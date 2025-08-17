You are Here
হালকা ও ওয়ান্ডার নতুন সহযোগিতার মাধ্যমে নেব্রাস্কা দক্ষতা গেমের বাজারে প্রবেশ করে

লাইট অ্যান্ড ওয়ান্ডার এখন বেটসন এন্টারপ্রাইজগুলির সাথে ‘কৌশলগত’ সহযোগিতার মাধ্যমে নেব্রাস্কা দক্ষতা গেমের বাজারে প্রবেশ করবে।

মিডওয়াইস্টার রাজ্যের একটি বিশিষ্ট দক্ষতা গেমসের বাজার রয়েছে, এগুলি হ’ল রাষ্ট্র-অনুমোদিত, দক্ষতা-ভিত্তিক গেমপ্লে যেখানে কোনও খেলোয়াড়ের সিদ্ধান্তগুলি ফলাফলকে প্রভাবিত করে।

গেমস সংস্থাটি ছয়টি গেম শিরোনাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে যা নেব্রাস্কা দক্ষতা গেমসের খেলোয়াড়দের জন্য বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সোনার মাছ খাওয়ানোর সময় ট্রেজার, বিয়ার হাউস, লক ইট আপ – ড্রাগন ফায়ার এবং জিউস। থিমগুলি সমস্ত লাইট অ্যান্ড ওয়ান্ডার কাসকাডা ডুয়াল স্ক্রিন ক্যাবিনেটে রাখা হয়েছে।

“আমরা আমাদের প্লেয়ার-প্রিয় গেমস হকার রাজ্যে আনতে শিহরিত,” ব্রায়ান পিয়ার্স বলেছেনপ্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, লাইট অ্যান্ড ওয়ান্ডার এ গেমিং। “বেটসন উদ্যোগের পাশাপাশি কাজ করা আমাদের নতুন গ্রাহকদের জন্য সেরা গেমিং অভিজ্ঞতা তৈরি করতে আমাদের উদ্ভাবনী গেমের সামগ্রী সহ নতুন বাজারে প্রবেশ চালিয়ে যেতে দেয়।”

বেটসন এবং লাইট অ্যান্ড ওয়ান্ডার চতুর্থবারের জন্য সহযোগিতা

এটি প্রথমবার নয় যে লাইট অ্যান্ড ওয়ান্ডার বেটসন এন্টারপ্রাইজগুলির সাথে একটি নতুন বাজারে প্রবেশ করেছে; অন্যান্য বাজারে তিনটি সফল সহযোগিতা ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে।

বেটসন এন্টারপ্রাইজগুলি নিউ জার্সিতে এর সদর দফতর সহ আরকেড এবং বিনোদন সরঞ্জামের বিশ্বব্যাপী পরিবেশক।

বাজারের প্রবেশের পাশাপাশি যেতে, বেটসন এন্টারপ্রাইজগুলি ‘তাদের বিনোদন বিকল্পগুলি উন্নত করার জন্য রাজ্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত টার্মিনাল অপারেটরদের সমন্বিত করার জন্য নেব্রাস্কা লা ভিস্তার একটি নতুন বিতরণ সুবিধা খুলবে।

“আমরা ইলিনয়, পেনসিলভেনিয়া এবং জর্জিয়া গেমিং টার্মিনাল এবং দক্ষতা বাজারে লাইট অ্যান্ড ওয়ান্ডারকে উপস্থাপন করতে পেরে গর্বিত এবং আমরা নেব্রাস্কা গ্রাহকদের কাছে আমাদের বিক্রয়, প্রবাহিত পরিষেবা এবং ডেটা-চালিত অন্তর্দৃষ্টি আনার জন্য অধীর আগ্রহে প্রত্যাশায় রয়েছি,” বেটসন গেমিংয়ের সভাপতি টড ক্র্যাভেনস বলেছেন।

ওয়েবসাইটে তাদের প্রেস রিলিজ অনুসারে শেষবারের মতো লাইট অ্যান্ড ওয়ান্ডার পুরো নতুন বাজারে প্রবেশ করেছিল, জানুয়ারিতে ফিরে এসেছিল যখন ব্রাজিলের সদ্য নিয়ন্ত্রিত বাজারে তার অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম চালু করেছিল। গো-লাইভ বেশ কয়েকটি অনলাইন অপারেটরদের সাথে এগিয়ে গিয়েছিল, দেশের খেলোয়াড়রা ঘরে ঘরে বসে থাকা সামগ্রী এবং ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির একটি পরিসীমা অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হয়েছিল।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: আইআই-উত্পাদিত আইডোগ্রামের মাধ্যমে

