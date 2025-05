হিবোরের তীব্র হ্রাস রয়েছে এবং এখনও একটি ভাল সময়ে ঘুরতে হবে। সর্বাধিক সুদের হার আগের চেয়ে বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, কোনও সম্পত্তি কেনা যে কোনও সময় “অর্থ সংগ্রহ” করার সম্ভাবনা বেশি।

হংকং ইন্টারব্যাঙ্ক রেট অফার (হিবোর) বেশ কয়েক দিন ধরে পড়েছে। হিবোর, যা আবাসনের জন্য বন্ধকী সুদের হারের সাথে সম্পর্কিত, গতকাল 1.32,976% হ্রাস পেয়েছে। এই মাসের শুরুতে এবং 2 মে এর শুরুতে 3.98,363% এর সাথে তুলনা করে হিবোর এক মাসে 2.65% এরও বেশি কমেছে এবং একটি “টানা সাতটি হ্রাস” দেখিয়েছে। চুক্তিতে সুদের হার হ্রাস অব্যাহত রয়েছে। কিছু বন্ধকী রেফারেল বলেছে যে আরও বেশি লোক রয়েছে যারা স্থানান্তরটি গণনায় রয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য বিল্ডিং সরবরাহ করে, তবে পরামর্শের পরে তারা সকলেই “পশ্চাদপসরণ” বলে। The price of the property may need to “raise money” and transfer to Zhongyuan Mortgage Wang Meifeng bluntly stated that even if the interest rate on the demolition drops, the incentive for the property to transfer to the property is still not big. প্রথমত, সম্পত্তির দাম হয়



Source link