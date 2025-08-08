হিট “স্কুল রোমান” এর লেখক পুরুষদের সাথে তার সম্পর্ক সম্পর্কে কথা বলেছেন: সংগীত: সংস্কৃতি: লেন্টা.আরইউ

গায়ক নাটাল্যা স্টর্ম স্বীকার করেছেন যে তিনি এখনও তাদের মতো পুরুষদের চান
গায়ক নাটাল্যা স্টর্ম তার ব্যক্তিগত জীবনের বিবরণ ভাগ করেছেন। এই সম্পর্কে 90 এর দশকের তারকা বলেছি পঞ্চম চ্যানেল “সেকুলার ক্রনিকল” এর প্রোগ্রাম।
হিট “স্কুল রোমান” এর 59 বছর বয়সী এই অভিনয়শিল্পী বলেছিলেন যে তিনি এখন একজন আদর্শ ব্যক্তির সন্ধানে ছিলেন।
“একটি নির্দিষ্ট বয়সে মহিলা দেহের সাথে অ্যাডভেঞ্চার রয়েছে। আমি আমার কী আছে, কখন এবং কখন তা নিয়ে ভাবিনি।
তিনি নোট করেছেন যে তার বয়সের জন্য দুর্দান্ত শারীরিক আকারে রয়েছে, যা পুরুষদের আকর্ষণ করতে পারে না। “দেখুন, আমার পা আমার কী অবস্থায় রয়েছে, আমার কাছে অতিরিক্ত এক গ্রাম নেই, দেখুন,” তিনি বলেছিলেন।
একই সময়ে, জানা গেছে যে গায়কের গ্রাহকরা সর্বদা তার আচরণকে সমর্থন করেন না। কেউ কেউ লিখেছেন যে নাটালিয়া তার অত্যধিক “বাড়াবাড়ি” কারণে কোনও শালীন মানুষকে খুঁজে পাবে না।
এর আগে এটি জানা যায় যে গায়ক নাটাল্যা স্টর্ম বলেছিলেন যে তাঁর প্রাক্তন হুসব্যান্ড, ব্যবসায়ী ইগর পাভলভ, যাকে তিনি এক বছর আগে তালাক দিয়েছিলেন, তিনি তার ঘাড়ে বসেছিলেন, যদিও তিনি “আমাদের কাছে আরও অনেক বেশি” ছিলেন।