হিটালো সান্টোস এবং কারাগারে স্বামীর পরিস্থিতির দিকে ঝুঁকছে

গত শুক্রবার (১৫) থেকে সাও পাওলোতে আটক হওয়া প্রভাবশালী হিটালো সান্টোসের গ্রেপ্তার সম্পর্কে নতুন বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছিল
তদন্ত দ্বারা তদন্ত শিশু এবং কিশোরদের যৌন শোষণ ই মানব পাচারের অভিযোগপ্রভাবশালী হিটালো সান্টোস এবং আপনার স্বামী, ইস্রায়েলের জন্ম ভিসেন্টেসাও পাওলোতে ক্যারাপিকুয়া পেনিটেন্টিরিতে আটক রয়েছেন। এই শনিবার (১ 16), উভয়ই হেফাজতের শুনানি করেছেন, তবে গ্রেপ্তারটি বজায় রাখা হয়েছিল।
দম্পতির সাথে জড়িত নতুন বিতর্কিত মামলার মধ্যে একজন কিশোরের খালার নিন্দা করা যিনি প্রভাবশালীকে 12 বছর বয়সে একটি পতিতালয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছিলেনলিও ডায়াস পোর্টাল থেকে প্রতিবেদক টাটি অ্যাপোক্যালাইপস কারাগারে হিটালো এবং ইস্রায়েলের পরিস্থিতির অপ্রকাশিত বিবরণ প্রকাশ করেছেন।
সাংবাদিকের তথ্য অনুসারে, প্রভাবশালীরা বর্তমানে আরও ১৯ জন আটককৃতদের কারাগারের অপেক্ষায় রয়েছেন, তবে তারা এই পেনিটেন্টিরির একটি সংরক্ষিত জায়গায় রয়েছেন: “কারাগারের এজেন্টদের মতে বর্তমানে এখানে ক্যারাপিকুয়া পাবলিক কারাগারে ১৯ জন বন্দী রয়েছেন। তবে হিটালো এবং ইস্রায়েল একটি পৃথক কক্ষে রয়েছেন,” তিনি বলেছিলেন।
তাততি সেই কক্ষের বিশদও দিয়েছেন যেখানে এই দম্পতি রয়েছে: “এই ঘরটি সাধারণ: এটিতে গদিযুক্ত দুটি রাজমিস্ত্রি বিছানা রয়েছে, একটি টয়লেট এবং একটি সিঙ্ক রয়েছে। সাইটে কোনও ঝরনা নেই“সাংবাদিক ব্যাখ্যা করলেন।
লিও ডায়াস পোর্টালের মতে, হিটালো সান্টোসের প্রতিরক্ষা অনুরোধ করেছিলেন যে প্রভাবশালী এবং তার স্বামী সাও পাওলোতে গ্রেপ্তার থাকুন, যা পুলিশ অস্বীকার করেছিল। তারা যেখানে বাস করে সেখানে তারা প্যারাআতে স্থানান্তরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কেন হিটালো সান্টোসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল?
গ্রেপ্তার হিটালো সান্টোস এবং আপনার স্বামী, ইস্রায়েলের জন্ম ভিসেন্টেশুক্রবার …
