হাসপাতালের পরে বেবি মারা যায় সিজারিয়ান বিভাগকে অস্বীকার করে এবং জন্মের জন্ম: ‘ধ্বংস হওয়া দেহ’

পরিবার সিজারিয়ান বিভাগকে অস্বীকার করার পরে শিশুর মৃত্যুতে হাসপাতালের অবহেলার অভিযোগ করেছে; তারা দাবি করে যে জোর করে প্রসবের সময় শরীরটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল
ও মেরিটা হাসপাতালইটাজায়, এমন একটি পরিবারের নিন্দা তদন্তের জন্য অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছিলেন যা তাকে চিকিত্সা অবহেলার অভিযোগ করে। এই দম্পতির প্রথম সন্তানের পরে এই অভিযোগটি এসেছিল, এমন একটি শিশু যিনি 41 সপ্তাহের গর্ভধারণের সম্পূর্ণ করতে চলেছিলেন।
মায়ের গর্ভাবস্থা, থাওনি বিয়াতিরিজ আমানসিও দা সিলভা কার্ডোসোআল্ট্রাসাউন্ডগুলি শিশুর স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিশ্চিত করে সাধারণ হিসাবে বিবেচিত হত, যাকে বলা হয় মাইটে। শনিবার, সংকোচনের পরে পরিবারটি হাসপাতালটি চেয়েছিল। চিকিত্সকরা তাকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, কারণ গর্ভবতী মহিলার পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রসারণ ছিল না।
রবিবার, মা বুঝতে পেরেছিলেন যে শিশুটি চলাচল করে না। পরিবার নাভেগান্টেসের অন্য একটি হাসপাতালে যত্ন চেয়েছিল, যেখানে মাইটে এটা নিশ্চিত করা হয়েছিল। তারা ফিরে এসেছিল মেরিটা হাসপাতালযা মৃত্যুর বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে। পরিবার প্রতিষ্ঠানটিকে আগের রাতে সিজারিয়ান বিভাগটি ধরে রাখতে অস্বীকার করার অভিযোগ করেছে।
শিশুর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরে, মা এমনকি ব্যথার সাথেও, 12 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াটির শিকার হত। পিতা, স্টেনিও রেঞ্জেল কার্ডোসো ডি সুজাতিনি জানিয়েছেন যে চিকিত্সকরা দেহটি অপসারণের জন্য কৌশলগুলি তৈরি করেছিলেন, যা শারীরিক ক্ষতি করতে পারে।
স্ট্রেস বর্ণনা করেছেন যে কন্যার দেহটি ছিল “বিকৃত মাথা” এবং শিফট শিফট, এটি শিশুর পক্ষে জাগ্রত পোশাক পরা অসম্ভব করে তোলে। থুউয়ানি তিনি তার মেয়ের ক্ষতির জন্য আফসোস করেছিলেন এবং তাকে হাসপাতালের মানবিকতার অভাবের জন্য দায়ী করেছিলেন।
“তাদের বাচ্চাটিকে টানতে শুরু করতে হয়েছিল, এত বেশি যে সে চলে গেলে, তার সমস্ত বিকৃত হয়ে তার মাথা ছিল। কাঁধটি নীচে সরে গিয়েছিল, তারা তাকে সমস্ত ভাঙ্গা রেখেছিল। সে সমস্ত ত্বক ছাড়াই ছিল এবং আমরা জাগ্রত করতে পারি না। বাবাকে ভেন্ট করল।
একটি নোটে, দিক মেরিটা হাসপাতাল গ্যারান্টিযুক্ত যে প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হবে। প্রতিষ্ঠানটি অভ্যন্তরীণ তদন্তের শেষে কর্তৃপক্ষ এবং সমাজের কাছে স্পষ্টতা উপস্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
বাড়ির ভিতরে জল দিয়ে বালতিতে ডুবে যাওয়ার পরে বাচ্চা মারা যায়
গত শুক্রবার, 08/08 এর বিকেলের অভ্যন্তরে এক বালতি জলে ডুবে যাওয়ার পরে দেড় বছর বয়সী বাচ্চা মারা গিয়েছিল। মামলাটি আরিকোমেসে (আরও) ঘটেছিল।
মোবাইল ইমার্জেন্সি কেয়ার সার্ভিস (এসএএমইউ) দ্রুত ট্রিগার করা হয়েছিল এবং ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করা হয়েছিল, হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল নোহ রোগারিও ডস সান্টোস। শিশুটিকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ ছাড়াই পাওয়া গিয়েছিল, শ্বাস নেয়নি এবং কোনও হৃদস্পন্দন নেই। উদ্ধারকারীরা পুনরুত্থানকারী ম্যানর পরিবেশন করেছিলেন এবং ঘটনাস্থলে শিশুটিকে অন্তরঙ্গ করেছিলেন। এখানে পড়তে থাকুন!