হিটালো সান্টোস এবং ইউরো পালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন, দম্পতি গ্রেপ্তারকারী প্রতিনিধি বলেছেন

প্রতিরক্ষা দাবি করেছে যে প্রভাবশালী এবং স্বামী নির্দোষ এবং তারা কাজের জন্য সাও পাওলোতে ছিলেন
ডেলিগেট ফার্নান্দো ডেভিড, তৃতীয় ইস্টিলিওনেট ইনভেস্টিগেশন থানা এবং জনসাধারণের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অপরাধ (ডিআইজি) এর ধারক, প্রভাবশালী বলেছেন হিটালো সান্টোস এবং তার স্বামী ইস্রায়েল নাটা ভিসেন্তে – ইউরো নামে পরিচিত – দেশ থেকে পালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন এবং উভয়ই ইতিমধ্যে জানতেন যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার সম্ভাবনা।
ও দম্পতি শুক্রবার, 15 এ গ্রেপ্তার হয়েছিলসাও পাওলোর মেট্রোপলিটন অঞ্চল ক্যারাপিকুয়াবাতে একটি বাড়িতে। তারা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে উত্পাদিত সামগ্রী থেকে মানব পাচার এবং শিশু যৌন শোষণের শ্রমের জন্য প্যারাবা পাবলিক প্রসিকিউশন সার্ভিস এবং পাবলিক প্রসিকিউশন সার্ভিস দ্বারা অভিযুক্ত। পরোয়ানা ২ য়, বায়াক্স জেলা আদালত, প্যারাবা জারি করেছিলেন।
“হ্যাঁ, সন্দেহ আছে যে তারা এড়ানোর চেষ্টা করছিল। তারা জানত যে গতকাল সকালে একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হবে (…),” ডেভিড বলেছেন (উপরের ভিডিওটি দেখুন)। তবুও প্রতিনিধি অনুসারে, তারা বৃহস্পতিবার, ১৪ সাল থেকে সাও পাওলোতে ছিলেন এবং শহরটি পালানোর পথ হিসাবে কাজ করতে পারে।
প্রভাবশালী এবং ইউরো প্রতিরক্ষা নির্দোষতার অভিযোগ করেছে এবং পুলিশ সংস্করণের বিরোধিতা করে। আইনজীবী ফিলিপ ক্যাসিমিরোর মতে, তদন্তকারীরা পেশাদার কারণে প্রায় একমাস সাও পাওলোতে ছিলেন।
ক্যাসিমিরো বলেছিলেন, “হিটালো সান্টোস সর্বদা কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে উপলব্ধ করে তুলেছে। তারা নির্দোষ। আমি নিপীড়ন শব্দটি ব্যবহার করতে চাইনি, তবে তারা অনেক লোক যারা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অভিযোগগুলি এগিয়ে চলেছে,” ক্যাসিমিরো বলেছিলেন।
এগুলি একটি উচ্চমানের আবাসে ধরা পড়েছিল, যেখানে আট জনকে হোস্ট করা হয়েছিল – সমস্ত বয়স্ক। গ্রেপ্তার করার জন্য, পুলিশ গোয়েন্দা পরিষেবা দম্পতির দ্বারা ব্যবহৃত গাড়িটি – একটি ল্যান্ড রোভার – যা ক্যারাপিকুয়া -এর মেনশনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তা পর্যবেক্ষণ করে।
দম্পতি এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেননি। আটটি সেল ফোন জব্দ করা হয়েছিল – হিটালোর সাথে চারটি এবং ইস্রায়েলের সাথে চারটি। ডিভাইসগুলি বিশেষজ্ঞ হবে। “আমরা সকাল আটটার দিকে পৌঁছেছি। আমাদের দরজায় প্রবেশ করতে হবে না। তারা সহযোগিতা করেছিল এবং পদ্ধতির সময় ঘুমাচ্ছিল,” প্রতিনিধি বলেছেন।
দু’জন ফরেনসিক মেডিকেল ইনস্টিটিউটে একটি অপরাধ পরীক্ষা করেছিলেন এবং এই শনিবার ক্যারাপিকুয়েতে হেফাজতের শুনানি করবেন। তারপরে, যদি গ্রেপ্তারটি নিশ্চিত হয়ে যায় তবে তাদের শহরের একটি অস্থায়ী আটক কেন্দ্রে (সিডিপি) প্রেরণ করা হবে।
আশা করা যায় যে তারা জোও পেসোয়ায় স্থানান্তরিত হবে প্যারাবা।
শিশু এবং কিশোর -কিশোরীদের প্রাপ্তবয়স্কদের এপিসোড সম্পর্কে ইউটিউবার ফেলকা অভিযোগের পরে মামলাটি জাতীয় প্রতিক্রিয়া অর্জন করেছে। হিটালো ইনস্টাগ্রাম সোশ্যাল নেটওয়ার্ক থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং তার স্বামী ইউরোও প্রভাবশালীকে রক্ষার চেষ্টা করার পরে তার অ্যাকাউন্টটি অক্ষম করেছিল।