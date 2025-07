হুমকি চিঠি দেখুন আইয়াবো ওজো তার ভবনটি ছিন্ন করার আগে পেয়েছিল

নলিউড অভিনেত্রীর কন্যা প্রিসিলা ওজো, আইয়াবো ওজো সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন তার মা লোগোসে অফিসে আগুন নেওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে তার মা প্রাপ্ত হুমকির চিঠি ভাগ করে নিতে।

স্মরণ করুন যে অভিনেত্রী আইয়াবো ওজোর অফিসে একটি আগুন দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এই 47 বছর বয়সী এই ঘটনাটিতে কোনও প্রাণ হারানো হয়নি বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মঙ্গলবার গভীর রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সংবাদটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করেছেন।

বুধবার তার ইনস্টাগ্রামের গল্পে গিয়ে প্রিসিলা এটিকে “জীবনের জন্য হুমকি এবং জেপি 2025 ধ্বংস করার কৌশল” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, “তানজানিয়ায় তার সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিবাহের সাথে জড়িত হ্যাশট্যাগ।

২৪ শে মে তারিখে যে চিঠিটি ছিল, এবং “আগ্রাসী গোষ্ঠী” হিসাবে চিহ্নিত একটি গোষ্ঠী স্বাক্ষরিত হয়েছে: “আপনি কাউকে সমস্যায় ফেলেছেন এবং আপনি বিবাহে আপনার মেয়েকে আবিত করতে উপভোগ করছেন? হে মা লায়া ও। আমরা আপনাকে পর্যবেক্ষণ করার কারণে আপনি পরবর্তী 3 মাসে পালাতে পারবেন না। দেখুন। আমরা রেন্ডার করব যে আপনার মেয়েটি অকেজো বিয়ে করেছে এবং এটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যে আপনার মেয়ে তার বিবাহ উপভোগ করবে না। সেবি আমরা সেই বিয়ের দিন সেখানে আছি। দেখুন এবং দেখুন। “

সদ্য বুধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে মঙ্গলবার তার মায়ের অফিসে চিঠিটি বাদ দেওয়া হয়েছে, এটি মঙ্গলবার আগুন ধরেছিল।

“দুঃখের বিষয়, ২৪ শে মে, এই চিঠিটি আমার মায়ের অফিসে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল [the same one that was engulfed in fire yesterday]”তিনি লিখেছেন।

“কঠোরভাবে বলতে গেলে, এটি জীবনের জন্য হুমকি এবং জেপি ২০২৫ ধ্বংস করার কৌশল ছিল। ভাগ্যক্রমে, তিনি আমার বিয়ের জন্য তানজানিয়ায় যাওয়ার পথে ছিলেন, যা তাকে তার ফিরে আসার আগ পর্যন্ত হুমকির চিঠিটি পড়ার সুযোগ দেয়নি।”

তার মতে, তার বিয়ের অনুষ্ঠান নষ্ট করার প্রাথমিক হুমকির পরে ঘটনাটি একটি ব্যাকআপ পরিকল্পনা ছিল।

“গতকাল, ৮ ই জুলাই, ২০২৫ সালের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি তাদের পরিকল্পনা বি হিসাবে জেপি ২০২৫ ধ্বংস করার পরিকল্পনা করায় তারা ভয়াবহভাবে ব্যর্থ হয়েছিল!”

“আমরা শেষ পর্যন্ত ডেলিভারি এজেন্টের মুখটি সনাক্ত করব এবং জনসাধারণ এবং পুলিশকে সঠিক সময়ে দেখাব যদিও তার অফিসে এবং বাড়িতে উভয়ই আরও সিসিটিভি লাগানো হয়েছে।

“হুমকির চিঠিটি একটি নিবিড় চেহারা এবং পড়া এটি অংশগুলিতে পড়েছিল ‘যে আগামী তিন মাসের মধ্যে তারা আমাদের পর্যবেক্ষণ করবে’!”

তিনি হামলার লক্ষ্য নিয়েও প্রশ্ন করেছিলেন।