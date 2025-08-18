হিরো হেডমাস্টার সোয়াট স্কুলের মাধ্যমে বন্যা ছিঁড়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীকে বাঁচায়

হেডমাস্টারের দ্রুত পদক্ষেপটি তাদের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফ্ল্যাশ বন্যা ছড়িয়ে পড়ার পরে সোয়াতের মঙ্গালোর অঞ্চলে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীকে বাঁচিয়েছিল, খাইবার পাখতুনখোয়ায় মুষলধারে বৃষ্টিপাতের পরে দেয়াল এবং শ্রেণিকক্ষগুলি নামিয়ে আনার পরে।
রবিবার উত্তর পাকিস্তানে মারাত্মক ফ্ল্যাশ বন্যার পরে ফ্ল্যাশ বন্যার বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করার সময় উদ্ধারকারীরা রবিবার বিশাল পাথরের নীচে থেকে বাড়িঘর খনন করে, দেশব্যাপী বৃষ্টি-সম্পর্কিত মৃত্যু হিসাবে-বেশিরভাগ কেপিতে, গিলগিত-বালতিস্তান এবং আজাদ জাম্মির এবং কাশ্মীর-গ্রিম 300 চিহ্নটি পেরিয়ে গেছে।
বৃহস্পতিবার থেকে সারা দেশে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা, ক্রমবর্ধমান জল এবং ভূমিধস সৃষ্টি হয়েছে যা পুরো গ্রামগুলি সরিয়ে ফেলেছে এবং ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়ে অনেক বাসিন্দাকে ফেলে দিয়েছে।
প্রধান শিক্ষক সা Saeed দ আহমেদ জানিয়েছেন জিও নিউজ সকালে বন্যার ঘটনাটি আঘাত হানে, তিনি লক্ষ্য করলেন কাছাকাছি প্রবাহে জলের স্তরটি দ্রুত উত্থিত হচ্ছে।
কোনও মুহুর্ত নষ্ট না করে তিনি তার শিক্ষকদের অবিলম্বে বাচ্চাদের বাড়িতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।
কয়েক মিনিট পরে, বন্যার জল বিদ্যালয়ে উঠে যায়, এর সীমানা প্রাচীরকে পতন করে এবং শ্রেণিকক্ষ এবং অফিসগুলি পূরণ করে।
মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে, পুরো স্কুলটি নিমজ্জিত হয়েছিল।
তবে ততক্ষণে 936 জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। একটি জীবনও হারিয়ে যায়নি।
আহমেদের মনের উপস্থিতি একটি পুরো স্কুলকে ট্র্যাজেডিতে পরিণত করা থেকে বাঁচিয়েছে।
ভবনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি সরকারকে দ্রুত কাজ করার এবং পুনর্নির্মাণের জন্য আবেদন করেছিলেন যাতে শিশুরা তাদের পড়াশোনায় ফিরে আসতে পারে।
গণ ফিউনারেলস
শনিবার, শত শত লোক ব্যাপক জানাজার জন্য জড়ো হয়েছিল, যেখানে রক্তযুক্ত দাগযুক্ত সাদা শালগুলিতে মোড়ানো মৃতদেহগুলি গ্রামের মাটিতে স্থাপন করা হয়েছিল।
পড়ে যাওয়া গাছ এবং খড়ের ধ্বংসাবশেষগুলি আশেপাশের মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, অন্যদিকে বাসিন্দারা তাদের ঘর থেকে কাদা কাঁপিয়ে দিয়েছিল।
দেশের আবহাওয়া বিভাগটি রবিবার থেকে “তীব্র বৃষ্টিপাত” বর্ষার ক্রিয়াকলাপের সাথে “আরও তীব্র হতে পারে” পূর্বাভাস দিয়েছে।
ইরান বলেছে যে প্রতিবেশী পাকিস্তানে “দুর্ভোগ দূর করার লক্ষ্যে যে কোনও সহযোগিতা ও সহায়তা সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত ছিল,” এই দুর্যোগের কারণে যারা ভোগা তাদের সকলের জন্য “পোপ লিও চতুর্থ” প্রার্থনা করে বন্যার দিকে সম্বোধন করেছিলেন “।
বর্ষা, বেন এবং হাড়
বর্ষা মৌসুমে দক্ষিণ এশিয়াকে তার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ নিয়ে আসে, কৃষি ও খাদ্য সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তবে এটি ধ্বংসও এনেছে।
জাতীয় দুর্যোগ সংস্থার চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইনম হায়দার বলেছেন, “এই বছরের বর্ষার তীব্রতা গত বছরের তুলনায় প্রায় 50 থেকে 6% বেশি।”
তিনি ইসলামাবাদের সাংবাদিকদের বলেছিলেন, “সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আরও দুই থেকে তিনটি বর্ষার মন্ত্র আশা করা যায়।”
ভূমিধ্বস এবং ফ্ল্যাশ বন্যা মৌসুমে সাধারণ, যা সাধারণত জুনে শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে সহজ হয়।
গ্রীষ্মের বর্ষা শুরুর পর থেকে পাকিস্তানকে যে মুষলধারে বৃষ্টিপাত করা হয়েছে তা 650 জনেরও বেশি লোককে হত্যা করেছে, 920 জনেরও বেশি আহত হয়েছে।
পাকিস্তান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলিতে বিশ্বের অন্যতম দুর্বল দেশ এবং ক্রমবর্ধমান ফ্রিকোয়েন্সি সহ চরম আবহাওয়ার ঘটনার সাথে লড়াই করছে।
২০২২ সালে বর্ষা বন্যার ফলে দেশের এক তৃতীয়াংশ নিমজ্জিত হয়েছিল এবং প্রায় ১,7০০ জনকে হত্যা করা হয়েছিল।