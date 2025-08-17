You are Here
‘হুইস্কি অন রবিবার’ খ্যাতির আসল শেঠ ডেভি
রবিবার হুইস্কি আইরিশ ফোক দৃশ্যের একটি প্রিয় গান তবে, আয়ারল্যান্ডের সাথে এর কোনও সংযোগ নেই!

গানটি 1950 এর দশকের শেষের দিকে ব্রিটেনের গ্লিন হিউজেস লিখেছিলেন। হিউজেস ১৯৩২ সালে লিভারপুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ৪০ বছর পরে তাঁর শহরে মর্মান্তিকভাবে তরুণ মারা যান। তিনি 50 এবং 60 এর দশকের ব্রিটিশ লোক পুনর্জীবনের সময় ইংল্যান্ডের উত্তরে একজন সুপরিচিত লোক গায়ক ছিলেন।

গানটিকে প্রায়শই একটি রবিবার হুইস্কি বলা হয়, তবে এর সঠিক শিরোনামটি ওল্ড শেঠ ডেভির ব্যালাদ।

শেঠ ডেভি 1890 এর দশকে লিভারপুলের একটি জনপ্রিয় রাস্তার বিনোদনকারী ছিলেন। তিনি জামাইকার একজন নাবিক ছিলেন তবে তিনি মিরসাইডের রাস্তায় একটি স্থির চরিত্রে পরিণত হয়েছিলেন যেখানে তিনি মানুষকে, বিশেষত ছোট বাচ্চাদের, তার তিনটি নাচের পুতুল নিয়ে নিজেকে বিনোদন দিয়েছিলেন যা তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন।

বিখ্যাত নৃত্যের পুতুলগুলি কাঠের তক্তার শেষের সাথে সংযুক্ত ছিল যা শেঠ তার ক্যারিবিয়ান স্বদেশের গানগুলি আঁকড়ে ধরার সময় তাদের নাচতে তাদের হাত দিয়ে ট্যাপ করত।

শেঠ ডেভির মঞ্চটি ছিল লিভারপুল সিটির উত্তর পাশের বেভিংটন বুশ হোটেলের বাইরে রাস্তার। তিনি যে গানটি প্রায়শই গেয়েছিলেন তা ম্যাসা ছিলেন একজন কৃপণ মানুষ। সেই গানটির লাইনগুলি পরে হিউজ যখন শেঠ ডেভির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন তখন তিনি ব্যবহার করবেন – ‘গানে আসুন দিন গো দিন, god শ্বর রবিবার প্রেরণ করুন, আমরা পুরো সপ্তাহে বাটারমিল্ক এবং রবিবার হুইস্কি পান করব।’

শেঠ ডেভির ব্যাল্যাডের দুটি সংস্করণ রয়েছে। গ্লিন হিউজেস রচিত আসলটি রয়েছে এবং সেখানে একটি আইরিশ রয়েছে যা লিভারপুলের প্লাসেমের সাথে ডাবলিনের সাথে প্রতিস্থাপন করে।

আপনি যখন আয়ারল্যান্ডে সঞ্চালিত গানটি শুনবেন তখন আপনি লক্ষ্য করবেন যে গানের কথাগুলি পরিবর্তন করা হয়েছে যেমন বেভিংটন বুশ ভিক্ষুক বুশের সাথে প্রতিস্থাপন করেছেন।

আইরিশ কানের অনুসারে কারা বা কখন পরিবর্তন করা হয়েছিল তা জানা যায়নি তবে গানটি আয়ারল্যান্ডের অনেক শিল্পী যেমন ডাবলিনার্স রেকর্ড করেছেন। 1968 সালে ড্যানি ডয়েল গানের সাথে আইরিশ সংগীত চার্টে 1 নম্বরে পৌঁছেছিলেন এবং সেখানে দশ সপ্তাহ রয়েছেন!

ওল্ড শেঠ ডেভির ব্যালাদটি বরং একটি দুঃখজনক নোটে শেষ হয় কারণ আমাদের জানানো হয় যে তিনি ১৯০২ সালে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত নৃত্যের পুতুলগুলি একটি জোলার বিনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল (একটি বিনের জন্য লিভারপুলের অপবাদ যা রাস্তার বাড়ির পিছনে গলিগুলিতে অবস্থিত ছিল) অন্যদিকে তারা যে তক্তায় নৃত্য করেছিল তা কারও দরজা প্যাচ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

যদিও শেঠ ডেভি দীর্ঘকাল থেকেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে এসেছেন এবং বিখ্যাত গানের স্রষ্টা খুব কেটে গেছেন, 19 শতকের জামাইকান স্ট্রিট বিনোদনকারী গানে বাস করবেন – এর যে কোনও সংস্করণ গাওয়া হবে!

ওল্ড শেঠ ডেভির বল্লাদ – গ্লিন হিউজেস দ্বারা

তিনি বেভিংটন বুশের কোণে বসেছিলেন, একটি পুরানো প্যাকিং কেসটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং তক্তার শেষে পুতুলগুলি নাচতে চলেছে, যখন সে তার মুখে হাসি দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল।

কোরাস: লা, লা, লা, লা, আসুন ডে গো ডে, রবিবারের জন্য আমার হৃদয়কে শুভেচ্ছা জানান, পুরো সপ্তাহে বাটারমিল্ক পান করা এবং রবিবার এর হুইস্কি।

তার ক্লান্ত পুরাতন হাতগুলি কাঠের মরীচিটি ড্রাম করেছে, এবং পুতুলগুলি তারা গিয়ারটি নাচিয়েছিল, এটি একটি আরও ভাল শো যা আপনি কখনও দেখতে পাবেন, প্রাইভভি বা নিউ ব্রাইটন পিয়ারে।

কোরাস

১৯০২ সালে ওল্ড শেঠ ডেভি মারা গিয়েছিলেন, তাঁর গানটি আর শোনা যায়নি, জোলার বিনের তিনটি নাচের পুতুল শেষ হয়েছিল, তক্তাটি পিছনের দরজা সংশোধন করতে গিয়েছিল।

কোরাস

তবে স্কটি রোড ওয়ে থেকে কিছু ঝড়ো রাতে, সমুদ্র থেকে বাতাস বইছে, আপনি এখনও ওল্ড শেঠ ডেভির গান শুনতে পাচ্ছেন, কারণ তিনি তার নাচের পুতুল তিনটি দিয়ে ক্রোন করেছেন।

কোরাস

এখানে ডাবলিনারদের দ্বারা রবিবার হুইস্কির অন্যতম বিখ্যাত কভারগুলি দেখুন:

https://www.youtube.com/watch?v=ogchja8amnc

এই নিবন্ধটি গ্লোবাল আইরিশ সম্প্রদায়ের সদস্য দ্বারা আইরিশসেন্ট্রাল অবদানকারীদের নেটওয়ার্কে জমা দেওয়া হয়েছিল। আইরিশসেন্ট্রাল অবদানকারী হয়ে উঠতে এখানে ক্লিক করুন।



