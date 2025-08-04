হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা ফেলার 8 দশক পরে, নিকটবর্তী দ্বীপে নিখোঁজের সন্ধান অব্যাহত রয়েছে

নিনোশিমা, জাপান (এপি) – ৮০ বছর আগে প্রথম পারমাণবিক বোমাটি বিস্ফোরণে যখন ৮ ই আগস্ট বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তখন মৃত ও মারা যাওয়া হাজার হাজার মৃত ও মারা যাওয়া ছোট, গ্রামীণ দ্বীপে নিনোশিমায় আনা হয়েছিল, ঠিক দক্ষিণে হিরোশিমাআত্মঘাতী আক্রমণ মিশনের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল এমন ক্রুদের সাথে সামরিক নৌকা দ্বারা।
ভুক্তভোগীদের অনেকে তাদের কাপড় পুড়িয়ে ফেলেছিল এবং তাদের মাংস তাদের মুখ এবং অঙ্গ থেকে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তারা বেদনায় বিলাপ করল।
Medicine ষধ এবং যত্নের কারণে, মাঠের হাসপাতালটি 25 আগস্ট বন্ধ হয়ে গেলে মাত্র কয়েক শতাধিক বেঁচে ছিল, historical তিহাসিক রেকর্ড অনুসারে। তাদের বিশৃঙ্খলার বিভিন্ন স্থানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল এবং তারা চালানো অপারেশনগুলিতে।
কয়েক দশক পরে, এই অঞ্চলের লোকেরা নিখোঁজদের অবশেষের সন্ধান করছে, ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য দায়বদ্ধ ও সম্মান করার ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত এবং বেঁচে থাকা লোকদের কাছে স্বস্তি আনতে হবে যারা এখনও নিখোঁজ প্রিয়জনের স্মৃতি দ্বারা যন্ত্রণা পেয়েছে।
হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রেবুন কায়ো বলেছেন, “এটি না হওয়া পর্যন্ত এই লোকদের জন্য যুদ্ধ শেষ হয়নি।”
অনুপস্থিতির প্রমাণ এখনও আবিষ্কার করা হচ্ছে
সাম্প্রতিক সকালে, কায়ো বনের একটি পাহাড়ের প্লট পরিদর্শন করেছিলেন যেখানে তিনি 2018 সাল থেকে অবশেষের জন্য খনন করেছেন।
ক্রাইস্যান্থেমাম ফুল রোপণ এবং প্রার্থনা করার পরে, কায়ো সাবধানে একটি বাথটাবের আকারের একটি গর্ত থেকে নুড়ি ঝাঁকুনি শুরু করে। যখন মাটি যথেষ্ট নরম ছিল, তখন তিনি এটি হাড়ের টুকরো টুকরো করার জন্য সরিয়ে নিয়েছিলেন।
তিনি যখন জ্বলন্ত সূর্যের নীচে কাজ করেছিলেন, তখন তিনি মারা যাওয়ার সময় ক্ষতিগ্রস্থরা যে ব্যথা এবং দুঃখ অনুভব করেছিলেন তা কল্পনা করেছিলেন।
কায়ো এখনও পর্যন্ত প্রায় 100 টি হাড়ের টুকরো খুঁজে পেয়েছে, যার মধ্যে মাথার খুলির টুকরো এবং একটি শিশুর চোয়াল হাড় সহ সামান্য দাঁত সংযুক্ত রয়েছে। তিনি নিনোশিমার বাসিন্দার প্রস্তাবিত একটি অঞ্চলে হাড়গুলি দেখতে পেলেন, যার বাবা ৮০ বছর আগে হিরোশিমা থেকে নৌকায় করে দ্বীপে নিয়ে আসা মৃতদেহগুলি কবর দেওয়ার সৈন্যরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।
“এখানে কবর দেওয়া ছোট্ট শিশুটি এত বছর ধরে একা ছিল,” তিনি বিশ্বাস করেন যে একটি ছোট বাচ্চা ছিল। “এটি কেবল অসহনীয়।”
ভুক্তভোগীরা বোমা হামলার বিশৃঙ্খলার পরে এসেছিল
হিরোশিমার উপর মার্কিন পারমাণবিক আক্রমণ তাত্ক্ষণিকভাবে শহরটিকে ধ্বংস করে দেয় এবং নিনোশিমার প্রায় 10 কিলোমিটার (6 মাইল) উত্তরে ভণ্ডামিটির কাছে কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করে। সেই বছরের শেষের দিকে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৪০,০০০।
3 বছর বয়সী শিশু হিসাবে, তামিকো সোরা তার বাবা-মা এবং দুই বোনদের সাথে তাদের বাড়িতে ভণ্ডামি থেকে মাত্র 1.4 কিলোমিটার (0.9 মাইল) ছিল। বিস্ফোরণটি তাদের বাড়িটি ধ্বংস করে দেয় এবং সোরার মুখ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তবে তার পরিবারের বেশিরভাগ লোক বেঁচে ছিল।
তারা যখন কোনও আত্মীয়দের বাড়িতে যাওয়ার পথে, তিনি একটি অপ্রত্যাশিত 5 বছর বয়সী কিশোরীর সাথে দেখা করেছিলেন যিনি নিজেকে হিরোকো হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং মারাত্মক পোড়া সহ এক মহিলা মরিয়া হয়ে লোকদের তিনি বহনকারী শিশুটিকে বাঁচাতে বলেছিলেন। সোরা এখনও তাদের সম্পর্কে প্রায়শই চিন্তা করে এবং তার পরিবার সাহায্য করতে পারে না বলে আফসোস করে। তার পরিবার এতিমখানা পরিদর্শন করেছে তবে মেয়েটিকে খুঁজে পেল না।
সোরা এখন মনে করে যে সেদিন তার সাথে দেখা হয়েছিল, পাশাপাশি তার নিখোঁজ খালা এবং চাচাও সম্ভবত নিনোশিমায় শেষ হয়ে গিয়েছিলেন।
নিনোশিমা 3 সপ্তাহের বিশৃঙ্খলা, মৃত্যু এবং ছুটে সমাধিস্থল দেখেছিল
বিস্ফোরণের দুই ঘন্টার মধ্যে, ক্ষতিগ্রস্থরা দ্বীপের দ্বিতীয় নম্বর কোয়ারান্টাইন সেন্টারে হিরোশিমা থেকে নৌকায় করে পৌঁছতে শুরু করে। এর বিল্ডিংগুলি গুরুতর ক্ষতযুক্ত রোগীদের দ্বারা ভরা। দ্বীপে যাওয়ার পথে অনেকে মারা গিয়েছিলেন।
হিরোশিমা সিটির নথি অনুসারে ইম্পেরিয়াল আর্মি সার্ভিসের সদস্যরা দ্বীপে শ্মশান ও দাফনের জন্য প্রায় চব্বিশ ঘন্টা শিফটে ছিলেন।
তৎকালীন 18 বছর বয়সী নৌকা প্রশিক্ষণার্থী আইকো গিশি প্রাথমিক চিকিত্সার জন্য পিয়ার থেকে পৃথক পৃথক অঞ্চলে রোগীদের বহন করে দেখেন। তিনি এবং অন্যান্য সৈন্যরা কাপ এবং ট্রে তৈরির জন্য বাঁশ কেটেছিলেন। আহতদের অনেকেই জল চুমুক দেওয়ার পরেই মারা যান।
কয়েক বছর পরে নগরীর দ্বারা প্রকাশিত স্মৃতিচারণে গিশি লিখেছিলেন যে সৈন্যরা শুরুতে একের পর এক দেহগুলি সাবধানতার সাথে পরিচালনা করেছিল, তবে শীঘ্রই বিপুল সংখ্যক পচনশীল মৃতদেহ দেখে অভিভূত হয়েছিল এবং মূলত সামরিক ঘোড়ার জন্য বোঝানো একটি ইনসিনেটর ব্যবহার করেছিল।
এমনকি এটি যথেষ্ট ছিল না এবং তারা শীঘ্রই স্থানের বাইরে চলে যায়, অবশেষে বোমা আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে এবং সমাধিস্থলগুলিতে দেহ স্থাপন করে।
১৯৯২ সালে তিনি লিখেছিলেন, “আমি যখন এই দ্বীপে অবতরণকারী প্রথম রোগীদের দেখলাম তখন আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।”
“আমি যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক খারাপ আহত সৈন্যকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম, তবে আমি এমন নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক অবস্থায় কাউকে কখনও দেখিনি,” তিনি বলেছিলেন। “এটি একটি নরক ছিল।”
কোহারা বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত এই সুবিধাটিতে ছিল, যখন প্রায় 500 জনকে জীবিত রেখে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যখন বেঁচে থাকা রোগীদের বলেছিলেন যে ১৫ আগস্ট যুদ্ধ শেষ হয়েছে, তখন তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা আবেগহীন দেখায় এবং “তাদের চূর্ণবিচূর্ণ চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল, এবং কেউ একটি কথাও বলেনি।”
নিনোশিমায় হাজার হাজার অবশেষ পাওয়া গেছে তবে আরও কিছু এখনও অনুপস্থিত
নিনোশিমা বংশোদ্ভূত ian তিহাসিক ও গাইড কাজুও মিয়াজাকি বলেছিলেন যে ডাব্লুডাব্লুআইআইয়ের শেষের দিকে এই দ্বীপটি ফিলিপাইন সাগর এবং ওকিনাওয়াতে মোতায়েনের জন্য কাঠের নৌকা ব্যবহার করে আত্মঘাতী আক্রমণকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।
মিয়াজাকি বলেছিলেন, “হিরোশিমা শুরু থেকেই শান্তির একটি শহর ছিল না। আসলে এটি বিপরীত ছিল।” “আপনি পুরানো প্রজন্মের কাছ থেকে শিখতে এবং পরবর্তী পাঠগুলি বলতে থাকুন এটি অপরিহার্য” “
মিয়াজাকি (77 77) পারমাণবিক বোমা হামলায় বেশ কয়েকজন আত্মীয়কে হারিয়েছেন। তিনি জাপানের সামরিকবাদী সম্প্রসারণের সময় সেনাবাহিনীর একটি বড় পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক গল্প শুনেছেন। তাঁর মা ছিলেন একজন সেনা নার্স যিনি দ্বীপের ফিল্ড হাসপাতালে মোতায়েন ছিলেন।
নিনোশিমায় নিয়ে আসা প্রায় ৩,০০০ পারমাণবিক বোমা হামলার অবশেষ পাওয়া গেছে ১৯৪ 1947 সাল থেকে যখন অনেকে বোমা আশ্রয়কেন্দ্র থেকে খনন করা হয়েছিল। আরও হাজার হাজার লোক নিখোঁজ বলে মনে করা হচ্ছে।
লোকেরা নিখোঁজদের মনে রাখতে দ্বীপটি ঘুরে দেখেন
নিনোশিমায় অনুসন্ধানের জন্য জানার পরে, সোরার, বিস্ফোরণের পরে যে মেয়ে এবং শিশুটির সাথে দেখা হয়েছিল তার দ্বারা আক্রান্ত পারমাণবিক বোমা থেকে বেঁচে যাওয়া, মৃতদের স্মরণে একটি সেনোটাফে প্রার্থনা করার জন্য দু’বার দ্বীপে ভ্রমণ করেছিলেন।
“আমি অনুভব করি তারা আমার দেখার জন্য অপেক্ষা করছে,” সোরা বলেছিলেন। “আমি যখন প্রার্থনা করি তখন আমি আমার আত্মীয়দের নাম বলি এবং তাদের বলি যে আমি ভাল আছি এবং তাদের খুশির গল্প বলি।”
তার নার্সিংহোমে সোরায় সাম্প্রতিক এক সফরে, গবেষক কায়ো একটি প্লাস্টিকের বাক্স নিয়ে এসেছিলেন যার মধ্যে ছোট দাঁত এবং খুলির টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো হাড়গুলি সাবধানে তুলতুলে তুলা তুলার বিছানায় স্থাপন করা হয়েছিল।
কায়ো বলেছিলেন যে তিনি সোরাকে ভঙ্গুর টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো তিনি শেষ পর্যন্ত হাড়কে বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
বাক্সের হাড়ের দিকে তাকানোর সময় সোরা নীরবে প্রার্থনা করলেন এবং তারপরে তাদের সাথে কথা বললেন।
তিনি বলেন, “আমি আপনাকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে বলে আমি খুব খুশি।” “ফিরে স্বাগতম।”