আগে বেরিয়ে এসেছিল।
প্রসিকিউটররা বলেছিলেন যে আসামীদের অস্ত্রের প্রতি “অস্বাস্থ্যকর” আগ্রহ ছিল এবং তাঁর ফোনে তাঁর অন্যান্য শিকারের স্টাইলের ছুরি এবং একটি ম্যাচেটের সাথে ছবি তোলেন।
আদালত শুনেছিল যে তিনি “স্কুলে রাগান্বিত হওয়া এবং সহিংসতা ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাসও রেখেছিলেন”।
প্রসিকিউটর রিচার্ড থাইন কেসি বলেছেন, বিবাদী রেজ রুমগুলি নিয়ে গবেষণা করেছিল এবং মারাত্মক ছুরিকাঘাতের ঠিক এক সপ্তাহ আগে অনুসন্ধান করেছিল, “কাউকে দোলের জন্য অপেক্ষা করছে যাতে আমি আমার ক্রোধকে ছাড়তে পারি” অনুসন্ধান করেছিলেন।
তিনি জুরিদের বলেছিলেন যে ছুরিকাঘাতের দিন, সিসিটিভি ফুটেজে তাকে হার্ভিকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, যিনি “শান্তিপূর্ণ” ছিলেন।
আদালত শুনেছিল হার্ভে তার বন্ধুদের জানিয়েছিল যে আসামী সেদিন সকালে তাদের বিজ্ঞানের পাঠে তার জাম্পারের নীচে “তার মতো একটি ছুরি ছিল” অভিনয় করছে, কিন্তু ভেবেছিল যে সে ধমক দিচ্ছে।
জুরিরা জানানো হয়েছিল যে হার্ভে দুপুরের খাবারের বিরতি শুরু হওয়ার সাথে সাথে উঠোনে তার বন্ধুদের সাথে আনন্দের সাথে কথা বলছিল, যখন আসামী তার কাছে এসেছিল।
এক কিশোর সাক্ষী জানিয়েছেন, সেখানে একটি বিক্ষোভ রয়েছে এবং আসামীরা খোঁচা মেরে হার্ভিকে ধাক্কা দেয়, যার ফলে তিনি ছুরি বের করে এবং তাকে ছুরিকাঘাতের আগে পিছন দিকে হোঁচট খায়।
অন্য একটি মেয়ে যিনি প্রমাণ দিয়েছিলেন: “আমরা গিয়ে একজন শিক্ষককে বলতে গিয়ে ভিতরে গিয়েছিলাম, তবে শিক্ষকও হিমশীতল ছিলেন। তিনি কী করবেন তা তিনি জানতেন না।”
তিনি বলেছিলেন: “লোকেরা ছুটে যাচ্ছিল, সর্বত্র চিৎকার করছিল It এটি ছিল, বিশৃঙ্খলার মতো।”
আসামী বিচারকে বলেছিল যে বর্ণবাদী হুমকির শিকার হওয়া এবং একটি চিকিত্সা অবস্থার বিষয়ে কটূক্তি করা মানে তিনি দ্রুত রাগান্বিত হয়েছিলেন এবং “এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি”।
ছেলেটি জুরিকে জানিয়েছিল যে তার মায়ের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল এবং তার বাবা, যিনি তাকে আঘাত করেছিলেন, তিনি প্রায়শই সেখানে ছিলেন না।
তিনি আদালতকে বলেছিলেন যে তিনি ছুরিটি স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে সেদিন তিনি আহত হবেন।
তিনি বলেছিলেন যে হার্ভে যখন পূর্বের বিরোধ নিয়ে এসেছিল তখন তিনি রাগান্বিত দেখছিলেন এবং তার ট্রাউজারগুলিতে একটি হাত ছিল, যা তাকে ভাবতে বাধ্য করেছিল যে স্কুলছাত্রীর একটি ছুরি রয়েছে।
গাল নওয়াজ হুসেন কেসি, ডিফেন্ডিং, জুরিদের বলেছিলেন: “করুণভাবে, হার্ভে চূড়ান্ত খড়টি ভেঙে (আসামী) এবং সাম্প্রতিক মাসগুলিতে তিনি যে সহিংসতা ও হুমকির শিকার হয়েছিলেন তার ধারাবাহিক হুমকির অনিচ্ছাকৃত মুখের সংমিশ্রণ ছিল।
“আমরা বলি যে তিনি নিয়ন্ত্রণের ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, যার ফলে ভয়াবহ ও মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছিল।”