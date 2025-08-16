হিমানি মোর পেশাদার টেনিস থেকে নিজের ব্যবসায়িক উদ্যোগ তৈরিতে মনোনিবেশ করার জন্য অবসর গ্রহণ করেছেন: প্রতিবেদনগুলি

নেরাজ চোপড়া এবং সিয়েন মোর 2025 সালের জানুয়ারিতে গিঁটটি বেঁধে রেখেছিলেন
পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় এবং ভারতের জ্যাভেলিন তারকা নীরজ চোপড়ার স্ত্রী হিমানি মোর তার টেনিস ক্যারিয়ারে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এখন তিনি ক্রীড়া ব্যবসায়িক উদ্যোগের দিকে মনোনিবেশ করছেন।
ডাইনিক ভাস্কারের মতে, এমওআর কেবল পেশাদার টেনিস থেকে দূরে সরে যায়নি, বরং একটি লাভজনক রুপি প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি ক্রীড়া চাকরিতে প্রাপ্ত 1.5 কোটি অফার। তার বাবা চাঁদ মোর নিশ্চিত করেছেন যে 26 বছর বয়সী এই ব্যক্তি এখন ক্রীড়া ব্যবস্থাপনায় তার নিজের ব্যবসায়িক আগ্রহের দিকে মনোনিবেশ করছেন।
এই বছরের শুরুর দিকে হিমানি মোর স্পটলাইটে এসেছিলেন, যখন তিনি ১ January জানুয়ারী হিমাচল প্রদেশের সোলানের নিকটবর্তী একটি অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে দুইবারের অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত নীরজ চোপড়ার সাথে গিঁটটি বেঁধেছিলেন, কেবল ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরিবার উপস্থিত ছিলেন।
হরিয়ানায় জন্মগ্রহণকারী, এমওআর ভারতীয় ক্রীড়া অনুরাগীদের কাছে অপরিচিত নয়। তিনি একজন পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়ও। তিনি সোনিপাতের লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুলে পড়াশোনা করেছেন যা ভারতের শীর্ষ পুরুষদের একক টেনিস খেলোয়াড় সুমিত নাগালের আলমা ম্যাটার এবং পরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মিরান্ডা হাউস থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
হিমানি মোর 2018 সালে তার টেনিস কেরিয়ারটি কিকস্টার্ট করেছিলেন এবং একই বছরে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এমন এক বছরে মহিলাদের একক ক্ষেত্রে 42 এবং ডাবলস 27 এর ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিং অর্জন করেছিলেন। তিনি একই বছর এআইটিএ উইমেনস ডাবল র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ 30 এর মধ্যে 14 সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন।
পরে, তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা অনুসরণ করেছিলেন, ম্যাককমার্যাক আইসেনবার্গ স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট, ম্যাসাচুসেটস আমহার্স্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রীড়া পরিচালনা ও প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। এবং এখন, তিনি তার ক্রীড়া সম্পর্কিত ব্যবসায়ের দিকে মনোনিবেশ করছেন।
বর্তমানে, নীরজ চোপড়া এবং হিমানি মোর উভয়ই ইউরোপে রয়েছে বলে জানা গেছে যেখানে ভারতীয় শীর্ষ জাভেলিন তারকা বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 এর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।
হিমানি মোর কে?
হিমানি মোর হরিয়ানার একজন পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়। তিনি 2018 সালে মহিলাদের একক ক্ষেত্রে 42 এবং ডাবলস 27 এর ক্যারিয়ারের উচ্চ র্যাঙ্কিং অর্জন করেছিলেন এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট এবং প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন।
নীরজ চোপড়া এবং হিমানি মোর কখন বিয়ে করেছিলেন?
নীরজ চোপড়া এবং হিমানি মোর হিমাচল প্রদেশের সোলানের নিকটবর্তী একটি অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে ১ January জানুয়ারী, ২০২৫ সালে গিঁটটি বেঁধেছিলেন।
বর্তমানে নীরজ চোপড়া এবং হিমানি মোর কোথায়?
প্রতিবেদন অনুসারে, এই দম্পতি বর্তমানে ইউরোপে রয়েছেন, যেখানে নীরজ চোপড়া বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 এর জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।
