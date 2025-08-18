হৃদয় বিরতি প্রস্থান দৃশ্যে করোনেশন স্ট্রিটের আদি মৃত্যুর ভয় | সাবান

আদি আলাহান (অ্যাডাম হুসেন) করোনেশন স্ট্রিটের সমস্ত ফ্রন্টে কয়েক মাসের কক-আপ, মিসটপস এবং কার্নেজ তৈরির পরে নতুন করে শুরু করার জন্য প্রস্তুত।
তিনি যখন তার বাবা দেব আলাহানের (জিমি হারকিশিন) প্রিয় কোণার দোকানটি গ্রহণ করেছিলেন তখন এটি আদি মুক্ত করতে শুরু করে। বার্নি উইন্টার (জেন হ্যাজেলগ্রোভ) যখন পরামর্শ দিয়েছিল যে তিনি একটি গ্রীষ্মের মধ্য পার্টি নিক্ষেপ করুন এবং তার দাবির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে তিনি ‘বিরক্তিকর’, তখন আদি রাজি হয়েছিলেন।
দলটি একেবারে বিপর্যয়কর ছিল। গ্রীষ্মের স্পেলম্যান (হ্যারিয়েট বিবি) এবং নিনা লুকাস (মলি গ্যালাগার) স্বেচ্ছায় ব্রডি মাইকেলিস (রায়ান মুলভে) সরবরাহিত কিছু এলএসডি নিয়েছিলেন এবং তাদের নিজস্ব খারাপ ভ্রমণে যাত্রা করেছিলেন, লরেন বোল্টন (কাইট ফিটন) নিজেকে অবিচ্ছিন্নভাবে এই পদার্থটি খাওয়ান এবং তার নিজের একটি গোপন অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন।
অপরাধবোধে জড়িয়ে আদি এবং লরেন তার অগ্নিপরীক্ষায় আদি তার অজান্তেই একটি সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।
এলএসডি নাটকের মাঝে এডিআই পারিবারিক ব্যবসায়কে 12,000 ডলারে ডুবে যায় এবং বীমা সম্পর্কে দাবি করার জন্য ব্রোডি দিয়ে ডাকাতি করে।
পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি? আদি কয়েক মাসের মধ্যে বীমা প্রিমিয়াম প্রদান করেনি এবং কোনও পয়সা পাবে না।
বার্নি যখন তার দুর্দশা আবিষ্কার করেছিলেন, তখন এই জুটিটি সমস্যা সমাধানের জন্য দেবের আন্টি রানির (জোসেফাইন ওয়েলকাম) অর্থ ব্যবহার করার জন্য জুটি বেঁধেছিল, তবে এই স্কিমটি যখন বার্নিকে অস্বীকার করার জন্য রানিকে নিষিদ্ধ করেছিল তখন এই স্কিমটি পৃথক হয়ে যায়।
তার বাবা এবং বার্নির মধ্যে বিয়ের নাটক অনুসরণ করে তার পতনের পরে, আদি অবশেষে ভেঙে যায়।
ভিক্টোরিয়া উদ্যানগুলিতে পিছু হটে, আদি কটাক্ষ হয়ে যায় এবং তার পাপকে স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নেয়।
আদি অবশেষে সমস্ত কিছু স্বীকার করেছেন। একজন ক্ষুব্ধ দেব আদি তাকে ভারতে প্রেরণের পরিকল্পনার কথা বলেছেন, অন্যদিকে একজন আতঙ্কিত লরেন আদি পুলিশকে জানিয়েছিলেন, তার গ্রেপ্তার শুরু করেছিলেন – অ্যামি বার্লো (এলে মুলভনেই) এর সাথে পুনরায় সংযোগ করার মুহুর্তের মুহুর্তগুলি।
আদি গ্রেপ্তারটি সম্ভবত তার প্রয়োজনীয় জাগ্রত কল ছিল। তার চাচাত ভাই বিক্রমের সাথে যোগাযোগ করে তিনি ভারতে নতুন করে শুরু করার পরিকল্পনা করছেন এবং দেব তাঁর পুত্রদের পরিপক্কতায় আনন্দিত হওয়ার সাথে সাথে আশা তার ভাইকে হারানোর প্রত্যাশায় সন্তুষ্টের চেয়ে কম।
স্টিভ ম্যাকডোনাল্ড (সাইমন গ্রেগসন) এবং মেরি টেলর (পট্টি ক্লেয়ার) তাকে থাকার জন্য অ্যামি এবং আদি পুনরায় একত্রিত করার চেষ্টা করে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তবে আদি তার নতুন জীবন নিয়ে উচ্ছ্বসিত এবং তিনি এবং অ্যামি প্লাটোনিক বন্ধু থাকতে রাজি হন।
যদিও বিষয়গুলি এডিআইয়ের পক্ষে ঠিকঠাক হতে শুরু করেছে বলে মনে হয়, প্যারামেডিক হিসাবে শিফটে থাকা অবস্থায় আশা যখন একটি গাড়ি দুর্ঘটনার জন্য ডাকা হয় তখন পরিস্থিতিগুলি একটি সম্ভাব্য অন্ধকার মোড় নেয়। যখন সে বুঝতে পারে যে গাড়িটি আদি, সে নিখুঁত সন্ত্রাসের সাথে আঘাত করেছে – আদি কিছু ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে?
আরও: করোনেশন স্ট্রিটে ধ্বংসাত্মক অগ্নিপরীক্ষার পরে আশা ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে লিসা হস্তক্ষেপ করে
আরও: করোনেশন স্ট্রিটে ব্রোডির জন্য আরেকটি অপরাধের গল্প নিশ্চিত করা হয়েছে – কারণ তিনি অপ্রত্যাশিত বাসিন্দার কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছেন
আরও: প্রিয় করোনেশন স্ট্রিটের বাসিন্দা হিসাবে আতঙ্কিত হিসাবে অ্যাম্বুলেন্সকে তলব করা হওয়ায় নতুন ভিডিওতে ধসে পড়েছে