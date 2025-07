হাল্ক হোগান রিক ফ্লেয়ার, এসজিটি দ্বারা স্মরণ করেছেন। জবাই, জ্যাক পল এবং আরও অনেক কিছু

পেশাদার কুস্তির আইকনগুলি ফ্লোরিডার ক্লিয়ারওয়াটারে তার বাড়িতে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে থেকে আজ 71১ বছর বয়সে মারা যাওয়া প্রয়াত হাল্ক হোগানকে শ্রদ্ধা জানায়।

রেসলিং ব্যবসায় শুরু করার পর থেকে হাল্ক আমার পাশে ছিলেন, “রেসলার রিক ফ্লেয়ারকে টুইট করেছেন। “একজন অবিশ্বাস্য অ্যাথলিট, প্রতিভা, বন্ধু এবং বাবা! আমাদের বন্ধুত্ব আমার কাছে বিশ্বকে বোঝায়। আমি যখন তাকে হতে বলি না তখনও তিনি আমার জন্য সর্বদা সেখানে ছিলেন। আমি যখন আমার সাথে বেঁচে থাকার 2% সুযোগ নিয়ে হাসপাতালে ছিলাম তখন তিনি আমার সাথে প্রথম দেখা করেছিলেন, এবং তিনি আমার বিছানার পাশে প্রার্থনা করেছিলেন H

ব্রুটাস বিফকেক লিখেছিলেন, “ভাল সময় এবং খারাপের মধ্য দিয়ে আমি সর্বদা আমার ভাই টেরিকে ভালবাসি!” “আমি আমার বন্ধুর ক্ষতির দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছি, আমি কেবল তার ইচ্ছা করি যে তাঁর পাসের আগে আমাদের ভাঙা বন্ধুত্বকে সংশোধন করার সময় ছিল। যতক্ষণ না আমি আপনাকে ভাইকে দেখি, আকাশের বড় স্কোয়ার সার্কেলে! আমি তোমাকে ভালবাসি।”

Jake the Snake wrote, “It’s hard to put into words what Terry ‘Hulk Hogan’ Bollea meant to professional wrestling and entertainment. He may be gone, but his memory and legacy will live forever.”

যারা এবং অন্যান্য শ্রদ্ধা নিবেদন জন্য নীচে স্ক্রোল।