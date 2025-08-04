হিলারি ওয়েস্টন, প্রাক্তন ফ্যাশন ব্যবসায়ী নেতা এবং অন্টারিও লেফটেন্যান্ট-গভর্নর, মারা গেছেন 83

আইরিশ কানাডিয়ান ফ্যাশন মোগুল এবং অন্টারিওর প্রাক্তন লে।
রবিবার এক বিবৃতিতে তার পরিবার বলেছে যে সমাজসেবী ও লেখককে “স্থায়ী উদারতা এবং অন্যকে সাহায্য করার জন্য গভীর প্রতিশ্রুতি” দ্বারা রূপ দেওয়া হয়েছিল।
“আমাদের মা তার পরিবারের প্রতি অটল নিষ্ঠার সাথে এবং সম্প্রদায় ও সেবার শক্তি এবং গুরুত্বের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে ছিলেন,” গ্যালেন ওয়েস্টন জুনিয়র বলেছেন, যিনি তার ছেলে এবং চেয়ারম্যান এবং লোবলা কোম্পানী লিমিটেডের প্রাক্তন সভাপতি।
“উজ্জ্বল, সাহসী, সহানুভূতিশীল এবং সুন্দরী, তিনি তার যা কিছু করেছিলেন তার জন্য যাদুবিদ্যার ছোঁয়া এনেছিলেন – তার দশকের জনসেবা, দানশীলতা এবং তার উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক কেরিয়ার। তার সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল তিনি তার পরিবার এবং বন্ধুদের জন্য তৈরি জীবন – উষ্ণতা, প্রেম এবং মজাদার দ্বারা ভরা” “
1942 সালের 12 জানুয়ারি আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী ওয়েস্টন পাঁচ সন্তানের মধ্যে বড় ছিলেন। তিনি তার বিধবা মা এবং ছোট ভাইবোনদের সমর্থন করার জন্য ফ্যাশন মডেল হিসাবে তার প্রথম বছরগুলি কাটিয়েছিলেন। তিনি ১৯6666 সালে গ্যালেন ওয়েস্টন সিনিয়র নামে পরিচিত ডাব্লু গ্যালেন ওয়েস্টনকে বিয়ে করেছিলেন এবং ১৯ 1970০ এর দশকে টরন্টোতে চলে আসেন।
তিনি 1986 সালে শুরু করে বিলাসবহুল পোশাক ব্র্যান্ড হোল্ট রেনফ্রু এবং ব্রাউন থমাস অ্যান্ড কোং, পাশাপাশি ডিপার্টমেন্ট স্টোর সংস্থা সেলফ্রিজ গ্রুপের সাথে কাজ করে 10 বছর অতিবাহিত করেছিলেন।
ওয়েস্টন বাড়ি এবং উদ্যানগুলিতে দুটি বইয়ের সহ-রচনাও করেছিলেন।
তার দাতব্য রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে ওয়েস্টন ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন এবং হিলারি এবং গ্যালেন ওয়েস্টন ফাউন্ডেশন 2021 এপ্রিল 80 বছর বয়সে তার স্বামীর মৃত্যুর পরে। তারা 55 বছর ধরে বিবাহিত ছিল।
লোবলা মুদি দোকান চেইনের সাথে তাদের সংযোগের জন্য পরিচিত, ওয়েস্টনগুলি কানাডার অন্যতম ধনী পরিবার।
১৯৯ 1997 সালে ওয়েস্টনকে তত্কালীন প্রিমিয়ার মাইক হ্যারিস অন্টারিওর লেফটেন্যান্ট-গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন এবং ২০০২ সাল পর্যন্ত এই ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেই সময়ে তিনি স্বেচ্ছাসেবক, মহিলা এবং যুবকদের অবদান তুলে ধরেছিলেন।
তিনি একটি হিসাবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল অর্ডার অফ কানাডা সদস্য 2005 সালে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য, সম্প্রদায় এবং পরিষেবাতে উত্সর্গ। সেই সময়, তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন কেবল দ্বিতীয় মহিলা।
পরিবারের বিবৃতিতে কন্যা অ্যালান্না ওয়েস্টন কোচরান বলেছিলেন যে তাঁর মা একটি চ্যালেঞ্জ পছন্দ করেছেন।
তিনি আরও বলেছিলেন যে ওয়েস্টনের কমনীয়তা এবং উচ্চমানের ছিল যা “তার উষ্ণতা এবং হাস্যরসের বোধের সাথে মেলে।”
“তবে এটি তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কঠোর পরিশ্রমের জন্য তার বিশাল দক্ষতার সাথে মিলিত হয়েছিল, যা তাকে একজন দুর্দান্ত মহিলা নেতা করে তুলেছিল,” তিনি বলেছিলেন। “তার অন্তর্দৃষ্টি, প্রজ্ঞা এবং শক্তি পাশাপাশি ব্যক্তিদের প্রতি তার বিশ্বাস প্রায় যে কোনও কিছু সম্ভব করেছিল।”
আইরিশ উপ -প্রধানমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ওয়েস্টনের মৃত্যুর কারণে তিনি “গভীরভাবে দুঃখিত” হয়েছেন।
“হিলারি ছিলেন অত্যন্ত গর্বিত আইরিশ-কানাডিয়ান যিনি আয়ারল্যান্ড এবং কানাডা উভয়কেই পার্থক্য এবং উদারতার সাথে পরিবেশন করেছিলেন,” তিনি বলেছিলেন। “তিনি আইরিশ-কানাডিয়ান সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থায়ী অবদান রেখেছিলেন।