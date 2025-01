হাসকেল: একটি দুর্দান্ত পদ্ধতিগত ভাষা

আমরা প্রথম শ্রেণীর মান হিসাবে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলির সুবিধাগুলি দেখতে শুরু করছি, তাই আসুন একটি উচ্চতর গিয়ারে স্থানান্তর করা যাক। আমরা দেখেছি যে হ্যাস্কেল আমাদের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বস্তুগুলিকে ভুলবশত তাদের প্রভাবগুলি কার্যকর না করে ভেরিয়েবলগুলিতে সংরক্ষণ করতে দেয়। পরবর্তী ধাপ হল ডাটা স্ট্রাকচারে এই সাইড এফেক্ট অবজেক্টগুলি সংরক্ষণ করা।

আমরা, উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে লগ ইন করা ব্যবহারকারীর ব্যবহারকারীর নাম পেতে তিনটি ভিন্ন উপায়ের একটি তালিকা তৈরি করতে পারি।

ইন(20):

getting_usernames :: ( IO ( Maybe String )) getting_usernames = (lookupEnv "USER" , lookupEnv "LOGNAME" , lookupEnv "SUDO_USER" )

এই তালিকাটি সরাসরি এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য কার্যকর করা যাবে না, কারণ তালিকাটি নিজেই একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নয় – এটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলির একটি তালিকা। যদিও এটি মোকাবেলা করার জন্য লাইব্রেরি ফাংশন আছে। একটি হল

ইন(২১):

sequenceA :: ( IO a) -> IO (a)

এই ক্ষেত্রে আমাদের এটি প্রয়োজন: এটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বস্তুর একটি তালিকা নেয় এবং একটি নতুন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বস্তু তৈরি করে যা তালিকার সমস্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কার্যকর করে এবং তারপর সেই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলির দ্বারা উত্পাদিত সমস্ত মানগুলির একটি তালিকা তৈরি করে৷ প্রার্থী ব্যবহারকারী নামের একটি তালিকা তৈরি করে এমন একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে, আমরা সংজ্ঞায়িত করি

ইন(22):

actual_usernames :: IO ( Maybe String ) actual_usernames = sequenceA getting_usernames

যদি আমরা এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াটি কার্যকর করি এবং ফলাফলটি মুদ্রণ করি (হয় এটির সাথে সংযোগ করে print ব্যবহার করে >>= অপারেটর, বা একটি do ব্লক), তারপর আমার সিস্টেমে আমরা ফলাফল পাই

আউট(1):

(Just "kqr", Just "kqr", Nothing)

কখনও কখনও আমাদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলির একটি তালিকা থাকে কিন্তু আমরা তাদের উৎপন্ন মান সম্পর্কে চিন্তা করি না। যদি আমরা একটি বিশুদ্ধ ফাংশন থেকে লগ স্টেটমেন্টের একটি গুচ্ছ সংগ্রহ করে থাকি তাহলে এটি হতে পারে। আমরা তাদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (প্রকৃত লগিং অ্যাকশন) চালাতে চাই কিন্তু লগ ফাংশন নিজেই কী ফেরত দেয় সে বিষয়ে আমরা চিন্তা করি না (এটি সাধারণত একটি অকার্যকর বা ইউনিট-টাইপ মান।)

ইন(২৩):

log_statements :: ( IO () ) log_statements = ( log Info "Creating user" , log Warn "User already found" log Info "Updating user" )

একটি অনুস্মারক হিসাবে: এই ফাংশন কল log ফাংশন লগ করা কিছু কারণ না. দ log ফাংশন একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বস্তু প্রদান করে যেটি কার্যকর করা হলে, লগিং ঘটতে পারে। দ log_statements পরিবর্তনশীল এই ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বস্তুর একটি তালিকা রয়েছে – এটি নিজেই একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বস্তু নয়.

এইগুলি চালানোর জন্য, আমরা আবার তালিকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলিকে একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বস্তুতে একত্রিত করতে পারি sequenceA . যখন আমরা তা করি, আমরা একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বস্তু পাই যা মান উৎপন্ন করে ((), (), ()) . চেক টাইপ করার জন্য কোড পেতে, আমাদের এই মানটি বাতিল করতে হতে পারে। আমরা ইতিমধ্যেই জানি কিভাবে এটি করতে হয়, কারণ মান বর্জন করা হল কি *> অপারেটর করে।

ইন(24):

execute_logged :: IO () execute_logged = sequenceA log_statements *> pure ()

যখন এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া execute_logged রান করে, এটি লগ স্টেটমেন্টের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া চালাবে এবং তারপর প্রক্রিয়ায় উত্পাদিত ডামি মানগুলি বাতিল করবে।

মনে আছে আগে থেকে লোডেড ডাই? এখন আমরা পরীক্ষা করতে পারি যে এটি প্রকৃতপক্ষে সর্বদা একই নম্বর প্রদান করে। প্রথমে আমরা একই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বস্তুকে অসীম সংখ্যক বার পুনরাবৃত্তি করে একটি তালিকা তৈরি করি।

ইন(25):

many_loaded_dice :: ( IO Int ) many_loaded_dice = repeat loaded_die

তারপরে আমরা একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বস্তু তৈরি করি যা এর মধ্যে প্রথম কয়েকটি কার্যকর করে এবং তাদের উত্পাদিত মানগুলি রাখে।

ইন(26):

some_thrown_dice :: IO ( Int ) some_thrown_dice = sequenceA (take 20 many_loaded_dice)

যদি আমরা এটিকে একটি মুদ্রণের সাথে সংযুক্ত করি (আবার, do ব্লক বা >>=

অপারেটর) এবং এটি চালান, আমরা পাই

আউট(2):

(4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4)

আমরা আরও ভাল ডাইয়ের সাথে একই জিনিস করতে পারি:

ইন(২৭):

many_good_dice :: ( IO Int ) many_good_dice = repeat (randomRIO (1,6)) some_thrown_dice :: IO ( Int ) some_thrown_dice = sequenceA (take 20 many_good_dice)

আমরা যদি একবার এই মুদ্রণ, আমরা পেতে

আউট(৩):

(2,1,4,1,3,2,2,2,1,4,6,4,1,4,6,4,5,3,4,6)

আমরা আবার প্রিন্ট করা হলে, আমরা পেতে পারে

আউট(4):

(4,5,3,2,4,2,5,4,6,1,1,5,1,3,6,4,4,5,1,4)

যদিও আমরা বারবার তালিকা তৈরি করেছি একই পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বস্তু, আমরা প্রতিবার যৌগিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বস্তুটি কার্যকর করার সময় এলোমেলো সংখ্যার একটি নতুন সেট পাই। এটি অতিরিক্ত প্রমাণ যে আমরা তালিকায় যা সংরক্ষণ করি তা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ফলাফল নয়, বরং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিজেই।