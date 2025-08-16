You are Here
‘হিলবিলি এলি’ পরিচালক রন হাওয়ার্ড ‘বিভাজক’ জেডি ভ্যানসের শেষ পাঠ্যটি প্রকাশ করেছেন
News

‘হিলবিলি এলি’ পরিচালক রন হাওয়ার্ড ‘বিভাজক’ জেডি ভ্যানসের শেষ পাঠ্যটি প্রকাশ করেছেন

“হিলবিলি এলিগি” এর পরিচালক, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের ভ্রান্ত লালন -পালনের বিষয়ে সিনেমা, ইয়েল আইনের শিক্ষার্থী এবং অ্যাপালাচিয়ান হোমটাউন শিকড় হিসাবে সময়, তিনি বলেছেন যে তিনি ভ্যানসের বক্তৃতাটি যেমন “বিভাজক” হওয়ার মতো প্রত্যাশা করেননি।

শকুনের সাথে কথোপকথন বুধবার প্রকাশিত শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে, “‘আপনি কেবল আপনার শেষ চলচ্চিত্রের মতোই ভাল’ রন হাওয়ার্ড বেটে ডেভিস থেকে জেডি ভ্যানস পর্যন্ত সবার সাথে কাজ করেছেন। তাদের সবার গল্প রয়েছে,” পরিচালক রন হাওয়ার্ড ভ্যানসের পাবলিক ব্যক্তিত্ব দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

হাওয়ার্ডও শেষবারের মতো ভ্যানস এবং বার্তার বিষয়বস্তু টেক্সট করেছিলেন।

“শকুনের” চলচ্চিত্রের সমালোচক বিলজ এবিরি ভ্যানসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আপনি অবশ্যই জে ডি ডি ভ্যান্সের সাথে অবশ্যই অনেক সময় ব্যয় করেছেন; আপনি একসাথে চাপ দিয়েছিলেন। আপনি এখন যে ব্যক্তির সাথে দেখা করছেন তার সাথে আপনি নিজের পরিচিত ব্যক্তিকে এবং সিনেমার চরিত্রটি পুনর্মিলন করতে সক্ষম?”

হাওয়ার্ড বলেছিলেন, “এটি আমার কাছে কিছুটা অবাক করে দিয়েছে।” “আমি এটি আসতে দেখতাম না, এবং আমি আশা করতাম না যে তাঁর বক্তৃতাটি কখনও কখনও বিভক্ত হয়ে উঠবে। যাইহোক, আমি তাকে অনুসরণ করছি না বা প্রতিটি শব্দ শুনছি না।”

“হিলবিলি এলি” এর পরিচালক রন হাওয়ার্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন। গেটি ইমেজ

প্রবীণ চলচ্চিত্র পরিচালক প্রকাশ করেছেন যে ভ্যানসের সাথে পাঠ্যের মাধ্যমে তাঁর সাম্প্রতিক একটি মিথস্ক্রিয়া রয়েছে।

হাওয়ার্ড বলেছিলেন, “নির্বাচনের পরে আমি একটি পাঠ্য করেছি, যা ছিল কেবল ‘গডস্পিড। আমাদের ভাল সেবা করার চেষ্টা করুন,'” হাওয়ার্ড বলেছিলেন।

2020 সালে প্রকাশিত “হিলবিলি এলিগি” একই নামের ভ্যানসের 2016 এর স্মৃতিচারণের একটি অভিযোজন।

“আমি একটি পাঠ্য করেছি, নির্বাচনের পরে, যা ছিল কেবল ‘গডস্পিড। আমাদের ভাল সেবা করার চেষ্টা করুন,'” হাওয়ার্ড ভ্যানসকে তাঁর পাঠ্য সম্পর্কে বলেছিলেন। এপি
২০২০ সালে প্রকাশিত “হিলবিলি এলিগি”, ভ্যানসের 2016 এর একই নামের স্মৃতিচারণের একটি অভিযোজন এবং এটি রন হাওয়ার্ড পরিচালনা করেছিলেন, ছবিতে অ্যামি অ্যাডামস এবং গ্লেন ক্লোজের মতো তারকারা। নেটফ্লিক্স
হিলবিলি এলিগি: (এল থেকে আর) হ্যালি বেনেট (লিন্ডসে), গ্যাব্রিয়েল বাসো (জেডি ভ্যানস), অ্যামি অ্যাডামস (বেভ)। লেসি টেরেল/নেটফ্লিক্স

হাওয়ার্ড জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের উত্তরাধিকার সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিলেন।

“আমি জানি এটি একটি মিশ্র ব্যাগ এবং সম্ভবত বেশ সাংস্কৃতিকভাবে বিভক্ত,” হাওয়ার্ড বলেছিলেন। “আমি আরও জানি যে পর্যালোচনাগুলি খারাপ ছিল এবং শ্রোতা-প্রতিক্রিয়া রেটিংটি বেশ ভাল ছিল।”

হাওয়ার্ডের মতে, চলচ্চিত্রটির প্রতিক্রিয়া দেখে ভ্যানস “হতাশ” হয়েছিল।

“আমার মনে আছে পড়ার কথা মনে আছে যে ছবিটির প্রতিক্রিয়া তাকে সত্যিই হতবাক করেছিল,” ইবিরি হাওয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। “আপনি কি সেই সময় এই বুদ্ধি পেয়েছেন?”

“হ্যাঁ, আমি করেছি,” হাওয়ার্ড বলল। “তিনি এতে হতাশ হয়েছিলেন। তিনি গ্লেন ক্লোজের অভিনয় এবং অ্যামি অ্যাডামসের অভিনয় পছন্দ করেছিলেন এবং ছবিটি পছন্দ করেছিলেন। এবং তিনি অনুভব করেছিলেন যে, যেমন পর্যালোচনাগুলি বইটি চালু করেছিল, তার জড়িততা কোনওভাবে সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়াটিকে টানটান বা রঙিন করা হয়েছিল, এবং তিনি এতে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।