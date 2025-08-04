You are Here
হিলারি ওয়েস্টন, ফ্যাশন মোগুল এবং প্রাক্তন অন্টারিও লেফটেন্যান্ট-গভর্নর, মারা গেছেন 83

হিলারি ওয়েস্টন, একজন আইরিশ-কানাডিয়ান ফ্যাশন মোগুল এবং অন্টারিওর প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট-গভর্নর যিনি নারী, স্বেচ্ছাসেবক এবং যুবকদের সাথে জড়িত ইস্যুতে সময় ব্যয় করেছিলেন, তিনি মারা গেছেন ৮৩ বছর বয়সে। আরও পড়ুন। আরও পড়ুন।

